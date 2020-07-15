Коронавирус

RT на русскомRT на русскомВ Московской области с 16 июля ослабят ряд ограничений по коронавирусу

В Московской области с 16 июля ослабят ряд ограничений, введённых ранее из-за эпидемии коронавирусной инфекции. Об этом говорится в сообщении Telegram-канала губернатора региона Андрея Воробьёва.
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Власти Подмосковья объявили о новом этапе снятия ограничений

РБК16:35

Проведение официальных мероприятий исполнительной власти Подмосковья возобновят с августа

РИАМО16:29

В Московской области с 16 июля ослабят ряд ограничений по коронавирусу

RT на русском15:37

В Подмосковье с 16 июля в парках отменят масочный режим

ТАСС15:36

Работа предприятий общепита в Подмосковье с 16 июля возобновится в полном объеме

Агентство Москва15:25

В подмосковных парках с 16 июля отменят масочный режим

РИА Новости15:09

В Подмосковье на 9 дней раньше откроются бары, рестораны и кафе

Вести.Ru15:58
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Общество

В Москве после несогласованной акции задержано более 100 человек

Коммерсантъ 16:55
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Общество

В Ситке на Аляске приняли резолюцию о переносе статуи Баранова в музей

Городской совет американского города Ситка (штат Аляска) принял резолюцию, согласно которой статуя русского завоевателя Александра Баранова (1747-1819) будет перенесена из центрального парка в помещение музея.
Газета.Ru 01:40
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Политика

Украина обвинила Россию в притеснении украинцев в Крыму

Законопроект, который приравнивает отчуждение российских территорий к экстремизму, усилит притеснения граждан Украины, проживающих на территории полуострова Крым.
Телеканал 360° 17:10
Здоровье

Переболевшие коронавирусом теряют антитела к коронавирусу

Результаты новых исследований говорят о том, что количество антител к коронавирусу существенно снижается, а значит, что заразиться второй раз можно.
ToDay News Ufa 13 июля в 09:56
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Футбол

Федун предложил создать хэштег о судействе «Спартака»

Москва, 15 июля 2020, 23:23 — REGNUM Владелец московского «Спартака» Леонид Федун призвал всех арбитров судить «красно-белых», как «Зенит» из Санкт-Петербурга.
REGNUM 16:23
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Политика

Президент Азербайджана прокомментировал обращение Армении к ОДКБ

Азербайджанский президент Ильхам Алиев заявил, что ОДКБ не имеет отношения к инциденту на госгранице с Арменией, так как Азербайджан ее не нарушал.
РИА Новости 14:15
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Экономика

Счетная палата сообщила о риске роста числа обманутых дольщиков

Счетная палата проанализировала ситуацию в сфере долевого строительства и выявила риски невыполнения программ помощи обманутым дольщикам.
Коммерсантъ 17:39
Политика

В МИД России заявили об инцидентах на границе с Грузией

В МИД России выразили обеспокоенность в связи с участившимися случаями незаконного пересечения границы с Россией, Абхазией и Южной Осетией со стороны Грузии.
RT на русском 14:56
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Общество

Журналистка New York Times уволилась из-за травли со стороны коллег

Журналистка и редактор отдела мнений в New York Times Бэри Вайсс уволилась из газеты, объяснив это травлей со стороны коллег и нетерпимостью редакции к альтернативному мнению.
РИА Новости 13:33
Общество

У украинской телеведущей в прямом эфире выпал передний зуб

Телеведущая ТСН на украинском телеканале "1+1" Маричка Падалко во время эфира новостей потеряла зуб.
РИА Новости 08:36
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Здоровье

В Норильске скорая отказалась выезжать к пациентке с температурой

В Норильске скорой помощи запретили выезжать к пациентам из-за коронавируса.
News.ru 13 июля в 08:16
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Фигурное катание

Хореограф рассказал, что Тутберидзе просила Щербакову покинуть группу

РЕН ТВ 09:15
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Политика

Россия возобновит транспортное сообщение с Белоруссией

Авиационное и железнодорожное сообщение между Россией и Белоруссией будет возобновлено в ближайшее время.
РБК вчера в 13:36
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Здоровье

ВОЗ завершила свою миссию в Туркменистане

Сегодня ВОЗ завершила свою миссию в Туркменистане, и по ее итогам в стране коронавируса нет.
Turkmenportal 12:30
3
Политика

Минфин США ввел санкции против связанных с Пригожиным компаний и лиц

Вашингтон ввел санкции против трех россиян и пяти компаний, связанных с предпринимателем Евгением Пригожиным.
РИА Новости 14:27
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Общество

В Twitter Маска появилось объявление об удвоении биткойнов

Несколько минут провисело в Twitter американского предпринимателя Илона Маска объявление, что тем, кто пришлет ему в течение 30 минут биткойны, он вернет их в удвоенном количестве.
РИА Новости 17:34
10
Политика

Аксенов анонсировал первые поставки воды в Крым по новому трубопроводу

Газета.Ru вчера в 16:14
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Футбол

«Зенит» обыграл «Оренбург» в матче 29-го тура чемпионата России

Известия 16:30
7
Футбол

«Рома» обыграла «Верону», «Ювентус» и «Сассуоло» сыграли вничью

«Рома» изначально считалась фаворитом в матче против «Вероны», что подтвердила на деле, добившими победы с минимальным преимуществом.
Metaratings 17:42
Политика

В компании Nord Stream 2 прокомментировали новые санкции США

Оператор газопровода «Северный поток-2» прокомментировал угрозы главы Госдепа США Майка Помпео ввести санкции против компаний, которые участвуют в строительстве.
Военное дело 15:31
87
Технологии

Acronis купила компанию по защите от утечек данных DeviceLock

Компания DeviceLock разрабатывает программное обеспечение для защиты от утечек данных и доступа к устройствам, используемых в корпоративной среде.
ИА Красная Весна 09:47
2
Общество

Минск заявил об аресте счетов у жены замглавы российского Минфина

В рамках расследования уголовного дела в Белгазпромбанке арестовали счета жены заместителя главы российского Минфина Андрея Круглова.
РБК 15:47
93
Общество

Третий российский препарат от коронавируса направлен в больницы

В российские больницы отправили новый препарат «Коронавир».
НТВ 14:44
5
Общество

Достижение максимума населению Земли спрогнозировали к 2064 году

Численность населения Земли достигнет своего пика в середине XXI века, а затем начнет уменьшаться – так, что в 2100 году этот показатель составит 8,79 млрд человек.
ТАСС 03:12
62
Политика

Путин примет участие в закладке боевых кораблей для ВМФ в Крыму

Президент России Владимир Путин 16 июля прибудет в Керчь на церемонию закладки боевых кораблей для Военно-морского флота России.
РБК 06:49
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Армия и оружие

В Минобороны сообщили о завершении весеннего призыва

В мае в пресс-службе Восточного военного округа сообщали, что до 80% призывников ВВО пройдут службу в домашнем регионе из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции COVID-19.
RT на русском 17:29
Здоровье

Статистика по короновирусу в США сейчас самая худшая за всё время

Коронавирус в США распространяется безжалостно: нынешняя ситуация худшая за все время.
Мойка78 09:09
Общество

В Москве за последние сутки умерли 24 пациента с коронавирусом

Lenta.ru 17:00
1,4K
Политика

Эрдоган назвал превращение Святой Софии в мечеть исправлением ошибки

Президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что решение об изменении статуса собора Святой Софии является исправлением допущенной в 1934 году исторической ошибки, передает РИА "Новости".
Газета.Ru вчера в 14:20
89
Авто

ЕЭК определила, какие подержанные запчасти запрещено устанавливать

В России будет введен запрет установки на автомобили подержанных запчастей, влияющих на активную и пассивную безопасность автомобиля.
Газета.Ru 15:19
234
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