Коронавирус
АБНВ Московской области с 1 августа откроются кинотеатры
Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев подписал постановление, по которому с 1 августа кинотеатры могут начать работу с условием соблюдения мер эпидемиологической безопасности. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на сайте областного правительства.
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В Подмосковье с 1 августа возобновляется проведение официальных мероприятий и работа кинотеатров
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Над Тверской областью пролетел турбированный самолет Ан-22
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