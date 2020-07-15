Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев подписал постановление, по которому с 1 августа кинотеатры могут начать работу с условием соблюдения мер эпидемиологической безопасности. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на сайте областного правительства.

В Московской области с 1 августа откроются кинотеатры

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