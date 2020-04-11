Коронавирус

Московский КомсомолецМосковский КомсомолецВ Подмосковье ввели электронные пропуска

Губернатор Московской области Андрей Воробьев объявил о введении в регионе с 15 апреля электронных пропусков для поездок на личном или общественном транспорте. Оформить пропуск можно будет заранее, с 13 апреля, подмосковном сайте госуслуг, заполнив специальную форму.
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Андрей Воробьев
Обращаю внимание на то, что мы сделали обязательные для заполнения поля. Наверное, самое сложное из них — это ИНН компании или организации, где вы работаете. Его вы можете взять у своего начальника или найти в интернете. Если вы едете на машине — также указываете номер машины.
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Андрей Воробьев
Российский политик
Российский государственный и политический деятель. Губернатор Московской области с 14 сентября 2013. Член президиума Государственного совета Российской Федерации с 28 января 2019 года.
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