Коронавирус
РИАМОВ Московской области за сутки выявили 275 случаев коронавируса
За последние сутки в Подмосковье выявили 275 случаев коронавирусной инфекции, за весь период в регионе выявили 58766 случаев заражения, сообщает оперативный штаб региона по ситуации с Covid-19.
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За сутки в Московской области выявили 275 случаев заболевания коронавирусом
Подмосковье Сегоднявчера в 08:58
Более 270 случаев заболевания COVID-19 выявили за сутки в Подмосковье
Интерфакс - Россиявчера в 08:50
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В 2019 году Банк Англии принял решение не выдавать президенту Венесуэлы Мадуро золото на сумму свыше 1 млрд долларов.
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Путин объяснил появление флага ЛГБТ на здании посольства США
Президент России Владимир Путин объяснил появление флага ЛГБТ на здании посольства США. Об этом стало известно Evo-rus.com.
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Житель Москвы избил 10-летнего мальчика на детской площадке и полгода оставался безнаказанным, однако его матери удалось добиться штрафа для россиянина.
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Квят и еще пять гонщиков не встали на колено перед Гран-при Австрии
Российский пилот "Альфа Таури" Даниил Квят и еще пять гонщиков не стали преклонять колено перед стартом этапа чемпионата "Формулы-1" Гран-при Австрии в знак солидарности с борьбой против расизма и дискриминации.
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В Гюмри на съемной квартире обнаружили тело российского военного
Тело российского военнослужащего нашли на съемной квартире в армянском городе Гюмри, в котором расположена 102-я российская военная база.
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Владимир Путин оценил принятые поправки к действующей Конституции России.
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Над рынком углеводородов вновь сгустились тучи.
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Путин заявил, что Россия нуждается в притоке новых мигрантов
Mockva.ru 03 июля в 15:14
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Пилот программы развития российского автоспорта SMP Racing Роберт Шварцман, выступающий за команду Prema, занял третье место в первой гонке сезона-2020 «Формула-2» в Австрии.
News.ru вчера в 12:26
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Актуальные Новости вчера в 04:16
Политика
Экс-премьер ДНР заявил о скором выходе Донбасса из состава Украины
Самопровозглашенные Донецкая и Луганская народные республики (ДНР и ЛНР) скоро выйдут из состава Украины, считает бывший премьер ДНР и руководитель «Союза добровольцев Донбасса» Александр Бородай.
Известия 02:11
Происшествия
В Австрии убит гражданин России, просивший политического убежища
Гражданина России застрелили в субботу в городе Герасдорф близ Вены, сообщает ТАСС со ссылкой на австрийскую полицию.
BFM.ru 09:04
Происшествия
Замглавы Минобрнауки задержана по делу о хищении 40 млн рублей
«По данным следствия, в 2016 году Попов, будучи главой департамента Минобрнауки, выделил в рамках госзаказа 40 млн рублей Лукашевич, которая тогда возглавляла коммерческую организацию», — пояснил источник агентства «Интерфакс».
Известия 03 июля в 20:43
Религия
Среднеуральский женский монастырь снова открыли для посещения
Екатеринбург, 4 июля 2020, 20:05 — REGNUM В Свердловской области Среднеуральский женский монастырь снова открыт для посещения паломниками и прихожанами.
REGNUM вчера в 13:05
Политика
Зеленский отказался простить тех, кто забрал Крым
Президент Украины Владимир Зеленский заявил на праздновании дня ВМС, что украинцы никогда не простят тех, кто забрал Крым.
РИА Новости 09:09
Футбол
«Бавария» завоевала Кубок Германии, обыграв в финале турнира «Байер»
Футболисты «Баварии» в 20-й раз стали обладателями Кубка Германии. В финале мюнхенцы победили леверкузенский "Байер" со счетом 4:2.
Bookmaker-ratings.ru вчера в 16:09
Общество
МИД призвал не уведомивших о возвращении россиян вернуть средства
Министерство иностранных дел России призвало несколько тысяч граждан, ранее пребывавших в других странах из-за коронавируса и вернувшихся в Россию без уведомления, вернуть в бюджет излишне перечисленные им средства.
RT на русском вчера в 12:40
Происшествия
После рейда на Рубинштейна и Думской в полицию привезли 49 нарушителей
В центре Петербурга прошёл третий профилактический рейд, в результате которого были задержаны и доставлены в полицию несколько десятков человек.
78.ru 02:36
Общество
В Петербурге открыли памятник погибшим в Баренцевом море подводникам
Мемориал в память о подводниках, погибших в июле 2019 года на научно-исследовательском глубоководном аппарате в Баренцевом море, торжественно открыли в воскресенье на Серафимовском кладбище в Санкт-Петербурге, передает корреспондент РИА Новости.
РИА Новости 05:56
Футбол
Миранчук объяснил, почему футболисты не прокомментировали уход Семина
Полузащитник футбольного клуба "Локомотив" Антон Миранчук объяснил, почему игроки команды не прокомментировали смену главного тренера Юрия Семина на серба Марко Николича.
МК-Спорт вчера в 08:05
Армия и оружие
Авиабазу в Ливии с турецкими ЗРК показали на фото со спутника
Lenta.ru вчера в 15:49
Политика
Зеленского уличили в уклонении от уплаты налогов
В ролике финансист Наталья Лютикова утверждает, что 11 зарегистрированных на Украине компаний, ранее принадлежавших нынешнему лидеру страны и его жене, не выплачивали налоги в полном объеме даже после начала вооруженного конфликта в Донбассе.
Lenta.ru 06:20
Происшествия
Липчанка забыла выключить газ и уехала из дома
Сегодня, пятого июля, в единую службу спасения 112 позвонила женщина, которая сообщила, что у неё в квартире включена газовая плита, а она сама из дома уехала.
ГТРК Липецк 09:25