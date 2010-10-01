За последние сутки в Подмосковье выявили 275 случаев коронавирусной инфекции, за весь период в регионе выявили 58766 случаев заражения, сообщает оперативный штаб региона по ситуации с Covid-19.

В Московской области за сутки выявили 275 случаев коронавируса

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