Коронавирус
РИАМОВ Московской области за сутки выявили 275 случаев коронавируса
За последние сутки в Подмосковье выявили 275 случаев коронавирусной инфекции, за весь период в регионе выявили 58766 случаев заражения, сообщает оперативный штаб региона по ситуации с Covid-19.
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Менее 300 случаев заражения COVID-19 выявили в Подмосковье за сутки
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