Коронавирус
РИАМОВ Московской области за сутки выявили 275 случаев коронавируса
За последние сутки в Подмосковье выявили 275 случаев коронавирусной инфекции, за весь период в регионе выявили 58766 случаев заражения, сообщает оперативный штаб региона по ситуации с Covid-19.
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За сутки в Московской области выявили 275 случаев заболевания коронавирусом
Подмосковье Сегоднявчера в 08:58
Более 270 случаев заболевания COVID-19 выявили за сутки в Подмосковье
Интерфакс - Россиявчера в 08:50
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В пресс-службе МЧС России РБК сообщили, что в результате обрушения погибли три человека и один пострадал.
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Кабмин выделил около 7,5 млрд рублей на выплаты медикам в июле Медикам, которые лечат пациентов с коронавирусной инфекцией, правительство страны предоставит 7,5 миллиардов.
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Появилось видео с Кадыровым на похоронах Абдулманапа Нурмагомедова
Глава Чечни Рамзан Кадыров посетил похороны известного тренера Абдулманапа Нурмагомедова.
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В палаточном лагере в Дзержинском районе Красноярского края из-за сильного ветра упали деревья, в результате чего один человек погиб и четверо пострадали.
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Гол Роналду помог «Ювентусу» обыграть «Торино» в Серии А
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Российский космический аппарат «Луна-25» запустят в 2021 году
Автоматическую межпланетную станцию "Луна-25" запустят к спутнику Земли в 2021 году.
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