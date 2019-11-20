Общество

Национальная служба новостейНациональная служба новостейВ Московском регионе задержали трех вербовщиков ИГ

Федеральная служба безопасности сообщила о задержании в Московском регионе трех членов террористической группировки ИГ (запрещена в РФ), которые занимались вербовкой в террористические организации жителей Москвы и области.
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В Московском регионе задержаны трое вербовщиков ИГ

Газета.Ru13:43

В Московском регионе задержали трёх членов ИГ

RT на русском09:48

Один из задержанных под Москвой членов ИГ был в розыске за терроризм

Известия11:18

ФСБ задержала трех членов ИГ, вербовавших москвичей для переправки в Сирию

Интерфакс09:58

ФСБ сообщила о задержании трех вербовщиков ИГ в Московском регионе

РБК10:25

В Московском регионе задержали трех вербовщиков ИГ*

РИА Новости09:44

В Московском регионе задержали трех вербовщиков в ряды ИГ

ТАСС09:41
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Автоматически обработано 7060 источников, обновлено в 20:15, Вашингтон

Узбекских вербовщиков ИГ арестовали в Москве. Видео

Вести.UZ17:02
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Экономика

Власти Ирана попросят у России кредит на $5 млрд

Министр энергетики Ирана Реза Ардаканиан сообщил в среду журналистам о намерении обсудить в ходе визита в Москву вопрос о предоставлении Тегерану кредита в размере $5 млрд, передали иранские СМИ.
Интерфакс 10:33
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Заварухин: у «Сибири» пошёл какой-то нехороший ком

Главный тренер "Сибири" Николай Заварухин подвёл итоги домашней игры с казанским "Ак Барсом" (1:4).
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Экономика

Госдума рассмотрит основные направления денежно-кредитной политики

Госдума на заседании в среду рассмотрит проект постановления "Об основных направлениях денежно-кредитной политики" и примет к сведению сам документ - "Основные направления денежно-кредитной политики на 2020 год и плановый период 2021-2022 годов", подготовленный ЦБ.
ТАСС вчера в 16:01
Происшествия

Стало известно о казни сирийского солдата бойцами ЧВК Вагнера

Несколько бойцов ЧВК Вагнера, которую связывают с петербургским бизнесменом Евгением Пригожиным, казнили дезертира из армии президента Сирии Башара Асада.
Lenta.ru 15:07
Происшествия

Автомобиль провалился в яму с кипятком в Пензе

Легковой автомобиль провалился в яму с кипятком на стоянке у магазина в Пензе. В результате происшествия погибли двое.
ТАСС вчера в 05:31
Футбол

UEFA утвердил составы корзин для жеребьевки группового этапа Евро-2020

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) утвердил состав корзин при жеребьевке финальной части Евро-2020.
Телеканал 360° 18:27
Авто

Lada Vesta демонстрирует японское качество

Lada Vesta приобретет японские компоненты, призванные повысить качество отечественного автомобиля и сделать его намного более комфортным.
AvtoVolgograda.ru 05:46
Общество

В городах России образовались очереди за справками для водителей

В нескольких городах России образовались очереди для прохождения медицинских осмотров после того, как СМИ сообщили о возможном подорожании справок для автомобилистов.
RT на русском 14:34
Общество

МВД разработало законопроект о лишении водительских прав по здоровью

В случае принятия поправок медицинские учреждения будут обязаны передавать в ГИБДД данные об ухудшении состояния здоровья водителей через единую информационную систему.
РБК 08:02
Происшествия

Полиция Владивостока задержала молодожёнов, которые стреляли у ЗАГСа

Следователи Владивостока возбудили уголовное дело о хулиганстве после стрельбы новобрачных в воздух у здания ЗАГСа во Владивостоке, сообщает корреспондент ИА REGNUM.
REGNUM 03:39
Технологии

Дуров призвал пользователей удалить WhatsApp

РИА Новости 14:01
Киберспорт

Blizzard назвала дату добавления полей боя в World of Warcraft Classic

CyberSport.ru 13:57
Наука

Медитацию с электростимуляцией испытали на людях

Для электронной медитации tDCS ориентирован на те области мозга, которые участвуют именно в этом процессе.
Naked Science 09:07
Космос

В NASA сообщили об угрозе падения астероида на Землю

Свободная Пресса 09:50
Политика

В Совфеде ответили на заявление эстонского политика о территориях

Зампред комитета Совета Федерации по международным делам, глава комиссии по защите государственного суверенитета Андрей Климов прокомментировал в беседе с RT заявление спикера парламента Эстонии Хенна Пыллуааса о том, что Москва якобы «аннексировала» часть эстонских территорий и должна их «вернуть».
RT на русском 02:11
Армия и оружие

Армия Израиля подтвердила ракетный удар по Сирии

Газета.Ru вчера в 21:54
Общество

СМИ сообщили о выводе более $800 млн через офшорные счета Абызова

Бывший министр по вопросам Открытого правительства Михаил Абызов, который находится в СИЗО по делу о мошенничестве и отмывании средств, может быть причастен к выводу более $800 млн на офшорные счета через шведский Swedbank.
Известия 15:23
Общество

В Карском море всплыла уже вторая нитка «Газпрома» через Байдарацкую губу

Интерфакс 09:56
Армия и оружие

Минобороны показало видео испытаний одной из самых мощных пушек в мире

Минобороны опубликовало видео испытаний одной из самых мощных в мире самоходных пушек — 2С7М «Малка».
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Хоккей

Бэбкок уволен с поста главного тренера «Торонто Мэйпл Лифс»

Руководство «Торонто Мэйпл Лифс» приняло решение освободить от обязанностей главного тренера Майка Бэбкока, сообщает пресс-служба клуба на официальной странице в «Твиттере».
Чемпионат 16:47
Авто

Стала известна дата начала производства обновленной Lada 4x4

Основные изменения произойдут в салоне, где появятся новые приборная панель и центральная консоль, другие сиденья, задний диван с тремя подголовниками и формованный потолок (как у современных моделей Lada).
Автоновости дня 18 ноября в 02:31
Транспорт

Началась перекодировка карт «Тройка» для бесплатной пересадки на МЦД

До запуска Московских центральных диаметров остается не так много времени и уже сегодня пассажирам советуют перекодировать имеющиеся карты "Тройка".
Комсомольская правда 14:30
Наука

Причину возникновения рака назвали ученые

Ugpressa.ru вчера в 07:19
Шоу-бизнес

Ангелина Вовк возмутилась возвращением Ротару в Россию

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Политика

Раскрыто закулисье телешоу «России 1» после нокаута участника

Ранее, 20 ноября, сообщалось, что Вакаров и Вайнер на повышенных тонах обсуждали отношения США и Украины в связи с процедурой импичмента в отношении американского президента Дональда Трампа.
Lenta.ru 19:53
Кино

Эмилию Кларк принуждали к «голым съемкам»

Актриса сериала "Игра престолов" Эмилия Кларк рассказала, что ее пытались принудить к съемкам обнаженной в одном из новых проектов.
Газета.Ru вчера в 14:12
Политика

Путин назвал антироссийские санкции выстрелом США себе в ногу

Путин Как ранее сообщало ИА REGNUM, по словам Путина, когда Вашингтон начал вводить антироссийские санкции, то у него всё же было некоторое беспокойство.
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Шоу-бизнес

Похудевшая Гузеева предостерегла девушек от голодания

Слово и Дело вчера в 07:45
Баскетбол

ЦСКА проиграл «Басконии» в матче Евролиги

Интерфакс-Спорт 17:01
Музыка

В США объявлены номинанты на премию «Грэмми-2020»

Национальная академия искусства и техники звукозаписи США объявила список претендентов на вручение музыкальной премии «Грэмми» в 2020 году.
REGNUM 11:33
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