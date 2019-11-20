Общество

Газета.RuГазета.RuВ Московском регионе задержаны трое вербовщиков ИГ

Сотрудники ФСБ задержали трех членов террористической организации "Исламское государство" (запрещена в России), которые в Москве и Подмосковье вербовали рекрутов, переправляли их в Сирию, после чего те воевали на стороне боевиков.
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В Московском регионе задержаны трое вербовщиков ИГ

Газета.Ru13:43

ФСБ сообщила о задержании трех вербовщиков ИГ в Московском регионе

РБК10:25

В Московском регионе задержали трех вербовщиков ИГ*

РИА Новости09:44

ФСБ задержала трех членов ИГ, вербовавших москвичей для переправки в Сирию

Интерфакс09:58

В Московском регионе задержали трёх членов ИГ

RT на русском09:48

Один из задержанных под Москвой членов ИГ был в розыске за терроризм

Известия11:18

В Московском регионе задержали трех вербовщиков в ряды ИГ

ТАСС09:41
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Автоматически обработано 7060 источников, обновлено в 23:14, Вашингтон

Узбекских вербовщиков ИГ арестовали в Москве. Видео

Вести.UZ17:02
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Автоматически обработано 7060 источников, обновлено в 23:14, Вашингтон
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