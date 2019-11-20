Общество

Газета.RuГазета.RuВ Московском регионе задержаны трое вербовщиков ИГ

Сотрудники ФСБ задержали трех членов террористической организации "Исламское государство" (запрещена в России), которые в Москве и Подмосковье вербовали рекрутов, переправляли их в Сирию, после чего те воевали на стороне боевиков.
Читать в источнике
Комментировать17

Подробнее о событии

В Московском регионе задержаны трое вербовщиков ИГ

Газета.Ru13:43

В Московском регионе задержали трех вербовщиков в ряды ИГ

ТАСС09:41

Один из задержанных под Москвой членов ИГ был в розыске за терроризм

Известия11:18

ФСБ задержала трех членов ИГ, вербовавших москвичей для переправки в Сирию

Интерфакс09:58

В Московском регионе задержали трёх членов ИГ

RT на русском09:48

В Московском регионе задержали трех вербовщиков ИГ*

РИА Новости09:44

ФСБ сообщила о задержании трех вербовщиков ИГ в Московском регионе

РБК10:25
Показать все источники
Автоматически обработано 7060 источников, обновлено в 14:10, Ашберн
Политика

Украинский эксперт напал на американца в эфире «России 1»

В ходе обсуждения влияния России и США на политику Киева произошла потасовка украинского политолога Василя Вакарова с американским журналистом Грэгом Вайнером.
Газета.Ru 12:09
Политика

Суд ООН потребовал от России ответить на иск Украины

Международный суд ООН постановил, что Россия должна подготовить документы в ответ на иск Украины до 8 декабря 2020 года.
Lenta.ru вчера в 14:24
Шоу-бизнес

Счастливая и бодрая Пугачева спела на сцене с друзьями молодости

Попутно Примадонна танцевала и активно улыбалась.
Kleo.ru 05:25
Кино

Четвертый «Стартрек» поставит создатель сериала «Фарго»

Студия Paramount определилась с кандидатурой постановщика следующей части космической саги «Стартрек» — четвертый фильм обновленной франшизы снимет Ной Хоули, который в этом году дебютировал в режиссуре полного метра сайфаем «Люси в небесах», но более известен как создатель сериалов «Фарго» и «Легион».
Кinomania вчера в 21:25
Общество

Госорганы могут перестать принимать россиян к 2024 году

С 2024 года ведомства России прекратят оказывать услуги гражданам и передадут эти полномочия многофункциональным центрам (МФЦ), заявил газете «Известия» замглавы Минэкономразвития Савва Шипов.
RT на русском вчера в 22:21
Происшествия

Сына бывшего президента Германии убили во время лекции

Врач Фриц фон Вайцзеккер, сын бывшего президента Германии Рихарда фон Вайцзеккера, был смертельно ранен во время лекции.
Lenta.ru вчера в 21:20
Политика

Замглавы МИД Украины объявила об уходе из-за нежелания дружить с РФ

Заместитель главы МИД Украины Елена Зеркаль, курирующая вопросы европейской интеграции, заявила о намерениях оставить свой пост.
РЕН ТВ 08:02
Общество

В Италии сообщили о свадьбе Роналду

Нападающий туринского "Ювентуса" и сборной Португалии Криштиану Роналду женился на своей подруге Джорджине Родригес, передает Mundo Deportivo со ссылкой на итальянский журнал Novella 2000.
Газета.Ru 12:22
Политика

Зеленский заявил о планах обсудить проведение выборов в Донбассе

Украинский президент Владимир Зеленский, говоря о своих ожиданиях от саммита в нормандском формате, который должен пройти 9 декабря в Париже, заявил, что одним из вопросов является проведение выборов в Донбассе.
RT на русском 08:53
Авто

Представлен агрессивный тюнинг для нового Toyota RAV4

Компания Climate регулярно выпускает агрессивные обвесы для внедорожников и кроссоверов Toyota и Lexus.
Новые автомобили вчера в 22:48
Политика

Лишенные туалетов украинские корабли начали прибывать в Очаков

Задержанные в ноябре 2018 года украинские корабли, которые Москва вернула Киеву в качестве жеста доброй воли, начали прибывать в порт города Очаков в Николаевской области.
Lenta.ru 13:00
Общество

Помощник Кадырова объяснил извинения от блогеров традициями

Дудаев рассказал, что в таких случаях власти могут позвонить человеку и объяснить, что, согласно «древним правилам поведения», теми или иными действиями или словами он «задевает честь и достоинство нашего народа».
РБК 12:15
Музыка

Опубликованы имена номинантов на премию «Грэмми»

Стали известны имена номинантов престижной музыкальной премии «Грэмми». Об этом сообщает издание Billboard.
Мойка78 12:37
Шоу-бизнес

После лечения Анастасия Заворотнюк начала самостоятельно ходить

Борющаяся с тяжелым онкологическим заболеванием российская популярная актриса Анастасия Заворотнюк в настоящее время пошла на поправку, самостоятельно ходит и даже уже видится со своей младшей годовалой дочерью.
Ugpressa.ru 03:03
Общество

Волгоградцы назвали коррупцией подорожание медсправок для водителей

Как ранее сообщали «НовостиВолгорада.ру», бывалым автомобилистам и кандидатам в водители теперь нужно будет сдавать анализы мочи на психоактивные вещества и крови на CDT - показатель хронического алкоголизма.
НовостиВолгограда.ру 13:41
Наука

Вызывающие магнитные бури протоны отследили с помощью спутников

Сотрудники лаборатории магнитосферно-ионосферных взаимодействий Полярного геофизического института (ПГИ, Апатиты) исследовали динамику высыпаний протонов в зависимости от геомагнитной активности и параметров солнечного ветра.
Портал Поиск 07:36
Общество

Чтобы не принести в семью беды: что запрещено делать в Михайлов день

В четверг, 21 ноября, отмечается один из важных праздников: Михайлов день.
Маленькая Сызрань 12:38
Транспорт

Пассажиров научат экономить, активировав карту «Тройка»

Пассажиры столичной подземки смогут экономить на пересадках между метро, МЦК и Московскими центральными диаметрами (МЦД).
Комсомольская правда 06:23
Футбол

Российский футбол отреагировал на оскорбления Дзюбы

Генеральный секретарь Российского футбольного союза (РФС) Александр Алаев заявил, что личности фанатов, оскорбивших капитана сборной Артема Дзюбу, будут установлены.
Lenta.ru 12:29
Кино

Трейлер мюзикла «Кошки» с Тейлор Свифт появился в Сети

На популярном видеохостинге YouTube появился трейлер мюзикла "Кошки" с участием Тейлор Свифт и многих других актеров разных величин.
VSE42.RU вчера в 22:27
Здоровье

Пять смертельных симптомов перечислил доктор Мясников

Симптомы, при которых нужно срочно обращаться к врачу, назвал доктор Александр Мясников.
Соловей.Инфо вчера в 06:40
Здоровье

Уволенный врач-трансплантолог заявил об уголовном деле против себя

Трансплантологи, уволенные из Национального медицинского исследовательского центра здоровья детей, проходят по уголовному делу, которое СК возбудил из-за применения препарата «Алемтузумаб» при пересадке детям почек, сообщает «Медвестник» со ссылкой на источник, близкий к СК.
РБК 11:20
Футбол

Игрок «Спартака» Рассказов стал отцом

Защитник «Спартака» Николай Рассказов стал отцом. В семье 21-летнего футболиста и его жены Анастасии родилась дочь Ника.
Sport24.ru 11:28
Шоу-бизнес

Стало известно о тяжелых осложнениях у беременной Самойловой

Дни.ру 05:32
Происшествия

Расстрел в воинской части в Забайкалье привел к новому уголовному делу

Военные следователи возбудили уголовное дело о неуставных отношениях в воинской части в Забайкалье, где рядовой Рамиль Шамсутдинов убил восьмерых сослуживцев.
Lenta.ru 07:03
Политика

В МИД России ответили на территориальные претензии Эстонии

Тартуский мирный договор стал частью истории, поэтому Россия не собирается обсуждать территориальные претензии Эстонии.
Известия 12:26
Общество

В Карском море всплыла уже вторая нитка «Газпрома» через Байдарацкую губу

"Газпром" раскрыл информацию о нарушении проектного положения уже двух из четырех ниток подводного перехода через Байдарацкую губу на Ямале: в прошлом году стало известно, что всплывала первая нитка, сейчас - четвертая, которая также называется резервной.
Интерфакс 09:56
Армия и оружие

ФСБ задержала российского военного за шпионаж в пользу Украины

Сотрудники Федеральной службы безопасности (ФСБ) задержали в городе Аксае Ростовской области российского военного, подозреваемого в шпионаже в пользу Украины, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на ЦОС ФСБ.
Ведомости 09:31
Политика

ООН призвала США решить проблемы с визами

Шестой комитет Генеральной ассамблеи ООН принял резолюцию с призывом к США прекратить невыдачу или задержку виз дипломатам из ряда стран, в том числе России, приезжающим на мероприятия организации.
Lenta.ru 13:40
Культура

Участнику «Детского Евровидения» от России стало плохо на репетиции

Участник конкурса "Детское Евровидение - 2019", представляющий Россию, почувствовал себя плохо во время репетиции в польском городе Гливице.
ТАСС 13:19
Как работают Яндекс.Новости?
Главное