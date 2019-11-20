Общество
Газета.RuВ Московском регионе задержаны трое вербовщиков ИГ
Сотрудники ФСБ задержали трех членов террористической организации "Исламское государство" (запрещена в России), которые в Москве и Подмосковье вербовали рекрутов, переправляли их в Сирию, после чего те воевали на стороне боевиков.
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Политика
Украинский эксперт напал на американца в эфире «России 1»
В ходе обсуждения влияния России и США на политику Киева произошла потасовка украинского политолога Василя Вакарова с американским журналистом Грэгом Вайнером.
Политика
Суд ООН потребовал от России ответить на иск Украины
Международный суд ООН постановил, что Россия должна подготовить документы в ответ на иск Украины до 8 декабря 2020 года.
Шоу-бизнес
Счастливая и бодрая Пугачева спела на сцене с друзьями молодости
Попутно Примадонна танцевала и активно улыбалась.
Кино
Четвертый «Стартрек» поставит создатель сериала «Фарго»
Студия Paramount определилась с кандидатурой постановщика следующей части космической саги «Стартрек» — четвертый фильм обновленной франшизы снимет Ной Хоули, который в этом году дебютировал в режиссуре полного метра сайфаем «Люси в небесах», но более известен как создатель сериалов «Фарго» и «Легион».
Общество
Госорганы могут перестать принимать россиян к 2024 году
С 2024 года ведомства России прекратят оказывать услуги гражданам и передадут эти полномочия многофункциональным центрам (МФЦ), заявил газете «Известия» замглавы Минэкономразвития Савва Шипов.
Происшествия
Сына бывшего президента Германии убили во время лекции
Врач Фриц фон Вайцзеккер, сын бывшего президента Германии Рихарда фон Вайцзеккера, был смертельно ранен во время лекции.
Политика
Замглавы МИД Украины объявила об уходе из-за нежелания дружить с РФ
Заместитель главы МИД Украины Елена Зеркаль, курирующая вопросы европейской интеграции, заявила о намерениях оставить свой пост.
Общество
В Италии сообщили о свадьбе Роналду
Нападающий туринского "Ювентуса" и сборной Португалии Криштиану Роналду женился на своей подруге Джорджине Родригес, передает Mundo Deportivo со ссылкой на итальянский журнал Novella 2000.
Политика
Зеленский заявил о планах обсудить проведение выборов в Донбассе
Украинский президент Владимир Зеленский, говоря о своих ожиданиях от саммита в нормандском формате, который должен пройти 9 декабря в Париже, заявил, что одним из вопросов является проведение выборов в Донбассе.
Авто
Представлен агрессивный тюнинг для нового Toyota RAV4
Компания Climate регулярно выпускает агрессивные обвесы для внедорожников и кроссоверов Toyota и Lexus.
Политика
Лишенные туалетов украинские корабли начали прибывать в Очаков
Задержанные в ноябре 2018 года украинские корабли, которые Москва вернула Киеву в качестве жеста доброй воли, начали прибывать в порт города Очаков в Николаевской области.
Общество
Помощник Кадырова объяснил извинения от блогеров традициями
Дудаев рассказал, что в таких случаях власти могут позвонить человеку и объяснить, что, согласно «древним правилам поведения», теми или иными действиями или словами он «задевает честь и достоинство нашего народа».
Музыка
Опубликованы имена номинантов на премию «Грэмми»
Стали известны имена номинантов престижной музыкальной премии «Грэмми». Об этом сообщает издание Billboard.
Шоу-бизнес
После лечения Анастасия Заворотнюк начала самостоятельно ходить
Борющаяся с тяжелым онкологическим заболеванием российская популярная актриса Анастасия Заворотнюк в настоящее время пошла на поправку, самостоятельно ходит и даже уже видится со своей младшей годовалой дочерью.
Общество
Волгоградцы назвали коррупцией подорожание медсправок для водителей
Как ранее сообщали «НовостиВолгорада.ру», бывалым автомобилистам и кандидатам в водители теперь нужно будет сдавать анализы мочи на психоактивные вещества и крови на CDT - показатель хронического алкоголизма.
Наука
Вызывающие магнитные бури протоны отследили с помощью спутников
Сотрудники лаборатории магнитосферно-ионосферных взаимодействий Полярного геофизического института (ПГИ, Апатиты) исследовали динамику высыпаний протонов в зависимости от геомагнитной активности и параметров солнечного ветра.
Общество
Чтобы не принести в семью беды: что запрещено делать в Михайлов день
В четверг, 21 ноября, отмечается один из важных праздников: Михайлов день.
Транспорт
Пассажиров научат экономить, активировав карту «Тройка»
Пассажиры столичной подземки смогут экономить на пересадках между метро, МЦК и Московскими центральными диаметрами (МЦД).
Футбол
Российский футбол отреагировал на оскорбления Дзюбы
Генеральный секретарь Российского футбольного союза (РФС) Александр Алаев заявил, что личности фанатов, оскорбивших капитана сборной Артема Дзюбу, будут установлены.
Кино
Трейлер мюзикла «Кошки» с Тейлор Свифт появился в Сети
На популярном видеохостинге YouTube появился трейлер мюзикла "Кошки" с участием Тейлор Свифт и многих других актеров разных величин.
Здоровье
Пять смертельных симптомов перечислил доктор Мясников
Симптомы, при которых нужно срочно обращаться к врачу, назвал доктор Александр Мясников.
Здоровье
Уволенный врач-трансплантолог заявил об уголовном деле против себя
Трансплантологи, уволенные из Национального медицинского исследовательского центра здоровья детей, проходят по уголовному делу, которое СК возбудил из-за применения препарата «Алемтузумаб» при пересадке детям почек, сообщает «Медвестник» со ссылкой на источник, близкий к СК.
Футбол
Игрок «Спартака» Рассказов стал отцом
Защитник «Спартака» Николай Рассказов стал отцом. В семье 21-летнего футболиста и его жены Анастасии родилась дочь Ника.
Происшествия
Расстрел в воинской части в Забайкалье привел к новому уголовному делу
Военные следователи возбудили уголовное дело о неуставных отношениях в воинской части в Забайкалье, где рядовой Рамиль Шамсутдинов убил восьмерых сослуживцев.
Политика
В МИД России ответили на территориальные претензии Эстонии
Тартуский мирный договор стал частью истории, поэтому Россия не собирается обсуждать территориальные претензии Эстонии.
Общество
В Карском море всплыла уже вторая нитка «Газпрома» через Байдарацкую губу
"Газпром" раскрыл информацию о нарушении проектного положения уже двух из четырех ниток подводного перехода через Байдарацкую губу на Ямале: в прошлом году стало известно, что всплывала первая нитка, сейчас - четвертая, которая также называется резервной.
Армия и оружие
ФСБ задержала российского военного за шпионаж в пользу Украины
Сотрудники Федеральной службы безопасности (ФСБ) задержали в городе Аксае Ростовской области российского военного, подозреваемого в шпионаже в пользу Украины, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на ЦОС ФСБ.
Политика
ООН призвала США решить проблемы с визами
Шестой комитет Генеральной ассамблеи ООН принял резолюцию с призывом к США прекратить невыдачу или задержку виз дипломатам из ряда стран, в том числе России, приезжающим на мероприятия организации.
Культура
Участнику «Детского Евровидения» от России стало плохо на репетиции
Участник конкурса "Детское Евровидение - 2019", представляющий Россию, почувствовал себя плохо во время репетиции в польском городе Гливице.