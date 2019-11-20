Сотрудники ФСБ задержали трех членов террористической организации "Исламское государство" (запрещена в России), которые в Москве и Подмосковье вербовали рекрутов, переправляли их в Сирию, после чего те воевали на стороне боевиков.

Политика Переданные Россией корабли прибыли на Украину Напомним, в ноябре 2018 года в Керченском проливе три украинских корабля нарушили госграницу РФ. Экипаж и сами суда были задержаны.

Технологии Дуров призвал пользователей удалить WhatsApp Создатель мессенджера Telegram Павел Дуров призвал пользователей WhatsApp удалить приложение из-за возможных хакерских атак.

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