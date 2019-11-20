Общество
Газета.RuВ Московском регионе задержаны трое вербовщиков ИГ
Сотрудники ФСБ задержали трех членов террористической организации "Исламское государство" (запрещена в России), которые в Москве и Подмосковье вербовали рекрутов, переправляли их в Сирию, после чего те воевали на стороне боевиков.
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Автоматически обработано 7060 источников, обновлено в 18:43, Вашингтон
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Автоматически обработано 7060 источников, обновлено в 18:43, Вашингтон
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