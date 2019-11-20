Общество

Газета.RuГазета.RuВ Московском регионе задержаны трое вербовщиков ИГ

Сотрудники ФСБ задержали трех членов террористической организации "Исламское государство" (запрещена в России), которые в Москве и Подмосковье вербовали рекрутов, переправляли их в Сирию, после чего те воевали на стороне боевиков.
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ФСБ задержала трех членов ИГ, вербовавших москвичей для переправки в Сирию

Интерфакс09:58

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РБК10:25

Один из задержанных под Москвой членов ИГ был в розыске за терроризм

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В Московском регионе задержали трёх членов ИГ

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РИА Новости09:44

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ТАСС09:41
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Узбекских вербовщиков ИГ арестовали в Москве. Видео

Вести.UZ17:02
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