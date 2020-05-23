Общество
РосбалтВ Московском зоопарке умер «аллигатор Гитлера» Сатурн
В Московском зоопарке в возрасте 84 лет умер аллигатор по кличке Сатурн. Его подарили Советскому Союзу британцы после Второй мировой войны. Как отмечается в Instagram зоопарка, аллигатор был долгожителем — в среднем его сородичи живут в среднем 45 лет.
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Общество
Илон Маск признался в любви к русскому языку
Предприниматель и основатель компаний Tesla и SpaceX Илон Маск рассказал, что неравнодушен к звучанию русского языка.
Известия 16:48
Происшествия
Захватчик банка в центре Москвы признал вину
Мужчина, захвативший отделение "Альфа-банка" на Земляном Валу в центре Москвы, признал вину во время допроса.
ТАСС 16:03
Общество
Россияне разделись в поддержку медсестры в бикини
Жители Самары разделись, чтобы поддержать медсестру из инфекционного госпиталя в Туле, которая для работы надела прозрачный защитный костюм поверх бикини.
Lenta.ru 09:25
Происшествия
В Пакистане сообщили о гибели 97 человек при крушении самолета
В результате крушения пассажирского самолета «Пакистанских международных авиалиний» близ Карачи погибли 97 человек, сообщает в Twitter Минздрав пакистанской провинции Синд.
РБК вчера в 21:53
Наука
Американцы научились синтезировать керамику менее чем за минуту
Исследователи из США разработали метод спекания, позволяющий создавать керамические материалы менее чем за минуту.
N+1 вчера в 12:13
Футбол
В АПЛ выявили два новых случая заражения коронавирусом
Два новых случая заражения коронавирусной инфекцией выявлены в Английской премьер-лиге (АП), сообщает Sky Sports.
Газета.Ru 18:12
Футбол
ФК «Боруссия» установил на стадионе 12 тысяч картонных болельщиков
РЕН ТВ вчера в 01:03
Шоу-бизнес
Сын Надежды Бабкиной переболел коронавирусом одновременно с ней
Надежда Георгиевна признается, после того, как она пришла в себя, ей было трудно привыкнуть к новым обстоятельствам.
StarHit.ru 15:00
Шоу-бизнес
Шнуров высмеял жалобы Пригожина
Взгляд.ру 12:15
Происшествия
В Петербурге при пожаре в многоэтажке погибли два человека
Два человека погибли при пожаре в квартире дома в Выборгском районе Петербурга, сообщило городское управление МЧС.
РИА Новости 13:35
Здоровье
Мясников назвал число зараженных коронавирусом в России
Как уточнил медик, за последние 14 дней в России зафиксировали 130 тысяч случаев заражения коронавирусом.
РИА Новости 13:46
Политика
В России оценили отказ Украины от участия во встрече СБ ООН по Крыму
Российских парламентариев не удивило решение представителей Украины, США, Эстонии и Великобритании отказаться от участия в заседании Совбеза ООН по формуле Арриа, посвященном ситуации в Крыму.
РИА Новости 08:50
Футбол
У футболиста «Спартака» Бакаева выявили коронавирус
Что касается Зелимхана Бакаева, то по итогам тестирования команды, которое проводилось 21 мая, у него был выявлен положительный ПЦР-тест и ИФА-тест с наличием иммуноглобулина M, что свидетельствует об острой фазе заболевания, — рассказал руководитель медицинского штаба «Спартака» Михаил Бутовский.
Известия 10:47
Происшествия
В Казани собака загрызла хозяйку
В Казани собака сорвалась с привязи во дворе частного дома и загрызла 71-летнюю хозяйку, сообщает на следственное управление Следственного комитета России (СКР) по Татарстану, ссылаясь на предварительные данные.
Коммерсантъ Казань 16:04
Армия и оружие
ВМС США испытали лазер против беспилотника
Десантный корабль Военно-морских сил (ВМС) США USS Portland успешно испытал лазерное оружие высокой мощности, которое может уничтожать летательные аппараты в полете.
ТАСС 18:10
Футбол
«Бавария» победила «Айнтрахт» в матче Бундеслиги
Ореанда-Новости 15:04
Происшествия
Бывший муж Лолиты готовится к нескольким операциям
RuNews24.ru 14:14
Общество
В Госдуме оценили перспективы снижения пенсионного возраста
Перспектива снижения пенсионного возраста в России слабореализуема, поскольку его повышение дало возможность государству экономить значительные средства.
Lenta.ru 10:41
Общество
Познер высказался о причинах конфликта с Михалковым
Москва, 23 мая 2020, 23:34 — REGNUM Журналист и телеведущий Владимир Познер рассказал про причину конфликта с кинорежиссером Никитой Михалковым.
REGNUM 16:34
Происшествия
Против основателя проекта «Омбудсмен полиции» завели новое дело
В отношении основателя проекта "Омбудсмен полиции" Владимира Воронцова было возбуждено новое уголовное дело.
Газета.Ru 10:59
Общество
Испания с июля начнет принимать иностранных туристов
Испания с 1 июля откроет свои границы для иностранных туристов и возобновит чемпионат страны по футболу с 8 июня, заявил глава правительства Педро Санчес.
Коммерсантъ 09:49
Общество
Госдума приняла закон об удвоении пособий на детей до полутора лет
Госдума одобрила в третьем чтении законопроект об удвоении пособия по уходу за ребенком до полутора лет для неработающих граждан.
Коммерсантъ вчера в 07:28
Музыка
Леди Гага и Ариана Гранде записали трек «Rain On Me»
Леди Гага и Ариана Гранде записали совместную песню "Rain On Me". Это вторая работа Гаги с предстоящего релиза "Chromatica" (выйдет 29 мая).
Газета.Ru вчера в 08:31
Наука
Названы сроки окончания пандемии коронавируса в мире
Ученые спрогнозировали дату окончания пандемии коронавируса в мире. Об этом сообщает New York Post со ссылкой на исследование.
РЕН ТВ 16:31
Армия и оружие
В Ливии погиб предполагаемый российский наемник
В Ливии погиб предполагаемый российский наемник.
Lenta.ru вчера в 18:30
Наука
Создали бионический глаз, который лучше человеческого
Поле зрения технологии составляет 100 градусов, оно не такое широкое, которые может воспринимать человеческий глаз (около 150 градусов), но оно лучше, чем вдимые ограничения обычных плоских датчиков изображения.
Evo-rus.com 21 мая в 03:33
Общество
Госпитализированный с коронавирусом Рамзан Кадыров пошёл на поправку
Президент Чеченской Республики Рамзан Кадыров, который заболел коронавирусом, пошёл на поправку.
Metaratings 16:38
Происшествия
Депутата Рады нашли мертвым в своем офисе
Депутата Верховной рады от группы "Доверие" Валерия Давиденко нашли мертвым в собственном офисе в Киеве, сообщили украинские СМИ.
РИА Новости 13:01
Космос
В NASA подтвердили дату первого пилотируемого полета Crew Dragon
Подготовка к испытательному полету американского космического корабля Crew Dragon, старт которого запланирован на 27 мая, идет по графику, сообщил астронавт NASA Даг Херли 22 мая в ходе брифинга.
ИА Красная Весна вчера в 15:40