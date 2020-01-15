Происшествия
РБКВ «Москва-Сити» мужчина взял в заложники женщину
Вооруженный мужчина взял в заложники женщину в центре Москвы, сообщили РБК в пресс-службе столичного ГУ МВД. Как рассказали в полиции, поступило сообщение, что в Москве в здании на Пресненской набережной мужчина удерживает женщину, угрожая ей предметом, похожим на нож.
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Политика
Путин запретил чиновникам иметь иностранное гражданство
Главы регионов, министры, депутаты и судьи, заявил политик, не должны обладать не только иностранным гражданством, но и любым документом (к примеру, видом на жительство), дающим право на постоянное проживание в какой бы то ни было стране, за исключением РФ.
Политика
Мутко объяснил отставку правительства
Вице-премьер Виталий Мутко прокомментировал решение премьер-министра Дмитрия Медведева об отставке правительства, передает корреспондент РБК.
Политика
Политолог Пастухов заявил, что кандидатуру Мишустина на пост премьера нельзя назвать случайной
В.Пастухов назвал предложение М.Мишустину возглавить правительство России "новым поворотом сценария".
Политика
Госдума завтра рассмотрит кандидатуру Мишустина на пост премьера
Госдума завтра, 16 января, рассмотрит назначение главы Федеральной налоговой службы Михаила Мишустина на пост нового премьер-министра России.
Футбол
Кубок Англии. «МЮ» примет «Вулверхэмптон», «Кардифф» против «Карлайла»
В переигровках 3-го раунда Кубка Англии «Тоттенхэм» победил «Мидлсбро» (2:1). «Манчестер Юнайтед» в среду сыграет с «Вулверхэмптоном».
Политика
Владимир Путин предложил поменять баланс
Предложения Владимира Путина систему поменяют. Президента с такими полномочиями, как сейчас, больше не будет.
Политика
США и Китай подписали первую часть торгового соглашения
Несмотря на подписание первой части торгового соглашения, разногласия между странами сохраняются, заявил журналистам вице-президент США Майк Пенс.
Общество
Меган Маркл впервые вышла в свет после отъезда в Канаду
Меган Маркл впервые появилась на публике с момента отказа от королевских обязанностей. Об этом сообщает The Daily Telegraph.
Общество
Гидрометцентр перечислил попавшие в зону аномального тепла регионы
По словам специалиста, в зоне аномального тепла окажутся все регионы Центральной России, Москва и Повольжье.
Политика
Кадыров временно сложил с себя полномочия главы Чечни
Общество
Россия поднялась в рейтинге лучших стран мира на одну строчку
В первую пятерку "лучших стран" вошли также Германия и Австралия. Россия - на 23 месте, наша страна поднялась на одну позицию.
Игры
Epic Games Store в 2020 году продолжит бесплатно раздавать игры
Как удалось узнать зарубежному изданию, в 2020 году компания будет и дальше предоставлять пользователям игры бесплатно, и будет происходить в рамках еженедельной бесплатной раздачи.
Политика
Палата представителей передала дело об импичменте Трампа в сенат
Палата представителей США большинством голосов утвердила передачу дела об импичменте президента Дональда Трампа на рассмотрение в сенат, передает NBC News.
Кино
Фонд кино впервые потребовал возврата невозвратных субсидий
Фонд кино впервые потребовал вернуть невозвратные субсидии после финансирования отечественного фильма, передает Telegram-канал Mash.
Политика
Путин: «За президентом остается право отстранять премьер-министра»
Путин: "За президентом остается право отстранять премьер-министра".
Происшествия
На Кубани женщина выкинула 10-месячную дочь из купе поезда
Шоу-бизнес
Жена Прилучного Муцениеце объявила о разводе и скорой свадьбе
Российская актриса и модель латвийского происхождения Агата Муцениеце в своем блоге «Прилучные будни» на YouTube-канале обменялась шутками со своей коллегой по шоу-бизнесу Дарьей Мороз.
Культура
Елена Малышева спела кавер на хит Билли Айлиш
У ведущей, надо сказать, неплохо получилось — впору записывать кавер.
Экономика
«РусГидро» растет на корпоративных новостях
Акции "РусГидро" лидируют в росте на корпоративных новостях, прибавляя 12%, свидетельствуют данные торгов Московской биржи.
Политика
Отставка стала для Медведева неожиданной: «Не знал до последнего»
Дмитрий Медведев до последнего не знал о своей отставке с поста премьера, а члены правительства совершенно точно до официального объявления не ведали об отставке кабинета министров.
Происшествия
В Петербурге четверо неизвестных совершили вооруженный налет на банк
Вооруженная группа из четверых человек совершила попытку ограбления финансового учреждения на улице Савушкина в Санкт-Петербурге в среду вечером, полиция ищет злоумышленников, сообщили ТАСС в Главном управлении МВД по городу и Ленинградской области.
Происшествия
Сын экс-хоккеиста Соколова пойдет под суд за убийство матери
Авто
В России упали продажи новых автомобилей
Продажи новых легковых автомобилей в России в 2019 году упали на 2,3 процента по сравнению с 2018-м, свидетельствуют данные Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ), которые приводит принадлежащее Григорию Березкину издание РБК.