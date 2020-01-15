Происшествия

РБКРБКВ «Москва-Сити» мужчина взял в заложники женщину

Вооруженный мужчина взял в заложники женщину в центре Москвы, сообщили РБК в пресс-службе столичного ГУ МВД. Как рассказали в полиции, поступило сообщение, что в Москве в здании на Пресненской набережной мужчина удерживает женщину, угрожая ей предметом, похожим на нож.
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Мужчина взял в заложники девушку в БЦ «Москва-Сити»

Москва 2406:48

Мужчина взял в заложники девушку в ТЦ «Москва-Сити»

Интерфакс07:08

Появилось видео задержания взявшего заложника мужчины в районе «Москва-Сити»

Вечерняя Москва08:05

В Москве задержан мужчина, взявший в заложники девушку в ТЦ «Москва-Сити»

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Источник рассказал подробности о захвате заложника в «Москва-Сити»

РИА Новости08:40

Полиция задержала мужчину, взявшего в заложники девушку в районе «Москва-Сити»

Агентство Москва06:47

Мужчина взял в заложники женщину в Москва-сити из-за проигрыша

РЕН ТВ06:55
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Путин предложил выдавать маткапитал после рождения первого ребенка

РБК 04:19
Армия и оружие

Египет переоборудовал российские МиГ-29М/М2 в топливозаправщики

Pravda.Ru 10:40
Происшествия

Убившего ребенка в детском саду Нарьян-Мара признали невменяемым

Газета.Ru 02:58
Политика

Путин запретил чиновникам иметь иностранное гражданство

Главы регионов, министры, депутаты и судьи, заявил политик, не должны обладать не только иностранным гражданством, но и любым документом (к примеру, видом на жительство), дающим право на постоянное проживание в какой бы то ни было стране, за исключением РФ.
Экспресс газета 07:21
Политика

Мутко объяснил отставку правительства

Вице-премьер Виталий Мутко прокомментировал решение премьер-министра Дмитрия Медведева об отставке правительства, передает корреспондент РБК.
РБК 09:29
Происшествия

В сельском магазине в Мытищах произошел пожар

ТАСС 13:16
Политика

Политолог Пастухов заявил, что кандидатуру Мишустина на пост премьера нельзя назвать случайной

В.Пастухов назвал предложение М.Мишустину возглавить правительство России "новым поворотом сценария".
Эхо Москвы 13:11
Политика

Госдума завтра рассмотрит кандидатуру Мишустина на пост премьера

Госдума завтра, 16 января, рассмотрит назначение главы Федеральной налоговой службы Михаила Мишустина на пост нового премьер-министра России.
Life.ru 11:55
Футбол

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В переигровках 3-го раунда Кубка Англии «Тоттенхэм» победил «Мидлсбро» (2:1). «Манчестер Юнайтед» в среду сыграет с «Вулверхэмптоном».
Sports.ru вчера в 04:15
Политика

Владимир Путин предложил поменять баланс

Предложения Владимира Путина систему поменяют. Президента с такими полномочиями, как сейчас, больше не будет.
Коммерсантъ 09:34
Политика

США и Китай подписали первую часть торгового соглашения

Несмотря на подписание первой части торгового соглашения, разногласия между странами сохраняются, заявил журналистам вице-президент США Майк Пенс.
Коммерсантъ 13:06
Общество

Меган Маркл впервые вышла в свет после отъезда в Канаду

Меган Маркл впервые появилась на публике с момента отказа от королевских обязанностей. Об этом сообщает The Daily Telegraph.
Газета.Ru 12:08
Общество

Гидрометцентр перечислил попавшие в зону аномального тепла регионы

По словам специалиста, в зоне аномального тепла окажутся все регионы Центральной России, Москва и Повольжье.
Профиль 06:14
Политика

Кадыров временно сложил с себя полномочия главы Чечни

Российская газета 12:12
Общество

Россия поднялась в рейтинге лучших стран мира на одну строчку

В первую пятерку "лучших стран" вошли также Германия и Австралия. Россия - на 23 месте, наша страна поднялась на одну позицию.
Газета.Ru 06:10
Игры

Epic Games Store в 2020 году продолжит бесплатно раздавать игры

Как удалось узнать зарубежному изданию, в 2020 году компания будет и дальше предоставлять пользователям игры бесплатно, и будет происходить в рамках еженедельной бесплатной раздачи.
Astera 05:18
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Палата представителей передала дело об импичменте Трампа в сенат

Палата представителей США большинством голосов утвердила передачу дела об импичменте президента Дональда Трампа на рассмотрение в сенат, передает NBC News.
РБК 14:00
Кино

Фонд кино впервые потребовал возврата невозвратных субсидий

Фонд кино впервые потребовал вернуть невозвратные субсидии после финансирования отечественного фильма, передает Telegram-канал Mash.
Газета.Ru 07:03
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Путин: «За президентом остается право отстранять премьер-министра»

Путин: "За президентом остается право отстранять премьер-министра".
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Происшествия

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Известия вчера в 07:39
Шоу-бизнес

Жена Прилучного Муцениеце объявила о разводе и скорой свадьбе

Российская актриса и модель латвийского происхождения Агата Муцениеце в своем блоге «Прилучные будни» на YouTube-канале обменялась шутками со своей коллегой по шоу-бизнесу Дарьей Мороз.
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Елена Малышева спела кавер на хит Билли Айлиш

У ведущей, надо сказать, неплохо получилось — впору записывать кавер.
Радио Комсомольская правда 06:58
Экономика

«РусГидро» растет на корпоративных новостях

Акции "РусГидро" лидируют в росте на корпоративных новостях, прибавляя 12%, свидетельствуют данные торгов Московской биржи.
Finam.Ru вчера в 06:27
Политика

Отставка стала для Медведева неожиданной: «Не знал до последнего»

Дмитрий Медведев до последнего не знал о своей отставке с поста премьера, а члены правительства совершенно точно до официального объявления не ведали об отставке кабинета министров.
Московский Комсомолец 13:56
Происшествия

В Петербурге четверо неизвестных совершили вооруженный налет на банк

Вооруженная группа из четверых человек совершила попытку ограбления финансового учреждения на улице Савушкина в Санкт-Петербурге в среду вечером, полиция ищет злоумышленников, сообщили ТАСС в Главном управлении МВД по городу и Ленинградской области.
ТАСС 13:40
Футбол

Кокорин забил гол за «Зенит» в товарищеском матче

РБК 13:57
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Авторы фильма «Дау» подадут в суд на министерство культуры

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Сын экс-хоккеиста Соколова пойдет под суд за убийство матери

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Трансляцию послания Путина не показали на зданиях Москвы

Ведомости 05:18
Авто

В России упали продажи новых автомобилей

Продажи новых легковых автомобилей в России в 2019 году упали на 2,3 процента по сравнению с 2018-м, свидетельствуют данные Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ), которые приводит принадлежащее Григорию Березкину издание РБК.
Lenta.ru вчера в 12:03
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