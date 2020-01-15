Происшествия
РБКВ «Москва-Сити» мужчина взял в заложники женщину
Вооруженный мужчина взял в заложники женщину в центре Москвы, сообщили РБК в пресс-службе столичного ГУ МВД. Как рассказали в полиции, поступило сообщение, что в Москве в здании на Пресненской набережной мужчина удерживает женщину, угрожая ей предметом, похожим на нож.
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Политика
Медведев заявил об отставке правительства
В статье 117 Конституции РФ, на которую сослался Дмитрий Медведев, сказано так: «В случае отставки или сложения полномочий, правительство по поручению президента продолжает действовать до сформирования нового правительства».
Происшествия
Дело сына экс-вратаря Соколова отправлено в суд
Дело об убийстве супруги Максима Соколова, бывшего вратаря сборной России, было направлено в суд.
Политика
Миронов и Жириновский назвали кандидатов на пост премьер-министра
Лидеры двух парламентских фракций «Справедливая Россия» и ЛДПР Сергей Миронов и Владимир Жириновский представили свой список потенциальных кандидатов на должность премьер-министра России.
Политика
Мутко заявил о новом статусе Госсовета
Исполняющий обязанности заместителя председателя правительства России Виталий Мутко заявил, что изменится статус Государственного совета, передает ТАСС.
Авто
Обновлённый Volkswagen Tiguan заметили без камуфляжа
Автомобиль предстал перед зрителями полностью без камуфляжа. Предполагается, что он был замечен во время съёмок рекламного ролика.
Общество
Прекращение поддержки Windows 7 грозит проблемами российским банкам
С 14 января Microsoft прекратила техническую поддержку Windows 7 и Windows Server 2008.
Биатлон
Биатлонистка Экхофф выиграла спринт на этапе Кубка мира в Рупольдинге
Норвежская биатлонистка Тириль Экхофф стала победительницей в спринтерской гонке на стартовавшем в немецком Рупольдинге этапе Кубка мира.
Общество
Путин предложил ввести выплаты на детей в возрасте с 3 до 7 лет
Президент России Владимир Путин в ходе послания Федеральному собранию предложил ввести ежемесячные выплаты на детей с трех до семи лет для семей с низким доходом.
Политика
Памфилова рассказала, когда могут быть приняты поправки в Конституцию
В ежегодном послании Федеральному Собранию президент России Владимир Путин предложил внести ряд поправок в Конституцию.
Политика
В «Нафтогазе» рассказали о впечатлениях от встречи с Путиным
На переговорах по газу президент России Владимир Путин продемонстрировал глубокую осведомленность в деталях, рассказал исполнительный директор "Нафтогаза" Юрий Витренко.
Политика
Появилось видео реакции министров на отставку правительства
Реакция российских министров на объявление об отставке правительства попала на видео.
Кино
Создатели фильма «Дау» планируют подать в суд на Минкультуры РФ
Накануне начала показа французская газета Le Monde опубликовала большой материал об истории создания фильма с критикой сцен насилия.
Экономика
ЦБ рассказал о выплатах по новой добровольной пенсионной схеме
По новой пенсионной схеме — гарантированном пенсионном плане (ГПП) — человек сможет выбрать из двух вариантов: сразу получить все накопленные средства, заплатив налог на доход, либо получить пожизненный пенсионный план, рассказал первый заместитель председателя ЦБ Сергей Швецов в интервью «Российской газете».
Политика
Появилось видео попадания двух ракет в украинский Boeing под Тегераном
Политика
Министр спорта Колобков ушел в отставку
Сегодня после обращения В.В. Путина к федеральному собранию, кабинет министров во главе с Д.А. Медведевым подали в отставку.
Общество
С организаторов незаконных акций в Москве взыскали 2,5 миллиона рублей
Черемушкинский суд Москвы в среду по иску столичного прокурора взыскал почти 2,5 миллиона рублей с организаторов несанкционированных акций 27 июля и 3 августа, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
Здоровье
Минздрав разъяснил приказ о гериатрической помощи
«Порядком не предусмотрено ограничений для оказания ВМП в соответствии с возрастом пациента»,— говорится в сообщении, где отмечается, что порядок организации оказания высокотехнологичной медицинской помощи утвержден приказом Минздрава в декабре 2019 года.
Общество
Жириновский предложил списать долги россиян по кредитам
Лидер ЛДПР Владимир Жириновский высказался за ликвидацию всех микрофинансовых организаций и коллекторских агентств.
Армия и оружие
В Индии заявили об отсталости двигателей Су-57
Экономика
Топилин рассказал о росте реальной зарплаты россиян в 2020 году
Минэкономразвития спрогнозировало рост реальной заработной платы россиян в 2020 году.
Футбол
«Челси» и «Интер» согласовали сумму трансфера Жиру
Экономика
Путин назвал рост доходов россиян важнейшей задачей правительства
Создание условий для увеличения реальных доходов россиян является важнейшей задачей правительства РФ и Центрального банка, заявил президент страны Владимир Путин во время обращения с посланием к Федеральному собранию в среду, 15 января, в Москве.
Происшествия
Летевший в Москву самолет вернулся в Варшаву из-за техосмотра
Самолет польской авиакомпании LOT, направлявшийся из Варшавы в Москву, вернулся в аэропорт вылета.
Шоу-бизнес
Татьяна Навка опубликовала откровенное фото без бюстгальтера
Открывшееся декольте однозначно указывает, что в момент съемки на олимпийской чемпионке не было бюстгальтера.
Политика
Отставка на будущее: зачем Владимир Путин начал реформу власти
Соответственно, цена вопроса о преемнике снижается — теперь президент не только сможет находиться у власти максимум 12 лет, но и должен поделиться прерогативами формирования правительства с парламентом.
Общество
В Ульяновске учительницу потребовали уволить за покупку бюстгальтеров
Армия и оружие
Немецкая газета назвала впечатляющим проект российского авианосца
По информации издания, размеры корабля составят более 300 м в длину и свыше 65 м в высоту, а его водоизмещение достигнет 80 тыс. т. Авианосец будет работать на четырех атомных реакторах мощностью по 305 МВт каждый и сможет достичь скорости до 55 км/ч, приводит детали газета.
Авто
Стартовало производство Kia Seltos в России
На калининградском заводе стартовало производство нового кросса Kia Seltos, который будет выпущен в нескольких вариациях.