Происшествия

РБКРБКВ «Москва-Сити» мужчина взял в заложники женщину

Вооруженный мужчина взял в заложники женщину в центре Москвы, сообщили РБК в пресс-службе столичного ГУ МВД. Как рассказали в полиции, поступило сообщение, что в Москве в здании на Пресненской набережной мужчина удерживает женщину, угрожая ей предметом, похожим на нож.
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Мужчина взял в заложники девушку в БЦ «Москва-Сити»

Москва 2406:48

Мужчина взял в заложники девушку в ТЦ «Москва-Сити»

Интерфакс07:08

Появилось видео задержания взявшего заложника мужчины в районе «Москва-Сити»

Вечерняя Москва08:05

В Москве задержан мужчина, взявший в заложники девушку в ТЦ «Москва-Сити»

ТАСС06:49

Источник рассказал подробности о захвате заложника в «Москва-Сити»

РИА Новости08:40

Полиция задержала мужчину, взявшего в заложники девушку в районе «Москва-Сити»

Агентство Москва06:47

Мужчина взял в заложники женщину в Москва-сити из-за проигрыша

РЕН ТВ06:55
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Автоматически обработаны 7042 источника, обновлено в 11:15, Ашберн
Политика

Медведев заявил об отставке правительства

В статье 117 Конституции РФ, на которую сослался Дмитрий Медведев, сказано так: «В случае отставки или сложения полномочий, правительство по поручению президента продолжает действовать до сформирования нового правительства».
BFM.ru 10:43
Происшествия

Дело сына экс-вратаря Соколова отправлено в суд

Дело об убийстве супруги Максима Соколова, бывшего вратаря сборной России, было направлено в суд.
Газета.Ru 09:12
Политика

Миронов и Жириновский назвали кандидатов на пост премьер-министра

Лидеры двух парламентских фракций «Справедливая Россия» и ЛДПР Сергей Миронов и Владимир Жириновский представили свой список потенциальных кандидатов на должность премьер-министра России.
Известия 10:56
Политика

Мутко заявил о новом статусе Госсовета

Исполняющий обязанности заместителя председателя правительства России Виталий Мутко заявил, что изменится статус Государственного совета, передает ТАСС.
Газета.Ru 10:58
Авто

Обновлённый Volkswagen Tiguan заметили без камуфляжа

Автомобиль предстал перед зрителями полностью без камуфляжа. Предполагается, что он был замечен во время съёмок рекламного ролика.
Тарантас Ньюс 07:39
Общество

Прекращение поддержки Windows 7 грозит проблемами российским банкам

С 14 января Microsoft прекратила техническую поддержку Windows 7 и Windows Server 2008.
Коммерсантъ вчера в 17:31
Биатлон

Биатлонистка Экхофф выиграла спринт на этапе Кубка мира в Рупольдинге

Норвежская биатлонистка Тириль Экхофф стала победительницей в спринтерской гонке на стартовавшем в немецком Рупольдинге этапе Кубка мира.
Российская газета 10:19
Общество

Путин предложил ввести выплаты на детей в возрасте с 3 до 7 лет

Президент России Владимир Путин в ходе послания Федеральному собранию предложил ввести ежемесячные выплаты на детей с трех до семи лет для семей с низким доходом.
РБК 05:04
Политика

Памфилова рассказала, когда могут быть приняты поправки в Конституцию

В ежегодном послании Федеральному Собранию президент России Владимир Путин предложил внести ряд поправок в Конституцию.
Вести.Ru 10:44
Политика

В «Нафтогазе» рассказали о впечатлениях от встречи с Путиным

На переговорах по газу президент России Владимир Путин продемонстрировал глубокую осведомленность в деталях, рассказал исполнительный директор "Нафтогаза" Юрий Витренко.
РИА Новости 08:55
Политика

Появилось видео реакции министров на отставку правительства

Реакция российских министров на объявление об отставке правительства попала на видео.
Rambler News Service 09:43
Кино

Создатели фильма «Дау» планируют подать в суд на Минкультуры РФ

Накануне начала показа французская газета Le Monde опубликовала большой материал об истории создания фильма с критикой сцен насилия.
ToDay News Ufa вчера в 19:51
Экономика

ЦБ рассказал о выплатах по новой добровольной пенсионной схеме

По новой пенсионной схеме — гарантированном пенсионном плане (ГПП) — человек сможет выбрать из двух вариантов: сразу получить все накопленные средства, заплатив налог на доход, либо получить пожизненный пенсионный план, рассказал первый заместитель председателя ЦБ Сергей Швецов в интервью «Российской газете».
Коммерсантъ 12 января в 07:10
Хоккей

Форвард «Питтсбурга» Малкин обошел Ришара в списке бомбардиров НХЛ

Вести.Ru 01:36
Политика

Появилось видео попадания двух ракет в украинский Boeing под Тегераном

Российская газета 00:31
Политика

Министр спорта Колобков ушел в отставку

Сегодня после обращения В.В. Путина к федеральному собранию, кабинет министров во главе с Д.А. Медведевым подали в отставку.
ГЛАС.RU 09:49
Общество

С организаторов незаконных акций в Москве взыскали 2,5 миллиона рублей

Черемушкинский суд Москвы в среду по иску столичного прокурора взыскал почти 2,5 миллиона рублей с организаторов несанкционированных акций 27 июля и 3 августа, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
РИА Новости 09:48
Здоровье

Минздрав разъяснил приказ о гериатрической помощи

«Порядком не предусмотрено ограничений для оказания ВМП в соответствии с возрастом пациента»,— говорится в сообщении, где отмечается, что порядок организации оказания высокотехнологичной медицинской помощи утвержден приказом Минздрава в декабре 2019 года.
Коммерсантъ 13 января в 05:50
Общество

Жириновский предложил списать долги россиян по кредитам

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский высказался за ликвидацию всех микрофинансовых организаций и коллекторских агентств.
Российская газета 01:17
Армия и оружие

В Индии заявили об отсталости двигателей Су-57

Lenta.ru вчера в 06:48
Происшествия

В Петербурге водитель пострадал при возгорании автомобиля

РИА Новости 09:38
Экономика

Топилин рассказал о росте реальной зарплаты россиян в 2020 году

Минэкономразвития спрогнозировало рост реальной заработной платы россиян в 2020 году.
Известия вчера в 03:44
Футбол

«Челси» и «Интер» согласовали сумму трансфера Жиру

Чемпионат 08:56
Экономика

Путин назвал рост доходов россиян важнейшей задачей правительства

Создание условий для увеличения реальных доходов россиян является важнейшей задачей правительства РФ и Центрального банка, заявил президент страны Владимир Путин во время обращения с посланием к Федеральному собранию в среду, 15 января, в Москве.
Известия 05:16
Происшествия

Летевший в Москву самолет вернулся в Варшаву из-за техосмотра

Самолет польской авиакомпании LOT, направлявшийся из Варшавы в Москву, вернулся в аэропорт вылета.
Известия 10:54
Шоу-бизнес

Татьяна Навка опубликовала откровенное фото без бюстгальтера

Открывшееся декольте однозначно указывает, что в момент съемки на олимпийской чемпионке не было бюстгальтера.
Алтапресс 01:26
Политика

Отставка на будущее: зачем Владимир Путин начал реформу власти

Соответственно, цена вопроса о преемнике снижается — теперь президент не только сможет находиться у власти максимум 12 лет, но и должен поделиться прерогативами формирования правительства с парламентом.
РБК 10:53
Общество

В Ульяновске учительницу потребовали уволить за покупку бюстгальтеров

Газета.Ru вчера в 13:46
Армия и оружие

Немецкая газета назвала впечатляющим проект российского авианосца

По информации издания, размеры корабля составят более 300 м в длину и свыше 65 м в высоту, а его водоизмещение достигнет 80 тыс. т. Авианосец будет работать на четырех атомных реакторах мощностью по 305 МВт каждый и сможет достичь скорости до 55 км/ч, приводит детали газета.
РБК 11:07
Авто

Стартовало производство Kia Seltos в России

На калининградском заводе стартовало производство нового кросса Kia Seltos, который будет выпущен в нескольких вариациях.
CarsGuru.net 02:05
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