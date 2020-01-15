Происшествия
РБКВ «Москва-Сити» мужчина взял в заложники женщину
Вооруженный мужчина взял в заложники женщину в центре Москвы, сообщили РБК в пресс-службе столичного ГУ МВД. Как рассказали в полиции, поступило сообщение, что в Москве в здании на Пресненской набережной мужчина удерживает женщину, угрожая ей предметом, похожим на нож.
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Политика
Путин заявил о запросе на перемены в обществе
В обществе четко обозначился запрос на перемены. Об этом президент Владимир Путин заявил в ходе ежегодного послания Федеральному собранию.
Общество
В школах введут бесплатное горячее питание для младшеклассников
Кино
Актер из сериалов «Горец» и «Друзья» Стэн Кирш покончил с собой
Американский актер Стэн Кирш, популярность которому принесли съемки в сериале "Горец" (1992-1998), обнаружен мертвым у себя дома в Лос-Анджелесе, сообщает интернет-ресурс TMZ.
Политика
В Госдуме прокомментировали отставку правительства Медведева
Вице-спикер Госдумы Петр Толстой прокомментировал отставку российского правительства.
Игры
BioWare тизерит ремастер трилогии Mass Effect?
На недавнем финансовом отчёте руководители EA открыто дали понять, что издательство заинтересовано в создании различных ремастеров своих классических проектов.
Происшествия
На Кубани женщина выкинула 10-месячную дочь из купе поезда
Политика
Депутат объяснил предложение ввести налог для домохозяек
Депутат Государственной думы Сергей Вострецов заявил, что его слова о введении налога для домохозяек были вырваны из контекста.
Политика
В Курске прокомментировали отставку Правительства РФ
В Курском отделении «Единой России» проводилась встреча с руководителями СМИ, когда поступила информация об отставке Правительства РФ.
Политика
Кадыров предложил создать институт уполномоченного по правам семьи
После послания президента России Федеральному собранию глава Чечни Рамзан Кадыров предложил создать в стране институт уполномоченного по правам семьи.
Авто
Genesis представил свой первый кроссовер Genesis GV80
Корейский премиум-бренд представил свой первый кроссовер Genesis GV80.
Политика
В Кремле рассказали о сроках голосования по поправкам в Конституцию
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал предложение главы государства Владимира Путина провести голосование по внесению поправок в Конституцию РФ.
Энергетика
Лукашенко намерен покупать украинскую нефть
На протяжении долгих лет Россия являлась основным поставщиком нефти в Белоруссию. Минск получал черное золото по заниженным ценам.
Происшествия
Александру Серову выстрелили в ногу во время потасовки
Происшествия
Избит российский телеоператор, рассказавший о цензуре в СМИ
В Москве двое неизвестных избили бывшего телеоператора ВГТРК Леонида Кривенкова, который ранее дал несколько интервью зарубежным изданиям.
Единоборства
Серроне назвал Хабиба «чертовым зверюгой»
Серроне считает, что единственный способ победить Хабиба – это отправить его в нокаут.
Происшествия
Модель Ксению Пунтус перевели из реанимации в отделение травматологии
Модель Ксению Пунтус, упавшую с высоты третьего этажа, перевели из отделения реанимации в травматологию, сообщили РИА Новости в Боткинской больнице.
Футбол
Соболев согласовал контракт с ЦСКА
Общество
Рудковская пригрозила Авербуху штрафом из-за песни Билана в его шоу
Российский музыкальный продюсер Яна Рудковская обвинила хореографа Илью Авербуха в незаконном использовании песни Димы Билана в своем шоу и пригрозила крупным штрафом.
Автоспорт
Шибалов выиграл 10-й этап «Дакара» в зачете грузовиков
«КАМАЗ-мастер» продолжает тотально доминировать на ралли-марафоне «Дакар» в зачете грузовиков. На этот раз победа досталась Антону Шибалову.
Политика
Кабмин Украины установил численность населения страны
Напомним, в июне Украина вошла в список стремительно вымирающих стран ООН.
Происшествия
СК возбудил дело из-за торговли новорожденными детьми в Подмосковье
Как сообщают подмосковные следователи, дело заведено по статьям о причинении смерти по неосторожности (ч. 1 ст. 109 УК РФ) и торговле людьми (ч. 2 ст. 127.1 УК РФ).
Армия и оружие
Немецкое СМИ назвало впечатляющим проект российского авианосца
После создания нового атомного авианосца российский морской флот сможет конкурировать с ВМС США, пишет немецкое издание Handelsblatt 14 января.
Технологии
Samsung поможет сделать из упаковки телевизора кошачий домик
Компания Samsung представила экологичную упаковку Eco-Package. Она позволяет владельцам техники сделать из неё предмет интерьера.
Экономика
Минсельхоз подтвердил возможность введения квоты на экспорт зерна
Минсельхоз подтвердил возможность введения квоты на экспорт зерна в размере 20 млн т, сообщил советник министра сельского хозяйства Юрий Косован.
Политика
Министр спорта Колобков вместе с правительством России ушел в отставку
Министр спорта России Павел Колобков покинул свою должность.
Политика
Украина анонсировала новый обмен пленными с Донбассом
Украинские власти анонсировали новый обмен пленными и удерживаемыми лицами с самопровозглашенными республиками Донбасса.
Игры
Новый трейлер ремейка Resident Evil 3 посвятили Немезису
Компания Capcom выпустила новый трейлер ремейка survival horror Resident Evil.