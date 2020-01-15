Происшествия

РБКРБКВ «Москва-Сити» мужчина взял в заложники женщину

Вооруженный мужчина взял в заложники женщину в центре Москвы, сообщили РБК в пресс-службе столичного ГУ МВД. Как рассказали в полиции, поступило сообщение, что в Москве в здании на Пресненской набережной мужчина удерживает женщину, угрожая ей предметом, похожим на нож.
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Источник рассказал подробности о захвате заложника в «Москва-Сити»

РИА Новости08:40

Мужчина взял в заложники девушку в ТЦ «Москва-Сити»

Интерфакс07:08

Полиция задержала мужчину, взявшего в заложники девушку в районе «Москва-Сити»

Агентство Москва06:47

В Москве задержан мужчина, взявший в заложники девушку в ТЦ «Москва-Сити»

ТАСС06:49

Мужчина взял в заложники девушку в БЦ «Москва-Сити»

Москва 2406:48

Появилось видео задержания взявшего заложника мужчины в районе «Москва-Сити»

Вечерняя Москва08:05

Мужчина взял в заложники женщину в Москва-сити из-за проигрыша

РЕН ТВ06:55
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Политика

Путин заявил о запросе на перемены в обществе

В обществе четко обозначился запрос на перемены. Об этом президент Владимир Путин заявил в ходе ежегодного послания Федеральному собранию.
Lenta.ru 04:12
Общество

В школах введут бесплатное горячее питание для младшеклассников

ИА DixiNews // Санкт-Петербург 04:52
Кино

Актер из сериалов «Горец» и «Друзья» Стэн Кирш покончил с собой

Американский актер Стэн Кирш, популярность которому принесли съемки в сериале "Горец" (1992-1998), обнаружен мертвым у себя дома в Лос-Анджелесе, сообщает интернет-ресурс TMZ.
Инфорос 04:58
Политика

В Госдуме прокомментировали отставку правительства Медведева

Вице-спикер Госдумы Петр Толстой прокомментировал отставку российского правительства.
РЕН ТВ 09:19
Игры

BioWare тизерит ремастер трилогии Mass Effect?

На недавнем финансовом отчёте руководители EA открыто дали понять, что издательство заинтересовано в создании различных ремастеров своих классических проектов.
Игромания.ру 07:53
Происшествия

На Кубани женщина выкинула 10-месячную дочь из купе поезда

Известия вчера в 07:39
Политика

Депутат объяснил предложение ввести налог для домохозяек

Депутат Государственной думы Сергей Вострецов заявил, что его слова о введении налога для домохозяек были вырваны из контекста.
РЕН ТВ 13 января в 21:55
Политика

В Курске прокомментировали отставку Правительства РФ

В Курском отделении «Единой России» проводилась встреча с руководителями СМИ, когда поступила информация об отставке Правительства РФ.
46ТВ 08:48
Политика

Кадыров предложил создать институт уполномоченного по правам семьи

После послания президента России Федеральному собранию глава Чечни Рамзан Кадыров предложил создать в стране институт уполномоченного по правам семьи.
РБК 09:10
Авто

Genesis представил свой первый кроссовер Genesis GV80

Корейский премиум-бренд представил свой первый кроссовер Genesis GV80.
Автоновости дня вчера в 23:00
Политика

В Кремле рассказали о сроках голосования по поправкам в Конституцию

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал предложение главы государства Владимира Путина провести голосование по внесению поправок в Конституцию РФ.
Известия 08:40
Энергетика

Лукашенко намерен покупать украинскую нефть

На протяжении долгих лет Россия являлась основным поставщиком нефти в Белоруссию. Минск получал черное золото по заниженным ценам.
Rusvesna.su вчера в 20:59
Происшествия

Александру Серову выстрелили в ногу во время потасовки

РИА Новости 01:35
Происшествия

Избит российский телеоператор, рассказавший о цензуре в СМИ

В Москве двое неизвестных избили бывшего телеоператора ВГТРК Леонида Кривенкова, который ранее дал несколько интервью зарубежным изданиям.
Московский Комсомолец 06:56
Происшествия

Частный вертолет экстренно приземлился в Подмосковье

РБК 08:27
Единоборства

Серроне назвал Хабиба «чертовым зверюгой»

Серроне считает, что единственный способ победить Хабиба – это отправить его в нокаут.
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Происшествия

Модель Ксению Пунтус перевели из реанимации в отделение травматологии

Модель Ксению Пунтус, упавшую с высоты третьего этажа, перевели из отделения реанимации в травматологию, сообщили РИА Новости в Боткинской больнице.
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Футбол

Соболев согласовал контракт с ЦСКА

Газета.Ru 08:48
Общество

Рудковская пригрозила Авербуху штрафом из-за песни Билана в его шоу

Российский музыкальный продюсер Яна Рудковская обвинила хореографа Илью Авербуха в незаконном использовании песни Димы Билана в своем шоу и пригрозила крупным штрафом.
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Автоспорт

Шибалов выиграл 10-й этап «Дакара» в зачете грузовиков

«КАМАЗ-мастер» продолжает тотально доминировать на ралли-марафоне «Дакар» в зачете грузовиков. На этот раз победа досталась Антону Шибалову.
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Политика

Кабмин Украины установил численность населения страны

Напомним, в июне Украина вошла в список стремительно вымирающих стран ООН.
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Происшествия

СК возбудил дело из-за торговли новорожденными детьми в Подмосковье

Как сообщают подмосковные следователи, дело заведено по статьям о причинении смерти по неосторожности (ч. 1 ст. 109 УК РФ) и торговле людьми (ч. 2 ст. 127.1 УК РФ).
РБК 08:03
Политика

Задержан автор видео попадания ракеты по украинскому самолету в Иране

REGNUM 02:34
Армия и оружие

Немецкое СМИ назвало впечатляющим проект российского авианосца

После создания нового атомного авианосца российский морской флот сможет конкурировать с ВМС США, пишет немецкое издание Handelsblatt 14 января.
Известия 08:19
Технологии

Samsung поможет сделать из упаковки телевизора кошачий домик

Компания Samsung представила экологичную упаковку Eco-Package. Она позволяет владельцам техники сделать из неё предмет интерьера.
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Экономика

Минсельхоз подтвердил возможность введения квоты на экспорт зерна

Минсельхоз подтвердил возможность введения квоты на экспорт зерна в размере 20 млн т, сообщил советник министра сельского хозяйства Юрий Косован.
Ведомости вчера в 09:33
Политика

Министр спорта Колобков вместе с правительством России ушел в отставку

Министр спорта России Павел Колобков покинул свою должность.
Газета.Ru 09:25
Политика

Украина анонсировала новый обмен пленными с Донбассом

Украинские власти анонсировали новый обмен пленными и удерживаемыми лицами с самопровозглашенными республиками Донбасса.
Lenta.ru 08:12
Игры

Новый трейлер ремейка Resident Evil 3 посвятили Немезису

Компания Capcom выпустила новый трейлер ремейка survival horror Resident Evil.
News.ru 03:25
Происшествия

Сын экс-хоккеиста сборной России убил мать в невменяемом состоянии

Газета.Ru 07:16
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