В Москве в воскресенье, 12 апреля, городские службы проведут масштабную дезинфекцию в рамках борьбы с распространением коронавирусной инфекции COVID-19. Об этом информирует ТАСС со ссылкой на пресс-службу комплекса городского хозяйства Москвы.

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