Коронавирус
RT на русскомВ Москве 12 апреля проведут масштабную дезинфекцию
В Москве в воскресенье, 12 апреля, городские службы проведут масштабную дезинфекцию в рамках борьбы с распространением коронавирусной инфекции COVID-19. Об этом информирует ТАСС со ссылкой на пресс-службу комплекса городского хозяйства Москвы.
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Более четырех тысяч единиц техники задействуют 12 апреля в дезинфекции столицы
Официальный портал Мэра и Правительства Москвы04:09
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Песков оценил сроки наступления пика заболеваемости коронавирусом в РФ
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По ее данным, первый столб дыма и раскаленного пепла вулкан выбросил на высоту более чем 200 метров.
ТАСС 05:30
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Умер политолог Александр Некрасов
Российский политолог Александр Некрасов умер в Лондоне на 64-м году жизни.
ТАСС 05:45
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Ракова: В Москве резко увеличилась нагрузка на больницы и скорую
Бригады скорой помощи работают на износ, постоянно выезжая на вызовы.
Москва. Северо-Запад вчера в 07:03
Общество
Песков заявил об отсутствии решений о переносе парада Победы
Никаких решений по переносу парада Победы и других праздничных мероприятий не принималось.
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Анастасия и Юлиан разводятся через год после свадьбы
В марте прошлого года Юлиан и Анастасия устроили пышную свадьбу.
StarHit.ru вчера в 12:41
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Модель Ксения Пунтус показала шрамы на теле после падения из окна
Отечественная модель Ксения Пунтус продемонстрировала шрамы на теле, которые остались у нее после падения из окна.
Актуальные Новости 08:02
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Правительство купило Сбербанк у ЦБ
О выкупе правительством контрольного пакета Сбербанка (50% плюс 1 акция, 52,6% голосов) у регулятора было объявлено в феврале.
Ведомости вчера в 05:00
Армия и оружие
Истребитель ВСУ совершил аварийную посадку в Мелитополе
В субботу, 11 апреля, пресс-служба Командования Воздушных Сил ВСУ сообщила, что в Мелитополе совершил аварийную посадку истребитель ВСУ МиГ-29.
Новостной фронт 03:39
Здоровье
Доктор Мясников: «Коронавирус нас явно щадит»
Москва, 11 апреля 2020, 09:56 — REGNUM Российский медик, учёный, главный врач Московской городской клинической больницы №71 Александр Мясников проанализировал статистику смертности от коронавируса и пришёл к обнадёживающему выводу: возможно, именно российская медицина окажется более приспособленной к экстремальным условиям.
REGNUM 02:56
Происшествия
В Уфе СК проверит больницу, где зафиксировали вспышку COVID-19
В ведомстве уточняют, что следователи проверят факт возможного непринятия своевременных мер руководством больницы по предупреждению распространения коронавирусной инфекции среди медицинского персонала и пациентов больницы.
Российская газета 07:59
Армия и оружие
В ЛНР обвинили Киев в стягивании боевой техники в Донбассе
RT на русском 07:54
Политика
В Кремле рассказали об отсутствии потепления в отношениях РФ и США
В отношениях России и США потепления все еще не наблюдается, утверждает пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Московский Комсомолец 07:53
Политика
США могут наложить санкции на страны, не забирающие своих граждан
Президент США Дональд Трамп подписал указ, согласно которому странам, отказывающимся в условиях пандемии вывозить своих граждан из Штатов, могут грозить санкции.
РИА Новости вчера в 20:31
Религия
В РПЦ рассказали, как освятить вербы и куличи на самоизоляции
Священники советуют прочитать тропарь "Общее воскресение" и окропить вербы, а потом и куличи святой водой со словами "Во имя Отца, и Сына, и Святаго Духа", — объяснил Легойда.
Клопс 07:03
Общество
Полицейские дежурят на всех въездах в Москву
Численность наружных отрядов полиции увеличена в Москве, наряды Госавтоинспекции работают на всех въездах в Москву, они контролируют передвижение транспорта, уточняют причину въезда в столицу, сообщает ГУ МВД России по городу Москве.
РИА Новости 08:15
Общество
Вениамин Кондратьев продлил карантин на Кубани
Карантин на Кубани продлен до 18 апреля. Об этом сегодня, 10 апреля, в видеообращении к гражданам сообщил глава региона Вениамин Кондратьев.
Московский Комсомолец Краснодар вчера в 11:29
Происшествия
Больницу в Ростове закрыли на карантин из-за пациентки с коронавирусом
В больнице № 6 Ростова-на-Дону ввели карантин после того, как у одной из пациенток подтвердили наличие коронавируса.
РБК 05:32
Общество
В России расширили список сфер экономики, пострадавших от коронавируса
Правительство расширило перечень отраслей экономики, более всего пострадавших от пандемии коронавируса.
РИА Новости 07:48
Гаджеты
MIUI 12: Xiaomi рассказала об особенностях новой фирменной оболочки
Китайский флагман техники и электроники Xiaomi решил все-таки рассказать об особенностях своей фирменной оболочки MIUI 12, которая получила официальное подтверждение еще вначале нынешнего года.
Shraibikus News вчера в 14:51
Общество
Собянин предупредил о серьезных испытаниях из-за коронавируса
В Москве выявили 6698 больных COVID-19, из них 313 человек выздоровели, 38 умерли.
РИА Новости 09 апреля в 20:09
Общество
В Россию для борьбы с коронавирусом вылетела группа китайских врачей
Утром 11 апреля в Россию вылетела группа китайских врачей.
Вести.Ru вчера в 23:47
Политика
Объяснен отказ Чехии передать памятник маршалу Коневу России
Министерство обороны Чехии пообещало подготовить ответ на обращение главы российского военного ведомства Сергея Шойгу с просьбой передать Москве снесенный памятник советскому маршалу Ивану Коневу.
Lenta.ru 09 апреля в 17:26
Общество
В Оренбуржье режим самоизоляции продлили до 19 апреля
Губернатор области Денис Паслер внес изменения в указ о введении самоизоляции на территории Оренбуржья.
АиФ Оренбург 06:14
Общество
Назван наиболее ранний срок окончания эпидемии коронавируса в России
При наиболее оптимистичном развитии ситуации с COVID-19 эпидемия в России может закончиться в июне.
РИА Новости 07:04
Хоккей
Вайсфельд не считает увеличение легионеров в КХЛ правильным шагом
Российский эксперт Леонид Вайсфельд отреагировал на введение жесткого потолка в КХЛ со следующего сезона, сообщает "Матч ТВ".
ProstoProSport 08:15
Общество
Москва приостанавливает работу большинства городских организаций
Газета.Ru вчера в 13:16
Происшествия
Полицейские составили протоколы на пензенцев, нарушивших самоизоляцию
Отмечается, что пензенские полицейские уже составили ряд протоколов в отношении таких нарушителей и направили материалы в суд.
Пенза-взгляд 02:55
Кино
Составлен топ-10 актеров, которые чаще всего играли злодеев
Российская газета 09 апреля в 06:50