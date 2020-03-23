Коронавирус
Lenta.ru16-летняя москвичка вылечилась от коронавируса
В Москве 16-летняя девушка вылечилась от коронавируса. Об этом рассказала заместитель столичного градоначальника по вопросам социального развития Анастасия Ракова, сообщается на официальном сайте мэра и правительства Москвы. По словам Раковой, девушку уже выписали из больницы.
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с чего всё началось
Еще одну пациентку, которая была заражена коронавирусной инфекцией, выписали из столичной больницы после полного выздоровления. Об этом сообщила Анастасия Ракова, заместитель Мэра Москвы по вопросам социального развития.Официальный портал Мэра и Правительства Москвы00:27
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Еще одна пациентка вылечилась от коронавируса в Москве
Официальный портал Мэра и Правительства Москвы00:27
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Белоусов назвал ответственных за резкое падение цен на нефть
Россия не хотела резкого падения цен на нефть и разрыва соглашения ОПЕК+.
Общество
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В Москве перестанут перенаправлять положительные пробы на коронавирус на подтверждение, заявили в столичном оперативном штабе по контролю и мониторингу за ситуацией по коронавирусу.
Общество
На два года закрыть границы может Евросоюз
Председатель кризисного штаба Чехии, замглавы Минздрава, эпидемиолог Роман Прымула считает, что Евросоюз может на два года закрыть границы из-за распространения коронавируса.