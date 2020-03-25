Коронавирус

Говорит МоскваГоворит МоскваВ Москве 1,6 млн пенсионеров получили выплату в связи с карантином

Ранее столичные власти в качестве материальной поддержки решили направить пенсионерам, которые находятся на самоизоляции, по 4 тысячи рублей.
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Более 1,6 млн пенсионеров уже получили выплату в связи с карантином

Агентство Москва13:40

Более 1,6 миллиона пенсионеров уже получили выплату в связи с карантином

Москва 2413:40

Выплаты в связи с карантином получили свыше 1,6 млн пенсионеров в Москве

РИАМО14:20

Более 1,6 миллиона пенсионеров уже получили выплату в связи с карантином

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Московские пенсионеры получили выплату за карантин

Lenta.ru14:08

В Москве 1,6 млн пенсионеров получили выплату в связи с карантином

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Министерство обороны подтвердило крушение военно-тренировочного L-39 на Кубани. По данным ведомства, полет выполнялся без боекомплекта.
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Игрок туринского "Ювентуса" Криштиану Роналду хочет покинуть клуб, сообщает Diario Gol.
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Торговые сети РФ продолжат работу в обычном режиме на следующей неделе

Российские торговые сети продолжат работу в обычном режиме на следующей неделе.
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На территории Украины до 24 апреля введен режим чрезвычайной ситуации, заявил на заседании кабмина в среду глава правительства Украины Денис Шмыгаль (трансляция заседания идет в аккаунте кабмина в сети YouTube).
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Появились первые фотографии салона нового Hyundai Tucson

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К планете Земля приближается комета, которую астрономы назвали ATLAS. По непонятным причинам она резко начала увеличивать свою яркость.
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Президент России Владимир Путин запретил лицам без гражданства, иностранным гражданам, а также юридическим лицам владеть земельными участками в Крыму и Астраханской, Калининградской областях.
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На период карантинных мер из-за коронавируса россиян предложили освободить от коммунальных платежей.
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РЖД отменяют курсирование некоторых поездов внутри России

Некоторые поезда будут временно отменены из-за отсутствия спроса, сообщили журналистам в РЖД.
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К тушению пожара привлекались 18 человек и 6 единиц техники, отметили в пресс-службе.
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Fitch изменило прогноз российской банковской системы на «негативный»

Экономическое давление, вызванное распространением коронавируса и снижением цены на нефть, негативно влияет на кредитный портфель российских банков и банков соседних стран и может привести к негативным рейтинговым действиям, говорится в сообщении международного рейтингового агентства Fitch.
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В сообщении оперативного штаба по борьбе с коронавирусом говорится, что из 163 новых случаев заражения коронавирусом в России за минувшие сутки 120 зафиксированы в Москве.
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Нобелевский лауреат: эпидемия коронавируса скоро закончится

Меры социального дистанцирования скоро замедлят скорость распространения коронавируса в США и других странах, прогнозирует лауреат Нобелевской премии по химии 2013 года биофизик Майкл Левитт, которого цитирует Los Angeles Times.
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«Беспощадная машина для убийства» игроков Below выйдет на PS4 уже 7 апреля

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Умерла народная артистка СССР Инна Макарова

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Сбербанк введет комиссию на переводы свыше 50 тысяч рублей в месяц

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