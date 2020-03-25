Ранее столичные власти в качестве материальной поддержки решили направить пенсионерам, которые находятся на самоизоляции, по 4 тысячи рублей.

В Москве 1,6 млн пенсионеров получили выплату в связи с карантином

Общество Baza: Лещенко перевели в реанимацию Ранее стало известно, что Льва Лещенко вместе с супругой положили в больницу в Коммунарке после зарубежной поездки.

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Шоу-бизнес Умерла народная артистка СССР Инна Макарова Народная артистка СССР Инна Макарова скончалась на 94-м году жизни, сообщила "Интерфаксу" в среду дочь актрисы Наталья Бондарчук.