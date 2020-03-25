Коронавирус
Говорит МоскваВ Москве 1,6 млн пенсионеров получили выплату в связи с карантином
Ранее столичные власти в качестве материальной поддержки решили направить пенсионерам, которые находятся на самоизоляции, по 4 тысячи рублей.
Читать в источнике
Оценить69
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7114 источников, обновлено в 15:13, Ашберн
Общество
Baza: Лещенко перевели в реанимацию
Ранее стало известно, что Льва Лещенко вместе с супругой положили в больницу в Коммунарке после зарубежной поездки.
Общество
ЦБ рекомендовал банкам ограничить приём и выдачу денег в банкоматах
«Банкам следует по возможности ограничить функции выдачи и приёма банкнот в банкоматах, работающих в режиме рециркуляции», — говорится в сообщении пресс-службы.
Экономика
В России могут ввести налог в 13% на проценты по вкладам
Президент России Владимир Путин предложил ввести в стране налог в 13% на проценты по вкладам.
Политика
Песков попросил уничтожить телефон после съемки Путина в Коммунарке
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков дал одной из сотрудниц больницы в Коммунарке телефон, чтобы снять на видео приехавшего в медучреждение Владимира Путина, а потом попросил уничтожить гаджет.
Происшествия
В Минобороны подтвердили крушение самолета на Кубани
Министерство обороны подтвердило крушение военно-тренировочного L-39 на Кубани. По данным ведомства, полет выполнялся без боекомплекта.
Армия и оружие
Минобороны объявило о создании группировок для борьбы с коронавирусом
Войска Центрального и Западного военных округов начиная с 25 марта проведут проверку готовности к противодействию распространению коронавируса.
Общество
В Москве могут закрыть парки и торговые центры в нерабочую неделю
Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что в Москве могут ввести новые ограничительные меры на время нерабочей недели в рамках борьбы с распространением коронавируса.
Здоровье
Главврач предложил Путину готовиться к двум сценариям по вирусу
Политика
Путин объявил о переносе голосования по Конституции
Общероссийское голосование по поправкам к Конституции РФ должно было состояться 22 апреля. Ранее уже ожидался его перенос.
Футбол
Роналду хочет уйти из «Ювентуса»
Игрок туринского "Ювентуса" Криштиану Роналду хочет покинуть клуб, сообщает Diario Gol.
Общество
Торговые сети РФ продолжат работу в обычном режиме на следующей неделе
Российские торговые сети продолжат работу в обычном режиме на следующей неделе.
Политика
Кабмин Украины ввел режим ЧС по всей стране
На территории Украины до 24 апреля введен режим чрезвычайной ситуации, заявил на заседании кабмина в среду глава правительства Украины Денис Шмыгаль (трансляция заседания идет в аккаунте кабмина в сети YouTube).
Баскетбол
Кокошник, полёты и военный стиль — эффектные красотки группы поддержки УНИКСа. Лучшие фото
Предлагаем вашему вниманию самые яркие кадры выступлений группы поддержки казанского УНИКСа.
Авто
Появились первые фотографии салона нового Hyundai Tucson
После смены поколений модель еще получит гибридную версию. Есть информация, что премьера Hyundai Tucson состоится в апреле.
Общество
Россиянам выплатят по пять тысяч рублей на детей до трех лет
Семьи, имеющие право на материнский капитал, в течение ближайших трех месяцев, начиная с апреля, будут получать по 5 тысяч рублей на каждого ребенка до 3 лет, сообщил президент России Владимир Путин в обращении к гражданам.
Космос
К планете Земля приближается очень яркая комета
К планете Земля приближается комета, которую астрономы назвали ATLAS. По непонятным причинам она резко начала увеличивать свою яркость.
Политика
Путин запретил иностранцам владеть землей в Крыму
Президент России Владимир Путин запретил лицам без гражданства, иностранным гражданам, а также юридическим лицам владеть земельными участками в Крыму и Астраханской, Калининградской областях.
Армия и оружие
Су-57 испытали на предельных режимах и сняли на видео
Многоцелевой истребитель пятого поколения Су-57 испытали на предельных режимах высот, скоростей и перегрузок.
Общество
Умерли два пожилых москвича с коронавирусом
Два пожилых пациента с подтвержденным диагнозом COVID-19 скончались в Москве, сообщает оперативный штаб по борьбе с заболеванием в Telegram-канале.
Общество
Россиян предложили освободить от уплаты коммунальных платежей
На период карантинных мер из-за коронавируса россиян предложили освободить от коммунальных платежей.
Транспорт
РЖД отменяют курсирование некоторых поездов внутри России
Некоторые поезда будут временно отменены из-за отсутствия спроса, сообщили журналистам в РЖД.
Происшествия
Семь человек погибли при пожаре под Пензой
К тушению пожара привлекались 18 человек и 6 единиц техники, отметили в пресс-службе.
Политика
Advance (Хорватия): из Москвы, Гаваны и Уханя с любовью. Герои прилетели в Италию и будут вознаграждены новым статусом в «завтрашнем мире» (Advance)
Най первым ввел и описал термин «мягкая сила», и он, разумеется, был уверен, что США станут той новой великой «мягкой силой», которая, руководствуясь означенными приоритетами, будет править миром.
Экономика
Fitch изменило прогноз российской банковской системы на «негативный»
Экономическое давление, вызванное распространением коронавируса и снижением цены на нефть, негативно влияет на кредитный портфель российских банков и банков соседних стран и может привести к негативным рейтинговым действиям, говорится в сообщении международного рейтингового агентства Fitch.
Общество
Число заражений коронавирусом в России за сутки выросло на 163
В сообщении оперативного штаба по борьбе с коронавирусом говорится, что из 163 новых случаев заражения коронавирусом в России за минувшие сутки 120 зафиксированы в Москве.
Общество
Нобелевский лауреат: эпидемия коронавируса скоро закончится
Меры социального дистанцирования скоро замедлят скорость распространения коронавируса в США и других странах, прогнозирует лауреат Нобелевской премии по химии 2013 года биофизик Майкл Левитт, которого цитирует Los Angeles Times.
Игры
«Беспощадная машина для убийства» игроков Below выйдет на PS4 уже 7 апреля
Разработчик назвал проект «беспощадной машиной для убийства» геймеров: «Если вы являетесь фанатом игр, требующих кровавое жертвоприношение (и немножко ваших волос и кожи), Below — то самое лезвие, на котором вы мечтали станцевать».
Хоккей
Российского хоккеиста Дьякова дисквалифицировали за кокаин
Бывший защитник хоккейного клуба «Адмирал» Кирилл Дьяков дисквалифицирован на 15 месяцев.
Шоу-бизнес
Умерла народная артистка СССР Инна Макарова
Народная артистка СССР Инна Макарова скончалась на 94-м году жизни, сообщила "Интерфаксу" в среду дочь актрисы Наталья Бондарчук.
Экономика
Сбербанк введет комиссию на переводы свыше 50 тысяч рублей в месяц
Сбербанк с апреля начнет отменять традиционные комиссии на переводы между физическими лицами в пределах 50 тысяч рублей, но при превышении этого лимита клиентам придется заплатить один процент от перевода или оформить подписку.