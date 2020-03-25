Ранее столичные власти в качестве материальной поддержки решили направить пенсионерам, которые находятся на самоизоляции, по 4 тысячи рублей.

В Москве 1,6 млн пенсионеров получили выплату в связи с карантином

Происшествия Бывший замглавы Росрыболовства объявлен в международный розыск Бывший заместитель главы Росрыболовства Александр Тугушев, подозреваемый в мошенничестве в особо крупном размере, объявлен в международный розыск.

Общество Путин объявил нерабочей следующую неделю Президент России Владимир Путин объявил нерабочей неделю с 28 марта по 5 апреля с сохранением заработной платы.

Хоккей Хоккеист Сергей Мозякин покидает магнитогорский «Металлург» Двукратный чемпион мира по хоккею Сергей Мозякин в ближайшие дни покидает магнитогорский хоккейный клуб «Металлург».

Общество Льва Лещенко перевели в реанимацию Народный артист России Лев Лещенко, у которого ранее было диагностировано воспаление легких, переведен в реанимацию.

Общество Полиция Приморья призывает граждан воздержаться от распространения фейков Владивосток, 26 марта 2020, 05:31 — REGNUM Полиция Приморья призвала жителей региона воздержаться от распространения фейков о работе МВД в условиях борьбы с коронавирусной инфекцией, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе УМВД края.

Общество Высокой смертности от коронавируса в Италии нашли новое объяснение Высокая смертность в Италии от коронавируса COVID-19 вызвана изменениями в стратегии тестирования на инфекцию и большой долей пожилых граждан, которые на момент заражения уже имели различные заболевания.

Политика Шойгу рассказал о деятельности прозападной оппозиции Глава российского Министерства обороны Сергей Шойгу заявил, что представители прозападной оппозиции пытаются проникать на российские военные объекты, в связи с чем призвал отрегулировать законодательство в данной сфере.

Музыка Гудков и Варнава поддержали флешмоб Little Big Ради нового ролика Варнава и Гудков облачились в костюмы в стиле 70-х годов прошлого века и поддержали запущенный клипом Little Big на песню Uno флэшмоб.

Авто Появились первые фото российской Lada от украинского ЗАЗ Первыми из всего модельного ряда Lada на конвейер Запорожского Автомобильного Завода встали: "четырехдверка" Vesta и хэтч XRay с двигателем мощностью 106 л.с. и 5МКПП, а также универсал Largus с силовым агрегатом с отдачей 87 л.с. и такой же коробкой передач.