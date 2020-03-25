Коронавирус

Говорит МоскваГоворит МоскваВ Москве 1,6 млн пенсионеров получили выплату в связи с карантином

Ранее столичные власти в качестве материальной поддержки решили направить пенсионерам, которые находятся на самоизоляции, по 4 тысячи рублей.
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Более 1,6 млн пенсионеров уже получили выплату в связи с карантином

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