Коронавирус
Говорит МоскваВ Москве 1,6 млн пенсионеров получили выплату в связи с карантином
Ранее столичные власти в качестве материальной поддержки решили направить пенсионерам, которые находятся на самоизоляции, по 4 тысячи рублей.
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Общество
В Москве скончались два пациента с коронавирусом
«В Москве скончались два пожилых пациента с положительным тестом на коронавирус», — говорится в заявлении.
Армия и оружие
В США рассказали о потерях российских ВКС в Сирии
Авторы материала, вышедшего на страницах журнала, утверждают, что Россия за период 2015-2018 годов потеряла в Сирии 11 вертолетов и 8 самолетов.
Общество
Число случаев заражения коронавируса в России возросло до 658 человек
Количество зараженных коронавирусом в России увеличилось за сутки на 163 человека. Об этом сообщила вице-премьер России Татьяна Голикова.
Происшествия
Бывший замглавы Росрыболовства объявлен в международный розыск
Бывший заместитель главы Росрыболовства Александр Тугушев, подозреваемый в мошенничестве в особо крупном размере, объявлен в международный розыск.
Общество
Путин объявил нерабочей следующую неделю
Президент России Владимир Путин объявил нерабочей неделю с 28 марта по 5 апреля с сохранением заработной платы.
Экономика
Handelsblatt сообщил о «новой схватке» для «Северного потока — 2»
Германское издание Handelsblatt опубликовало материал, посвященный российскому газопроводу Северный поток — 2. Автор статьи рассказал о том, что российскому проекту придется вступить в новую схватку с многочисленными недоброжелателями.
Общество
В Китае зафиксирована первая смерть от нового вируса
В Китае медиками зафиксирована первая смерть от нового вируса. Об этом сообщает интернет-издание Evo-rus.com.
Общество
Совфед: выходная неделя не скажется на праздничных днях
Объявление будущей выходной недели не скажется на графике праздничных дней.
Хоккей
Хоккеист Сергей Мозякин покидает магнитогорский «Металлург»
Двукратный чемпион мира по хоккею Сергей Мозякин в ближайшие дни покидает магнитогорский хоккейный клуб «Металлург».
Общество
Медики готовятся к «взрывной» ситуации с коронавирусом в России
Российские медики готовятся к «взрывному» развитию ситуации с распространением коронавирусной инфекции COVID-19.
Шоу-бизнес
Ушла из жизни актриса Инна Макарова
В возрасте 93 лет ушла из жизни советская и российская актриса Инна Макарова.
Экономика
Путин предложил отсрочку по налогам для малого и среднего бизнеса
Президент России Владимир Путин предложил ввести отсрочку по налогам, кроме НДС, для представителей малого и среднего бизнеса.
Общество
Льва Лещенко перевели в реанимацию
Народный артист России Лев Лещенко, у которого ранее было диагностировано воспаление легких, переведен в реанимацию.
Общество
Полиция Приморья призывает граждан воздержаться от распространения фейков
Владивосток, 26 марта 2020, 05:31 — REGNUM Полиция Приморья призвала жителей региона воздержаться от распространения фейков о работе МВД в условиях борьбы с коронавирусной инфекцией, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе УМВД края.
Общество
Высокой смертности от коронавируса в Италии нашли новое объяснение
Высокая смертность в Италии от коронавируса COVID-19 вызвана изменениями в стратегии тестирования на инфекцию и большой долей пожилых граждан, которые на момент заражения уже имели различные заболевания.
Политика
Шойгу рассказал о деятельности прозападной оппозиции
Глава российского Министерства обороны Сергей Шойгу заявил, что представители прозападной оппозиции пытаются проникать на российские военные объекты, в связи с чем призвал отрегулировать законодательство в данной сфере.
Здоровье
Назван особенный механизм заражения коронавирусом
Происшествия
В Бурятии выявлены два случая коронавируса
В Республике Бурятия зарегистрированы два подтвержденных случая заболевания коронавирусной инфекцией.
Футбол
Тренер «Спартака» Андреас Хинкель — о челлендже с Криштиану Роналду
Ассистент Доменико Тедеско в тренерском штабе «Спартака» Андреас Хинкель в интервью «СЭ» рассказал о противостоянии с Криштиану Роналду в игроцкие годы.
Общество
Собянин заявил о завезенном в Москву «чемодане вирусов»
Через Москву прошла половина людей, прибывших из-за границы в Россию, а из Куршевеля привезли «чемодан вирусов».
Музыка
Гудков и Варнава поддержали флешмоб Little Big
Ради нового ролика Варнава и Гудков облачились в костюмы в стиле 70-х годов прошлого века и поддержали запущенный клипом Little Big на песню Uno флэшмоб.
Шоу-бизнес
Петросян прокомментировал сообщения о рождении ребенка
Общество
Вирусолог назвал примерные сроки окончания пандемии коронавируса
Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что в Китае оценили сроки окончания пандемии коронавируса.
Космос
Китай успешно вывел на орбиту группу спутников «Яоган-30»
Авто
Названы последствия использования вместо 95-го бензина 92-го
Многие автомобилисты задаются вопросом, можно ли заменить 95-й бензин топливом с более низким октановым числом.
Авто
Появились первые фото российской Lada от украинского ЗАЗ
Первыми из всего модельного ряда Lada на конвейер Запорожского Автомобильного Завода встали: "четырехдверка" Vesta и хэтч XRay с двигателем мощностью 106 л.с. и 5МКПП, а также универсал Largus с силовым агрегатом с отдачей 87 л.с. и такой же коробкой передач.
Общество
В Челябинской области введен второй «пакет» карантинных мер
Губернатор Алексей Текслер ввел в Челябинской области второй "пакет" карантинных ограничений по коронавирусу.
Гаджеты
Apple может отложить выпуск iPhone 5G из-за коронавируса
Компания Apple готовится к возможной задержке выпуска своих первых iPhone 5G, поскольку пандемия коронавируса угрожает глобальному спросу и нарушает график разработок, сообщили источники Nikkei Asian Review, знакомые с этим вопросом.