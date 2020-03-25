Коронавирус

Говорит МоскваГоворит МоскваВ Москве 1,6 млн пенсионеров получили выплату в связи с карантином

Ранее столичные власти в качестве материальной поддержки решили направить пенсионерам, которые находятся на самоизоляции, по 4 тысячи рублей.
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Более 1,6 млн пенсионеров уже получили выплату в связи с карантином

Агентство Москва13:40

Более 1,6 миллиона пенсионеров уже получили выплату в связи с карантином

Москва 2413:40

Выплаты в связи с карантином получили свыше 1,6 млн пенсионеров в Москве

РИАМО14:20

Более 1,6 миллиона пенсионеров уже получили выплату в связи с карантином

Вечерняя Москва13:56

Власти Москвы назвали число получивших деньги из-за карантина пенсионеров

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Московские пенсионеры получили выплату за карантин

Lenta.ru14:08

В Москве 1,6 млн пенсионеров получили выплату в связи с карантином

Говорит Москва13:54
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Автоматически обработано 7114 источников, обновлено в 21:16, Ашберн
Общество

Россия готовится к «взрывной» ситуации с коронавирусом, заявил Малышев

В России готовятся к "взрывному" развитию ситуации с коронавирусом, заявил профессор, ведущий научный сотрудник НИЦ эпидемиологии и микробиологии им. Почетного академика Н.Ф. Гамалеи Минздрава России Николай Малышев в эфире шоу "60 минут" на канале "Россия-1".
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По уровню потребительского рынка Россия может вернуться к показателям XIX или начала XX века.
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Российский лидер Владимир Путин подписал указ об объявлении в России нерабочих дней с 30 марта по 3 апреля.
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Собянин заявил о завезенном из Куршевеля в Москву «чемодане вирусов»

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Министр науки и высшего образования России Валерий Фальков подписал приказ о каникулах для студентов вузов.
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Минобороны сообщило о крушении истребителя Су-27 над Черным морем

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Главврач предложил Путину готовиться к двум сценариям по вирусу

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Владимир Путин обратился к россиянам по ситуации с коронавирусом

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Мэр Бергамо: матч «Аталанты» и «Валенсии» стал биологической бомбой

Мэр итальянского Бергамо Джорджио Гори заявил, что около 40 тысяч болельщиков могли заразиться коронавирусом на матче Лиги чемпионов между "Аталантой" и испанской "Валенсией".
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Народный артист России Лев Лещенко, у которого ранее было диагностировано воспаление легких, переведен в реанимацию.
Российская газета 15:11
Кино

Скончался сценарист Илья Рубинштейн

Сценарист, писатель и режиссер Илья Рубинштейн скончался в Москве в возрасте 57 лет, сообщает ТАСС со ссылкой на заявление матери умершего.
Газета.Ru 04:47
Общество

В Москве скончались два пациента с коронавирусом

«В Москве скончались два пожилых пациента с положительным тестом на коронавирус», — говорится в заявлении.
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Армия и оружие

В США рассказали о потерях российских ВКС в Сирии

Авторы материала, вышедшего на страницах журнала, утверждают, что Россия за период 2015-2018 годов потеряла в Сирии 11 вертолетов и 8 самолетов.
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Общество

Россиянам выплатят по пять тысяч рублей на детей до трех лет

Семьи, имеющие право на материнский капитал, в течение ближайших трех месяцев, начиная с апреля, будут получать по 5 тысяч рублей на каждого ребенка до 3 лет, сообщил президент России Владимир Путин в обращении к гражданам.
РИА Новости 09:31
Экономика

Путин предложил ввести налог на проценты по банковским вкладам

Президент Владимир Путин в обращении к россиянам из-за ситуации с коронавирусом предложил ввести налог на доходы физических лиц со стандартной ставкой в 13 процентов на доходы по вкладам и ценным бумагам.
РИА Новости 11:20
Армия и оружие

Колонна со специалистами Минобороны сделала остановку во Флоренции

Колонна специальной техники с военными специалистами Минобороны России, прибывшая в Италию для борьбы с распространением коронавируса, совершила первую остановку во Флоренции.
РБК 09:56
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Таиланд полностью закрывает въезд в страну и выезд с завтрашнего дня

Таиланд полностью закрывает въезд в страну и выезд с завтрашнего дня.
Эхо Москвы 08:07
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В Новосибирске из-за коронавируса госпитализированы ещё два ребёнка

Отмечается, что в детскую больницу за сутки поступило два ребёнка с признаками ОРВИ, которые недавно вернулись из Таиланда и Вьетнама.
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Общество

В Италии за сутки от коронавируса умерли 743 человека

В Италии за сутки от коронавируса умерли 743 человека. На сегодняшний день жертвами инфекции в стране стали 6820 человек.
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Космос

Первая межзвездная комета разрушилась

Первая межзвездная комета астронома Борисова, скорее всего разрушается на части.
Газета.Ru 23 марта в 04:05
Авто

Новый Hyundai Tucson приоткрыл салон

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Общество

Суд в США встал на сторону SEC и запретил выпуск криптовалюты Telegram

Федеральный суд Южного округа штата Нью-Йорк признал цифровые токены Gram, выпущенные в рамках блокчейн-платформы Telegram Open Network (TON), ценной бумагой и запретил их передачу инвесторам, тем самым встав на сторону Комиссии по ценным бумагам и биржам (SEC).
Коммерсантъ вчера в 20:11
Политика

Трамп попросил американцев выйти на работу для спасения экономики

Американцам следует вернуться к работе для спасения экономики, несмотря на распространение коронавируса COVID-19.
РБК вчера в 16:31
Политика

На Украине заявили об угрозе резкого роста смертей от коронавируса

Киев, 26 марта 2020, 01:58 — REGNUM Украина может столкнуться с резким увеличением летальных случаев от нового коронавируса, заявил украинский министр здравоохранения Илья Емец, 25 марта сообщается на сайте ведомства.
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Во Франции объяснили, почему Макрон посещает заразившихся без маски

Президент Франции Эммануэль Макрон, посещая больницы, где лечат больных коронавирусом, никогда не надевает медицинскую маску.
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Обновлённые MacBook Air построены на специальных версиях Intel Ice Lake-Y

На прошлой неделе компания Apple представила обновлённые MacBook Air, которые построены на новых процессорах Intel Core 10-го поколения.
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Культура

Симоньян и Кеосаян получили 46 млн рублей за фильм про Крымский мост

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Власти Красноярского края запретили выезд из городов региона

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В Китае мужчина умер от хантавируса

В китайской провинции Юньнань местный житель скончался в автобусе по дороге на работу, у него диагностировали хантавирус.
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Россиян предложили освободить от уплаты коммунальных платежей

На период карантинных мер из-за коронавируса россиян предложили освободить от коммунальных платежей.
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