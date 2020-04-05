В столице за сутки более 200 инфицированных, нарушивших режим самоизоляции, принудительно госпитализированы. Об этом сообщает пресс-служба ОАТИ. Речь идет о людях, которые имеют легкую форму заболевания коронавирусом.

В Москве принудительно госпитализированы 200 человек с коронавирусом

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