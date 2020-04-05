Коронавирус
Российская газетаВ Москве принудительно госпитализированы 200 человек с коронавирусом
В столице за сутки более 200 инфицированных, нарушивших режим самоизоляции, принудительно госпитализированы. Об этом сообщает пресс-служба ОАТИ. Речь идет о людях, которые имеют легкую форму заболевания коронавирусом.
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Общество
В Вязьме почти сто человек заболели коронавирусом в доме престарелых
Повторное тестирование подтвердило заболевание коронавирусной инфекцией у 33 человек, общавшихся с заболевшим сотрудником дома-интерната для престарелых и инвалидов в Вязьме, - сообщает оперативный региональный штаб по борьбе с коронавирусом.
Новые Известия вчера в 06:59
Шоу-бизнес
Александр Гудков признался, что готовится к свадьбе
Актер добавил, что уже приобрел обручальные кольца, но не планирует пышной свадьбы – торжество планируется организовать летом в узком кругу друзей.
Московский Комсомолец 06:28
Здоровье
Назван нулевой пациент с коронавирусом в России
Президент Российского респираторного общества, академик РАН Александр Чучалин в интервью порталу "Православие.ру" назвал нулевого пациента с коронавирусом в России.
Газета.Ru 08:17
Политика
В Госдуме оценили заявление о возможности удара по российскому НПЗ
Ранее, как сообщало РИА Новости, директор украинского Павлоградского химического завода Леонид Шиман не исключил нанесения ракетного удара по инфраструктурным объектам в России, включая нефтеперерабатывающий завод в Ростовской области, с помощью системы залпового огня «Ольха».
RT на русском 02:55
Футбол
«Армавир» снялся с первенства ФНЛ
Президент «Армавира» Валентин Климко объявил о снятии клуба с первенства Футбольной национальной лиги (ФНЛ).
RT на русском 04:02
Кино
Опубликованы первые кадры из «Дюны» Дени Вильнёва
Слово и Дело 02:19
Транспорт
На въездах в Москву образовались пробки из-за проверки пропусков
В метро из-за проверки пропусков всех граждан образовались очереди. Автомобильные пробки есть почти на всех въездах.
Коммерсантъ вчера в 22:37
Общество
За сутки в Тульской области подтвердились 45 случаев коронавируса
За сутки в Тульской области подтвердились 45 случаев коронавируса Число заболевших достигло 130 человек.
MySLO.ru 03:33
Здоровье
«Никто не должен знать, что у нас заболели врачи». Медик Пермской краевой инфекционной больницы рассказала о вспышке коронавируса среди медиков
В своем обращении Елена Макарова рассказала о вспышке коронавируса внутри Пермской краевой инфекционной больницы, нерадивости эпидемиологов, потенциальной угрозе заболевания сотрудников Роспотребнадзора, депутатов Заксобрания и о том, как больница за пару недель практически осталась без лечащего персонала.
Звезда — Пермская краевая газета вчера в 23:11
Политика
МИД: десятки школьников из России попали в сложную ситуацию в США
"Со своей стороны, МИД и российские дипломатические учреждения в США, разумеется, делают все возможное для розыска детей", — сказала Захарова и попросила их родителей и учителей предоставить любую имеющуюся информацию, которая поможет в сложившейся ситуации.
РИА Новости вчера в 14:36
Политика
Путин перед заседанием правительства выступит с обращением
Президент России Владимир Путин выступит с обращением в начале заседания правительства, сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК.
РБК 07:11
Шоу-бизнес
Милла Йовович опубликовала умилительное фото с двухмесячной дочерью
Милла Йовович является счастливой матерью троих дочерей – 12-летней Эвер, 5-летней Дэшиел и двухмесячной Оушен.
Вокруг ТВ 08:32
Футбол
Клубы АПЛ и Примеры интересуются экс-игроком «Спартака-2»
Бывший нападающий московского «Спартака-2» Фэшн Сакала, ныне выступающий за бельгийский «Остенде», интересен клубам английской Премьер-лиги и испанской Примеры, сообщает Sports Corna.
Чемпионат 07:50
Общество
Соловьев отказался от баттла с Уткиным
Телеведущий Владимир Соловьев заявил РБК, что не принимает вызов на рэп-баттл от комментатора и блогера Василия Уткина.
РБК 07:46
Политика
Ветеранские организации попросили Путина отложить парад Победы
RT на русском 07:19
Шоу-бизнес
Ольга Бузова показала ребенка от Давида Манукяна
Ольга Бузова показала ребенка от Давида Манукяна Ольга Бузова показала своего будущего ребенка.
Экспресс газета 01:19
Энергетика
МЭА ожидает падения спроса на нефть до рекордного низкого уровня
По оценкам агентства, сокращение спроса на нефть в апреле составит 29 млн баррелей в сутки. Это самый низкий уровень с 1995 года.
REGNUM 05:33
Общество
Сергей Шнуров заявил, что болен коронавирусом
Пандемия нового коронавируса не обошла стороной и российского музыканта, актера и предпринимателя Сергея Шнурова, фронтмена группировки "Ленинград".
Российская газета 08:18
Единоборства
Бой Фергюсон — Гэтжи может состояться 9 мая
Напомним, что последний запланированный турнир UFC 249, на котором должны были подраться Тони Фергюсон и Джастин Гэтжи, был отменен из-за пандемии коронавируса.
Bethub.org 05:49
Общество
Академик РАН: коронавирус в России остановится в середине июня
Академик РАН, пульмонолог, заведующий кафедрой госпитальной терапии Российского национального исследовательского медицинского университета имени Пирогова, председатель Российского респираторного общества Александр Чучалин рассказал, когда можно ждать замедления распространения коронавируса в России.
Вестник Кавказа 05:43
Общество
Мишустин: ситуация с коронавирусом в России остается непростой
Премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что ситуация с распространением коронавируса в РФ остается непростой.
Газета.Ru 05:48
Политика
СБУ заявила о разоблачении генерала, работавшего на ФСБ
Общение господина Шайтанова с представителями российских спецслужб подтверждено аудио- и видеоматериалами, заявляют в СБУ.
Коммерсантъ вчера в 11:09
Происшествия
СК завершил дело о крушении Superjet в «Шереметьево»
Расследование дела о катастрофе самолета Sukhoi Superjet 100 в «Шереметьево» в мае 2019 года завершено, говорится в сообщении Следственного комитета.
BFM.ru 07:25
Наука
Ветераны в пожилом возрасте травмируются при падениях меньше, чем те, кто не участвовал в войне
Ученые из Университета Мичигана выяснили, что старики, прошедшие через войну, в пожилом возрасте получают меньше травм – сказываются высокие физические нагрузки в молодом возрасте и активность в пожилом.
Вестник Кавказа 07:46
Общество
Коронавирус зафиксирован в 20 районах Нижегородской области
Коронавирусная инфекция официально подтверждена у жителей 20 районов и городских округов Нижегородской области, сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона.
Время Н 05:35
Экономика
Российские банки увеличили первоначальный взнос по ипотеке
Российские банки начали увеличивать размер первоначального взноса по ипотеке. Мера направлена на отсев наименее подготовленных заемщиков.
Lenta.ru 07:54
Общество
Названы регионы России с новыми случаями инфицирования коронавирусом
Число зараженных коронавирусом за сутки в России увеличилось на 3388. Случаи инфицирования зафиксированы в 65 российских регионах.
Газета.Ru 05:20
Общество
В ВОЗ предсказали рост числа зараженных в РФ на этой неделе
На этой неделе в России ожидается дальнейшее увеличение числа больных коронавирусом SARS-CoV-2.
Известия 08:13