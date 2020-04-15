Коронавирус
Московский КомсомолецВ Москве принудительно госпитализированы 213 нарушителей самоизоляции
В Москве за сутки были принудительно госпитализированы 213 нарушителей карантина. Как сообщили в пресс-службе Главного контрольного управления столицы, всем нарушителям оформлены штрафы. "Общая сумма штрафов составила более 1 млн руб.", - говорится в сообщении.
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Шоу-бизнес
В больнице назвали состояние Надежды Бабкиной тяжелым
Газета.Ru вчера в 11:32
Экономика
Путин объявил дополнительные меры поддержки бизнеса
Владимир Путин на совещании с правительством объявил о новых мерах поддержки бизнеса.
Ведомости 09:41
Общество
Информационный центр о ситуации с вирусом возглавит доктор Мясников
Главный врач столичной ГКБ № 71 Александр Мясников станет руководителем информационного центра, задача которого — мониторинг ситуации с коронавирусом, сообщила Русская служба Би-би-си.
РБК 09:00
Энергетика
В России зафиксировали снижение цен на бензин
Цены на бензин в России на АЗС вертикально-интегрированных нефтяных компаний и ряда независимых компаний за неделю, с 5 по 12 апреля, показали снижение.
RT на русском 05:39
Политика
На Украине допустили возможность ракетного удара по России
РИА Новости 10:56
Транспорт
Таксисты сообщили о сбоях в приложении для проверки пропусков в Москве
Приложение, позволяющее водителям такси проверять действительность цифрового кода пропуска у пассажира, работает со сбоями.
РБК 08:21
Общество
Собянин предупредил, что контроль за пропусками усилится
Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что контроль за цифровыми пропусками, разрешающими передвижение по городу, будет усиливаться с каждым днем, пишет "Интерфакс".
Газета.Ru 11:12
Общество
Главврач больницы в Коммунарке Проценко вылечился от коронавируса
Главврач больницы в Коммунарке Денис Проценко заявил на своей странице в социальной сети, что вылечился от коронавируса.
МИР 24 01:23
Авто
Toyota Land Cruiser получил спецверсию Heritage Edition
В начале прошлого года в честь 60-летия присутствия модели Land Cruiser в США компания Toyota презентовала свою новую роскошную версию внедорожника с приставкой Heritage Edition в названии.
32CARS.ru 12:39
Общество
Назван нулевой пациент с коронавирусом в России
Газета.Ru 08:17
Кино
В Disney+ частично зацензурили наготу в мелодраме «Всплеск»
Фильм 1984 года «Всплеск» показали на телеканале Disney+, написав, что фильм изменён по сравнению с оригинальной версией.
ToDay News Ufa вчера в 07:36
Экономика
НДФЛ предложили отменить для россиян с низким доходом
Подоходный налог в 13% предложили отменить депутаты Госдумы для россиян, которые имеют низкий доход.
Политика Сегодня вчера в 22:34
Общество
В больнице имени Боткина перестали принимать пациентов
В больнице имени Боткина в Петербурге, где лечили больных с коронавирусом, больше нет мест. Все 600 коек, выделенных для больных, заняты.
Neva.Today 10:04
Финансы
Доллар превысил отметку в 75 рублей
Курс доллара превысил отметку в 75 рублей. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи в среду, 15 апреля.
Известия 11:39
Кино
Назван лучший фильм для домашнего просмотра
Lenta.ru 12:54
Политика
ФСБ задержала в Крыму украинских шпионов
В Крыму пресечена деятельность Главного управления разведки Минобороны Украины.
BFM.ru 09:20
Гаджеты
Apple представила бюджетный iPhone SE
Apple представила свой новый смартфон, получивший название iPhone SE. Об этом говорится на официальном сайте компании.
Газета.Ru 12:50
Общество
Врач предостерег от использования самодельных антисептиков
Врач-фармаколог Игорь Федоров сообщил о том, что использование самодельных антисептиков может быть смертельно опасно По его словам, неправильно сделанный антисептик на спирту не может убить коронавирусную инфекцию.
Вестник Кавказа 02:21
Происшествия
В Пермском крае рассказали о пациентах с коронавирусом
По данным краевого минздрава, в регионе на 15 апреля насчитывается 114 случаев заражения COVID-19, в том числе 19 пациентов выздоровели, трое скончались.
РИА Новости 04:37
Экономика
Власти Кубани ожидают снижение доходов бюджета на 14 млрд рублей
Объем поступления собственных доходов в бюджет Краснодарского края во втором квартале 2020 года сократится на 14 млрд рублей, такой прогноз озвучил губернатор Вениамин Кондратьев на совещании 15 апреля.
Деловая газета. Юг 11:30
Общество
Режим самоизоляции в Калининградской области продлен до 26 апреля
Губернатор Калининградской области Антон Алиханов в ходе брифинга проинформировал о продлении режима самоизоляции, который был введен 31 марта.
NewInform 10:41
Общество
Прогулки с детьми являются нарушением режима самоизоляции
Прогулки с детьми являются нарушением режима самоизоляции и влекут за собой штраф, сообщил РИА Новости министр правительства Москвы, начальник Главного контрольного управления столицы Евгений Данчиков.
РИА Новости 11:48
Политика
МИД: десятки школьников из России попали в сложную ситуацию в США
"Со своей стороны, МИД и российские дипломатические учреждения в США, разумеется, делают все возможное для розыска детей", — сказала Захарова и попросила их родителей и учителей предоставить любую имеющуюся информацию, которая поможет в сложившейся ситуации.
РИА Новости вчера в 14:36
Общество
В Минтруде назвали количество безработных в России
Глава российского Минтруда Антон Котяков заявил, что число безработных граждан в России с начала года увеличилось на 44 тыс. человек.
Газета.Ru 09:52
Общество
Ан-225 «Мрия» доставил в Варшаву девять тонн защитных масок
На борту гиганта в Польшу были доставлены 9 тонн медицинских масок, более 70 тонн спецкомбинезонов и 11 тонн лицевых щитков.
Военное дело 04:50
Политика
Трамп распорядился остановить финансирование ВОЗ
Президент США Дональд Трамп сообщил, что страна останавливает финансирование Всемирной организации здравоохранения.
Москва 24 вчера в 19:30
Футбол
Зиньковский опроверг информацию в СМИ о своем переходе в «Зенит»
Напомним, что Зиньковский провел 20 матчей в этом сезоне РПЛ и отдал шесть голевых передач.
ODDS.ru 12:39
Игры
СМИ: следующей игрой Rockstar станет Grand Theft Auto VI, но её только начинают делать
В целом многие специалисты студии надеются на дальнейшие оптимистичные изменения, однако говорить об успехе можно будет только после выхода следующей крупной игры, ведь большинство переработок приходится на финальный этап производства.
Игромания.ру 12:24
Шоу-бизнес
Лиза и Гарри Галкины растрогали Пугачеву до слез
Супруг певицы Максим Галкин на своей странице в Instagram выложил видео, на котором видно, как Лиза и Гарри подготовили для мамы сюрприз.
Вести.Ru 08:47