В течение суток с момента появления подозрения о заражении был установлен полный круг контактов этого человека – родственники, друзья, знакомые и пассажиры, летевшие с ним одним рейсом. Симптомов заболевания у них нет. 83 человека без симптомов заболеваний помещены в домашний карантин.

В российской столице 24 человека госпитализированы и еще 83 находятся на карантине после контактов с заболевшими коронавирусом в городе. Об этом сообщается на официальном сайте мэра Москвы Сергея Собянина.

Наука Родня, заря и почти обезьяны Антрополог Станислав Дробышевский расскажет, к кто такие приматы и кто были их первыми представителями; что позволяет определить приматов; как палеонтологи различают древних животных, от которых остались лишь обломки зубов, и так ли туманно наше древнейшее прошлое.

Происшествия На астраханскую учительницу завели дело о растлении школьника Дело по статье «Совершение развратных действий без применения насилия лицом, достигшим восемнадцатилетнего возраста, в отношении лица, не достигшего шестнадцатилетнего возраста» возбудили после публикаций в СМИ.

Общество Пенс анонсировал создание лекарства для лечения коронавируса к лету Вице-президент США Майкл Пенс, выступая перед журналистами в Белом доме, заявил, что создание лекарства для лечения коронавирусной инфекции COVID-2019 может быть разработано уже к лету 2020 года.

Происшествия Задержанные в Саратове подростки отрицают подготовку убийства в школе Подростки, арестованные по подозрению в подготовке массового убийства в школе Саратова, отрицают подготовку к такому преступлению, сообщила уполномоченный по правам ребенка в регионе Татьяна Загородняя.

Энергетика Цена на нефть выросла более чем на 3 % 27 февраля стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в мае 2020 года на бирже ICE в Лондоне упала более чем на 4 %, составив 49,66 долларов за баррель.

Наука Культурные особенности повлияли на ощущение нездоровья Исследователи из Университета Техаса в Сан-Антонио выяснили, что на качество ощущений во время болезни влияют не только объективные процессы, происходящие в организме человека, но и множество факторов, таких как пол, этническая принадлежность, и различных социальных норм.

Общество Экс-глава следственной группы рассказал о заказчике убийства Листьева Один из пяти экс-руководителей следственных групп по делу об убийства Владислава Листьева Петр Трибой намекнул, что заказчики и исполнители убийства журналиста известны, однако он не стал называть их имен.

Политика Путин заявил о нежелании России воевать с другими государствами Россия не собирается ни с кем воевать, но создает ситуацию в оборонной сфере, при которой никто не захочет воевать с ней, заявил президент России Владимир Путин в интервью ТАСС.

Армия и оружие Эрдоган заявил об отсутствии проблем с Россией и Ираном в Сирии Турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что у Анкары нет проблем с Россией или Ираном в Сирии и действия его страны в САР обусловлены исключительно интересами национальной безопасности и стремлением разрешить миграционный кризис.

Киберспорт В Dota 2 добавили сокровищницу Treasure of the Fallen Cinder 3 марта в игровой клиент Dota 2 была добавлена сокровищница Treasure of the Fallen Cinder DOTA 2 @DOTA2 Today's update introduces the Treasure of the Fallen Cinder, featuring eleven new item sets — including a rare set for Phoenix and very rare set for Wraith King.

Происшествия На Кубани раскрыто преступное сообщество правоохранителей На Кубани следователи обнаружили преступное сообщество, куда входили сотрудники правоохранительных органов, сообщает СУСК России по Северо-Кавказскому федеральному округу.

Биатлон Губерниев: Родченков подделал подписи в делах российских биатлонисток Бывший глава Московской антидопинговой лаборатории Григорий Родченков подделал подписи на документах по делу российских биатлонисток Ольги Вилухиной, Яны Романовой и Ольги Зайцевой, заявил телеведущий и комментатор Дмитрий Губерниев.