Общество

Газета.RuГазета.RuВ Москве 24 человека госпитализированы из-за коронавируса

В российской столице 24 человека госпитализированы и еще 83 находятся на карантине после контактов с заболевшими коронавирусом в городе. Об этом сообщается на официальном сайте мэра Москвы Сергея Собянина.
Читать в источнике
Комментировать1K
Сергей Собянин
В течение суток с момента появления подозрения о заражении был установлен полный круг контактов этого человека – родственники, друзья, знакомые и пассажиры, летевшие с ним одним рейсом. Симптомов заболевания у них нет. 83 человека без симптомов заболеваний помещены в домашний карантин.
— Сергей Собянин, мэр МосквыГазета.Ru 14:21

Подробнее о событии

Собянин сообщил о госпитализации в Москве 24 человек из-за коронавируса

РБК12:05

В Москве уточняют диагноз у контактировавших с заболевшим Covid-19

РИА Новости11:58

В Москве госпитализировали 24 человека после первого случая коронавируса в столице

Интерфакс11:42

Легко перепутать с гриппом: как обнаружить симптомы коронавируса

Москва 2411:43

В Москве госпитализировали 24 человека после контакта с зараженным коронавирусом

ТАСС11:41

Собянин объявил о госпитализации 24 человек из-за коронавируса

Lenta.ru11:32

В Москве госпитализировали 24 человека, контактировавших с заболевшим Covid‑2019 мужчиной

РИАМО11:54
Показать все источники
Автоматически обработаны 7094 источника, обновлено в 18:48, Ашберн
Биатлон

Этап Кубка мира по биатлону в Нове-Место пройдёт без зрителей

Чешское информационное агенство СТК сообщает о решении правительства государства провести этап Кубка мира по биатлону в Нове-Место без зрителей.
Pravda.Ru 04:27
Музыка

Россию на Евровидении 2020 представит группа Little Big

Россию на Евровидении 2020 в Роттердаме представит группа Little Big. Это решение сегодня официально огласил Первый канал.
Российская газета 14:05
Происшествия

Расстрелявшего сослуживцев солдата Шамсутдинова признали вменяемым

Lenta.ru 10:03
Наука

Родня, заря и почти обезьяны

Антрополог Станислав Дробышевский расскажет, к кто такие приматы и кто были их первыми представителями; что позволяет определить приматов; как палеонтологи различают древних животных, от которых остались лишь обломки зубов, и так ли туманно наше древнейшее прошлое.
Индикатор 06:54
Происшествия

На астраханскую учительницу завели дело о растлении школьника

Дело по статье «Совершение развратных действий без применения насилия лицом, достигшим восемнадцатилетнего возраста, в отношении лица, не достигшего шестнадцатилетнего возраста» возбудили после публикаций в СМИ.
REGNUM 07:51
Общество

Пенс анонсировал создание лекарства для лечения коронавируса к лету

Вице-президент США Майкл Пенс, выступая перед журналистами в Белом доме, заявил, что создание лекарства для лечения коронавирусной инфекции COVID-2019 может быть разработано уже к лету 2020 года.
Московский Комсомолец 18:43
Происшествия

Задержанные в Саратове подростки отрицают подготовку убийства в школе

Подростки, арестованные по подозрению в подготовке массового убийства в школе Саратова, отрицают подготовку к такому преступлению, сообщила уполномоченный по правам ребенка в регионе Татьяна Загородняя.
РИА Новости 15:39
Энергетика

Цена на нефть выросла более чем на 3 %

27 февраля стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в мае 2020 года на бирже ICE в Лондоне упала более чем на 4 %, составив 49,66 долларов за баррель.
Городовой 01:34
Космос

В РКК «Энергия» считают, что «лифт» на Луну можно сделать многоразовым

Российский лунный взлетно-посадочный комплекс может стать частично многоразовым.
Аргументы и Факты 03:05
Политика

Путин внес поправку о признании брака союзом мужчины и женщины

Понятие брака могут закрепить в Конституции в качестве союза мужчины и женщины.
Российская газета 11:14
Происшествия

Uber конкретно пострадал в аварии в Южно-Сахалинске

В районе "Столицы" в столице области сегодня вечером неудачно встретились два авто.
Сахалин.Инфо 05:32
Хоккей

Овечкин стал 36-м в истории НХЛ по набранным очкам

ProstoProSport вчера в 23:54
Космос

Полет на волне от взрыва сверхновой

AstroNews.ru 14:17
Наука

Культурные особенности повлияли на ощущение нездоровья

Исследователи из Университета Техаса в Сан-Антонио выяснили, что на качество ощущений во время болезни влияют не только объективные процессы, происходящие в организме человека, но и множество факторов, таких как пол, этническая принадлежность, и различных социальных норм.
Naked Science 12:14
Общество

Экс-глава следственной группы рассказал о заказчике убийства Листьева

Один из пяти экс-руководителей следственных групп по делу об убийства Владислава Листьева Петр Трибой намекнул, что заказчики и исполнители убийства журналиста известны, однако он не стал называть их имен.
Газета.Ru 08:18
Политика

Путин заявил о нежелании России воевать с другими государствами

Россия не собирается ни с кем воевать, но создает ситуацию в оборонной сфере, при которой никто не захочет воевать с ней, заявил президент России Владимир Путин в интервью ТАСС.
Rambler News Service 01:56
Общество

У тысяч россиян украли бонусы со скидочных карт

Мошенники всё чаще крадут бонусы со скидочных карт россиян.
Известия 17:59
Армия и оружие

Эрдоган заявил об отсутствии проблем с Россией и Ираном в Сирии

Турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что у Анкары нет проблем с Россией или Ираном в Сирии и действия его страны в САР обусловлены исключительно интересами национальной безопасности и стремлением разрешить миграционный кризис.
RT на русском 06:44
Киберспорт

В Dota 2 добавили сокровищницу Treasure of the Fallen Cinder

3 марта в игровой клиент Dota 2 была добавлена сокровищница Treasure of the Fallen Cinder DOTA 2 @DOTA2 Today's update introduces the Treasure of the Fallen Cinder, featuring eleven new item sets — including a rare set for Phoenix and very rare set for Wraith King.
Dota2.ru 18:21
Культура

Писатель Иванов ответил на слова коллеги из США о романе Достоевского

Российский писатель и автор романа "Географ глобус пропил" Алексей Иванов раскритиковал американского коллегу Джеймса Эллроя за грубую оценку творчества Федора Достоевского.
РИА Новости 28 февраля в 20:07
Происшествия

На Кубани раскрыто преступное сообщество правоохранителей

На Кубани следователи обнаружили преступное сообщество, куда входили сотрудники правоохранительных органов, сообщает СУСК России по Северо-Кавказскому федеральному округу.
Газета.Ru 12:46
Происшествия

С подозрением на коронавирус госпитализировали еще троих воронежцев

Для проверки на коронавирус в Воронежской области госпитализировали еще троих человек, сообщил Telegram-канал облправительства в понедельник, 2 марта.
АиФ Воронеж 10:35
Футбол

Черчесов назовет заявку сборной России на ближайший сбор 16 марта

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов назвал дату оглашения заявки национальной команды на мартовский сбор.
Бомбардир.ру 16:59
Общество

Химик и врач объяснили опасность попадания сухого льда в воду в закрытом помещении

Вечерняя Москва 13:05
Общество

В Госдуме оценили идею введения налога на собак

С инициативой по введению налога или сбора с владельцев собак выступила мэр Якутска Сардана Авксентьева.
RT на русском 07:48
Биатлон

Губерниев: Родченков подделал подписи в делах российских биатлонисток

Бывший глава Московской антидопинговой лаборатории Григорий Родченков подделал подписи на документах по делу российских биатлонисток Ольги Вилухиной, Яны Романовой и Ольги Зайцевой, заявил телеведущий и комментатор Дмитрий Губерниев.
РИА Новости 05:30
Армия и оружие

Разведка Украины выяснила, для чего России нужен Крым

Представитель главного управления разведки Министерства обороны Украины Вадим Скибицкий заявил, что Россия якобы хочет сделать из Крыма свой главный форпост в Черноморском регионе.
ФАН 12:22
Игры

Marvel анонсировала мобильную RPG в открытом мире

Marvel Entertainment представила мобильную игру Marvel Future Revolution. Это будет мультиплеерная RPG в открытом мире.
CyberSport.ru 01:57
Кино

Disney опубликовала первый с 2018 года трейлер «Артемиса Фаула»

Съемки фильма завершились давно, первый трейлер был опубликован в ноябре 2018 года. Тем не менее картина оставалась на полке.
Газета.Ru 07:33
Хоккей

«Сибирь» обыграла «Автомобилист» в первом матче серии плей-офф

ГЛАС.RU 11:13
Как работают Яндекс.Новости?
Эпидемия коронавирусаБольше новостей по теме
Главное