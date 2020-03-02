Общество
Газета.RuВ Москве 24 человека госпитализированы из-за коронавируса
В российской столице 24 человека госпитализированы и еще 83 находятся на карантине после контактов с заболевшими коронавирусом в городе. Об этом сообщается на официальном сайте мэра Москвы Сергея Собянина.
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В течение суток с момента появления подозрения о заражении был установлен полный круг контактов этого человека – родственники, друзья, знакомые и пассажиры, летевшие с ним одним рейсом. Симптомов заболевания у них нет. 83 человека без симптомов заболеваний помещены в домашний карантин.
— Сергей Собянин, мэр МосквыГазета.Ru 14:21
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