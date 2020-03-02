Общество
Газета.RuВ Москве 24 человека госпитализированы из-за коронавируса
В российской столице 24 человека госпитализированы и еще 83 находятся на карантине после контактов с заболевшими коронавирусом в городе. Об этом сообщается на официальном сайте мэра Москвы Сергея Собянина.
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Происшествия
У вернувшегося из Италии россиянина обнаружен коронавирус
У россиянина, вернувшегося из Италии, подтвердили коронавирус, пишет «Интерфакс» со ссылкой на оперативный штаб по борьбе с вирусом.
Общество
ВОЗ заявила о росте заболеваемости коронавирусом вне Китая в 9 раз
Количество новых случаев заболевания коронавирусом COVID-19 в Китае начало снижаться, хотя распространение болезни в других странах увеличилось в девять раз.
Авто
Peugeot 208 признан лучшим автомобилем Европы 2020 года
В текущем году выбор жюри пал на французскую модель Peugeot 208, сообщается на сайте премии. Всего на звание лучшего претендовали 7 моделей.
Общество
В Воронеже тысячи водителей получат штрафы за неоплаченную парковку
Тысячи водителей получат штрафы за неоплату пользования платной парковкой — закон, который позволит административным комиссиям запрашивать данные о собственниках автомобилей, вступит в силу 12 марта 2020 года, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе администрации города 2 марта.
Общество
Москвичам начнут массово измерять температуру из-за коронавируса
О массовом измерении температуры москвичам в своем блоге сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.
Общество
Меган Маркл расстроила королеву нежеланием взять сына в Лондон
Напомним, 6 мая 2019 года принц Гарри и Меган Маркл впервые стали родителями. У пары родился сын, которого назвали Арчи Харрисон.
Футбол
Сестра Мхитаряна не исключила возможный переход игрока в «Зенит»
Моника Мхитарян, сестра полузащитника «Ромы» Генриха Мхитаряна, рассказала, что посоветовала бы своему брату подумать над переходом в «Зенит».
Армия и оружие
В сирийский город Серакаб введена военная полиция РФ
По его данным, полицию ввели для «обеспечения безопасности и беспрепятственного перемещения автотранспорта и гражданского населения» по сирийским трассам М4–М5.
Шоу-бизнес
Прилучный и Муцениеце проводят время вместе после объявления о разводе
Российские актеры Павел Прилучный и Агата Муцениеце после публичного заявления о разводе продолжают проводить время вместе.
Экономика
Российская сахарная индустрия переживает кризис
Проблема заключается в том, что беды российской сахарной индустрии не уникальны — во всём мире производители сахара сталкиваются с перепроизводством, которое ведёт к резкому падению цен.
Армия и оружие
Советник Эрдогана заявил о готовности к войне с Россией
Советник турецкого президента Месут Хакки заявил, что его страна готова к войне с Российской Федерацией.
Экономика
Великобритания рекордно закупила золото в России
Российский экспорт золота в Великобританию вырос более чем в 12 раз в стоимостном выражении, то есть до $5,33 млрд. об этом говорят данные Федеральной таможенной службы (ФТС) по итогам прошлого года, которые изучило издание РБК, принадлежащее Григорию Березкину.
Политика
В Раде оценили возможность «швырнуть» на Москву атомную бомбу
Замглавы комитета Верховной рады по вопросам гуманитарной и информационной политики Никита Потураев на презентации в Киеве нового телеканала «Дом» заявил, на Москву можно было бы «швырнуть» атомную бомбу, но её у Украины нет.
Происшествия
Сервис «Яндекс.Такси» подтвердил передачу данных силовикам
Сервис «Яндекс.Такси» подтвердил, что передает истории поездок пользователей силовикам.
Политика
Рамзан Кадыров поддержал поправки Президента России в Конституцию
Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров поддержал поправки Президент России Владимир Путин в Конституции РФ.
Общество
Эксперт рассказала, что еще убивает, как сухой лед
По словам эксперта, обильное вдыхание угарного газа от огня в результате приведет к отравлению.
Здоровье
В Курской области заболеваемость гриппом и ОРВИ снизилась
На 28 февраля лабораторно подтверждено 198 случаев гриппа. Тяжелых больных ОРВИ и гриппом нет.
Шоу-бизнес
Бывшая жена обвинила рэпера Серегу в похищении детей
Экс-гражданская супруга Сереги Полина Ололо сообщила, что минувшим летом их общие дети - сыновья Марк и Платон 10 и 9 лет - гостили у своего отца в Харькове.
Армия и оружие
В Белоруссию приглашены британские морпехи
Здоровье
Маммолог рассказала об основных факторах развития рака груди
Президент ассоциации маммологов России Надежда Рожкова рассказала об основных факторах развития рака молочной железы.
Армия и оружие
Экстренное заявление Армии ДНР в связи с ударом ВСУ по оккупированной территории
В редакцию «Русской Весны» поступил текст экстренного заявления Народной милиции ДНР в связи с наращиваем интенсивности обстрелов со стороны украинских оккупантов.
Политика
Бывший комбат «Айдара» заявил о своем задержании по запросу России
Бывшего командира украинского батальона «Айдар» Сергея Мельничука задержали на границе Греции и Болгарии.
Политика
США сняли санкции с двух российских компаний
Вашингтон исключил из санкционных списков две российские компании, сообщил Минфин США.
Политика
На парламентских выборах в Словакии победила оппозиция
После подсчёта 99,99% голосов на парламентских выборах в Словакии побеждает консервативная оппозиционная партия «Обычные люди».
Футбол
Тренер сборной России по футболу оценил роль Дзюбы в команде
Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов рассказал о роли нападающего Артема Дзюбы в команде.
Общество
Экс-министр спорта России Колобков получил должность в «Газпром нефти»
Бывший министр спорта России Павел Колобков назначен заместителем генерального директора "Газпром нефти" по работе с федеральными органами власти.
Армия и оружие
Боевики пытаются открыть второй фронт на юге Сирии - у границ Израиля и Иордании
Антиправительственные силы активизировались у границ с Израилем и Иорданией.
Игры
Death Stranding выйдет на PC уже 2 июня
505 Games и Kojima Productions анонсировали дату выхода Death Stranding на РС — 2 июня.
Космос
OneWeb привлекла $3,4 млрд инвестиций для развития спутниковой системы
Британская компания OneWeb уже привлекла инвестиции в объеме $3,4 млрд для развития собственной спутниковой системы.