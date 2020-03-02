Общество
Газета.RuВ Москве 24 человека госпитализированы из-за коронавируса
В российской столице 24 человека госпитализированы и еще 83 находятся на карантине после контактов с заболевшими коронавирусом в городе. Об этом сообщается на официальном сайте мэра Москвы Сергея Собянина.
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Происшествия
У вернувшегося из Италии россиянина подтвердился коронавирус
У россиянина, который вернулся из Италии, обнаружили коронавирус COVID-19, сообщили в оперативном штабе по борьбе с коронавирусом в России.
Музыка
Россию на Евровидении 2020 представит группа Little Big
Игры
Death Stranding выйдет на PC уже 2 июня
505 Games и Kojima Productions анонсировали дату выхода Death Stranding на РС — 2 июня.
Армия и оружие
Уничтожение Турцией «Панциря-С1» в Сирии попало на видео
Уничтожение Турцией зенитного ракетно-пушечного комплекса (ЗРПК) «Панцирь-С1» российского производства в северо-западной части Сирии попало на видео.
Политика
Кадыров оценил поправки Путина к Конституции
Глава Чечни Рамзан Кадыров прокомментировал поправки в Конституции РФ, которые внёс президент страны Владимир Путин.
Армия и оружие
Bloomberg сообщил, что Турция развернула «рой дронов» в Сирии
Анкара развернула "рой дронов" в ответ на сирийский авиаудар, после которого погибли 33 турецких солдата.
Биатлон
Губерниев отреагировал на информацию о поддельных подписях Родченкова
Известный комментатор Дмитрий Губерниев высказал своё мнение об информации, согласно которой Международный олимпийский комитет (МОК) в деле российских биатлонисток Ольги Зайцевой, Ольги Вилухиной и Яны Романовой представил документы с поддельными подписями Григория Родченкова.
Авто
Fisker частично рассекретила главного конкурента Tesla Model Y
Автомобиль по запасу хода и разгону окажется немного лучше Model Y. Новый кроссовер Ocean будет представлен не только на американском, но и на европейском рынке.
Фигурное катание
Тарасова обратилась к завершившей карьеру Сотниковой
Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова прокомментировала решение олимпийской чемпионки в женском одиночном катании Аделины Сотниковой завершить карьеру.
Общество
Ростуризм предложил меры финансовой поддержки отрасли из-за COVID-19
Руководитель Ростуризма Зарина Догузова на заседании Общественного совета агентства предложила ввести меры для финансовой поддержки туристической отрасли на фоне ситуации вокруг распространения коронавирусной инфекции COVID-19.
Происшествия
На Кубани выявили преступное сообщество из правоохранителей
Преступное сообщество, состоящее из сотрудников правоохранительных органов, выявили на Кубани, сообщает в понедельник, 2 марта, Главное следственное управление Следственного комитета России по Северо-Кавказскому федеральному округу.
Фигурное катание
Тарасова вспомнила о работе с Родниной и пожалела ее
Шоу-бизнес
Виктория Исакова рассказала о причинах смерти трехмесячной дочери
На момент свадьбы с Юрием Виктория уже была беременна. Их дочь появилась на свет в 2003 году, но в возрасте трех месяцев девочка умерла.
Общество
В Италии число жертв коронавируса возросло до 34 человек
Глава службы гражданской обороны Италии сообщил, что число жертв коронавируса в стране возросло до 34 человек, передает РИА Новости.
Кино
Ким Бодниа сыграет Весемира во втором сезоне «Ведьмака»
Происшествия
Число пострадавших в московской бане с сухим льдом возросло до шести
Число пострадавших в результате инцидента с сухим льдом в бассейне столичного банного комплекса «Девятый вал» возросло до шести.
Общество
В России учёные назвали сроки появления вакцины от коронавируса
Учёные в Санкт-Петербургском научно-исследовательском институте вакцин и сывороток ФМБА РФ назвали сроки появления вакцины от коронавируса, передаёт «РИА Новости».
Здоровье
Медики назвали 5 вредных для щитовидной железы продуктов
Медики назвали продукты, которые могут навредить щитовидной железе, продуцирующей важные для нормального функционирования организма гормоны.
Шоу-бизнес
Ольга Зуева родила Даниле Козловскому дочь
32-летняя актриса и режиссер Ольга Зуева и 34-летний актер Данила Козловский стали родителями. Знаменитость родила возлюбленному дочь.
Кино
Стали известны номинанты на кинопремию «Ника»
Пять работ претендуют на российскую кинопремию «Ника» в номинации «Лучший игровой фильм»: «Айка» Сергея Дворцевого, «Грех» Андрея Кончаловского, «Дылда» Кантемира Балагова, «Одесса» Валерия Тодоровского и «Француз» Андрея Смирнова, сообщают организаторы.
Армия и оружие
Кремль ответил на призыв Эрдогана уйти из Сирии
Москва не оставит Сирию из-за террористической угрозы. Кремль ответил на призыв Эрдогана уйти из Сирии.
Экономика
Азиатские индексы сформировали коррекционный отскок
В понедельник, 2 марта, азиатские фондовые индексы продемонстрировали преимущественно положительную динамику по итогам сессии на фоне ожиданий того, что скоординированные действия мировых центральных банков помогут снизить негативный эффект от распространения коронавируса.
Политика
Ветераны войны в Приднестровье вышли на митинг в центре Кишинева
Митинг у здания правительства Молдавии устроили ветераны конфликта в Приднестровье (с молдавской стороны) 2 марта в годовщину начала войны, сообщает РИА Новости.
Общество
Законопроект о зарплате врачей и учителей внесен в Госдуму
Законопроект о минимальной зарплате учителей и врачей внесли в Госдуму депутаты от КПРФ во главе с Геннадием Зюгановым, передает корреспондент ИА REGNUM 2 марта.
Политика
Путин: Россия не собирается ни с кем воевать
У России нет намерений ни с кем воевать, заявил президент России Владимир Путин в интервью ТАСС.
Политика
США сняли санкции с двух российских компаний
Вашингтон исключил из санкционных списков две российские компании, сообщил Минфин США.
Общество
КНР уличили в использовании принудительного труда уйгуров для брендов
Китай уличили в использовании принудительного труда уйгуров-мусульман на фабриках Apple, Nike, Volkswagen и других известных брендов.
Киберспорт
Опубликованы системные требования шутера Valorant от Riot Games
Раскрыты системные требования онлайнового шутера Project A. Тайтл с названием Valorant (VALORANT) от компания Riot Games.