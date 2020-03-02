Общество
Газета.RuВ Москве 24 человека госпитализированы из-за коронавируса
В российской столице 24 человека госпитализированы и еще 83 находятся на карантине после контактов с заболевшими коронавирусом в городе. Об этом сообщается на официальном сайте мэра Москвы Сергея Собянина.
Читать в источнике
Оценить1,4K
Подробнее о событии
Показать все источники
В Москве 24 человека госпитализированы из-за контакта с россиянином с коронавирусом
RT на русскомвчера в 16:49
В Москве госпитализировали 24 человека после первого случая коронавируса в столице
Интерфаксвчера в 11:42
Автоматически обработаны 7094 источника, обновлено в 03:45, Ашберн
Происшествия
Летевший в Москву лайнер экстренно сел в Перми из-за сообщения о бомбе
Музыка
Россию на Евровидении-2020 представит группа Little Big
Биатлон
Юрист назвал странными заявления о подделанных подписях Родченкова
Спортивный юрист Артем Пацев поделился мнением об информации, согласно которой подписи бывшего главы Московской антидопинговой лаборатории Григория Родченкова на документах о делах трех российских биатлонисток были подделаны, сообщает РИА "Новости".
Политика
Путин скорректировал поправку в Конституцию об индексации пенсий
Напомним, согласно первому проекту поправок, в Основном законе предполагалось, что индексация пенсий будет производиться «регулярно» без указания на периодичность изменений размера соответствующих выплат.
Шоу-бизнес
Данила Козловский опубликовал свое первое фото с новорожденной дочерью
Вначале фото с новорожденной дочерью показала ее мама, а теперь и сам Данила решил поделиться радостью с поклонниками.
Общество
«Ъ»: «Силовые машины» намерены выйти из СП с Siemens
Политика
В США сравнили непризнание Крыма и Прибалтики в СССР
Соединённые штаты не будут признавать Крым российским, как не признавали вхождение трёх прибалтийских республик в состав Советского Союза, заявил 2 марта журналистам постоянный представитель США при ОБСЕ Джеймс Гилмор.
Общество
Мошенники стали чаще похищать баллы со скидочных карт россиян
Мошенники стали чаще списывать с бонусных карт россиян накопленные баллы.
Шоу-бизнес
Виктория Исакова рассказала о смерти 3-месячной дочери
Виктория впервые рассказала о трагедии, которую пережила больше 15 лет назад, но до сих пор не может об этом забыть.
Общество
Ялтинский экономический форум перенесен из-за коронавируса
Ялтинский международный экономический форум, который традиционно проходит в апреле, перенесен на неопределенный срок.
Экономика
Экономия бюджета от пенсионной реформы превысила 20 млрд рублей
Пенсионная реформа позволила бюджету сэкономить на выплатах 21,5 млрд рублей за 2019 год, сообщают "Известия" со ссылкой на специальную оценку Национального рейтингового агентства (НРА).
Происшествия
Погиб бывший замминистра обороны СССР Владимир Шуралев
Бывший замминистра обороны СССР Владимир Шуралев погиб на 85-м году жизни.
Политика
Мишустин ввел новое правило для министров
С приходом Михаила Мишустина в российское правительство на пост премьера в кабинете министров появилось новое правило, сообщает ИА DEITA.
Политика
ЦИК выбрал слоган и логотип голосования по поправкам в Конституцию
Центризбирком выбрал логотип и слоган голосования по поправкам в Конституцию, которое запланировано на 22 апреля.
Происшествия
Женщине из Омска дали 11 лет за убийство дочери из-за хлебных крошек
Омский областной суд приговорил 28-летнюю жительницу города к 11 годам лишения свободы в колонии общего режима за убийство малолетней дочери из-за хлебных крошек.
Общество
Меган Маркл расстроила королеву нежеланием взять сына в Лондон
Напомним, 6 мая 2019 года принц Гарри и Меган Маркл впервые стали родителями. У пары родился сын, которого назвали Арчи Харрисон.
Армия и оружие
Сирийская армия освободила ряд населенных пунктов на востоке Идлиба
Подразделения армии Сирии вернули под контроль ряд населенных пунктов на востоке провинции Идлиб, сообщил базирующийся в Бейруте панарабский телеканал Al Mayadeen.
Общество
Group-IB заявила об обнаружении фейковых сообщений о коронавирусе
Group-IB обнаружила более 9,5 тыс. фейковых голосовых сообщений о массовом заражении коронавирусом COVID-19 в Москве, заявили в компании.
Общество
В России зафиксировали шесть подтвержденных случаев коронавируса
Шесть подтвержденных случаев заражения коронавирусной инфекцией зафиксировано в России к настоящему времени, отмечают в Роспотребнадзоре.
Шоу-бизнес
Алекс Смерфит стыдился ходить с Викторией Боней в рестораны
Напомним, что звезда «Дома-2» Виктория Боня разошлась с сыном ирландского миллиардера Алексом Смерфитом в 2017 году.
Армия и оружие
Турция использовала в Сирии первый «рой дронов»
Гаджеты
Apple готова выплатить до $500 млн за замедление работы старых iPhone
Компания Apple согласилась выплатить до $500 млн истцам, которые подали на бренд в суд из-за намеренного замедления старых моделей iPhone в целях мотивации пользователей сменить смартфон на более актуальный, сообщает Reuters.
Хоккей
«Динамо» обыграло «Спартак» в первом матче серии плей-офф КХЛ
Армия и оружие
Российская военная полиция вошла в сирийский город Саракеб
Подразделения российской военной полиции вошли в сирийский Саракеб, чтобы обеспечить безопасность перемещения автотранспорта и гражданского населения, передает Центр по примирению враждующих сторон в САР.
Происшествия
Задержанные в Саратове подростки отрицают подготовку убийства в школе
Экономика
«Детский мир» сменит генерального директора
Совет директоров, как указала компания, должен будет принять решение еще по двум вопросам: назначении на должность генерального директора Марии Давыдовой сроком на три года — сегодня она занимает пост заместителя генерального директора по коммерческой деятельности; а также назначении Чирахова председателем совета директоров ПАО "Детский мир".
Происшествия
В Москве проводят обыски у фанатов после массовой драки
Правоохранительные органы проводят обыски у футбольных фанатов после массовой драки в московском метро, сообщил источник РИА Новости.