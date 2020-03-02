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Биатлон Юрист назвал странными заявления о подделанных подписях Родченкова Спортивный юрист Артем Пацев поделился мнением об информации, согласно которой подписи бывшего главы Московской антидопинговой лаборатории Григория Родченкова на документах о делах трех российских биатлонисток были подделаны, сообщает РИА "Новости".

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Армия и оружие Российская военная полиция вошла в сирийский город Саракеб Подразделения российской военной полиции вошли в сирийский Саракеб, чтобы обеспечить безопасность перемещения автотранспорта и гражданского населения, передает Центр по примирению враждующих сторон в САР.