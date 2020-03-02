В Москве было госпитализировано 24 человека после того, как столичные врачи подтвердили первый случай заболевание москвича китайским коронавирусом Covid-2019. В больницы было помещено 6 родственников и 5 знакомых заболевшего, а также 13 пассажиров рейса из Италии, на котором он летел.

В Москве 24 человека госпитализированы с подозрением на коронавирус

Политика В Госдуму поступили поправки Путина к Конституции В комитет Госдумы по госстроительству и законодательству поступили президентские поправки ко второму чтению законопроекта об изменении Конституции, сообщил спикер палаты Вячеслав Володин.

Биатлон Губерниев: Родченков подделал подписи в делах российских биатлонисток Бывший глава Московской антидопинговой лаборатории Григорий Родченков подделал подписи на документах по делу российских биатлонисток Ольги Вилухиной, Яны Романовой и Ольги Зайцевой, заявил телеведущий и комментатор Дмитрий Губерниев.

Политика Трамп сообщил о возможном введении режима ЧП из-за коронавируса в США В администрации президента США Дональда Трампа не исключили возможности введения режима ЧП в США в связи с распространением коронавируса COVID-19, говорится в распространённом 2 марта заявлении Белого дома.

Экономика ЦБ предложил отложить зачисление доходов в бюджет от продажи Сбербанка Банк России предлагает сдвинуть на полгода срок перечисления в федеральный бюджет доходов от сделки по продаже Сбербанка, сообщила первый зампред ЦБ РФ Ксения Юдаева на заседании комитета Госдумы по бюджету и налогам.

Происшествия На астраханскую учительницу завели дело о растлении школьника Дело по статье «Совершение развратных действий без применения насилия лицом, достигшим восемнадцатилетнего возраста, в отношении лица, не достигшего шестнадцатилетнего возраста» возбудили после публикаций в СМИ.

Политика В Раде признались в желании «швырнуть» на Москву атомную бомбу Депутат Верховной рады от президентской партии "Слуга народа" Никита Потураев заявил, что Украина не обладает атомной бомбой, которую бы она могла "швырнуть" на Москву, поэтому Киев будет заниматься "реинтеграцией" Донбасса и Крыма информационными способам - запуском телеканала.

Политика Путин заявил о нежелании России ни с кем воевать Россия не собирается ни с кем воевать и создаёт такую ситуацию, чтобы у других не было даже намерения развязать с ней вооружённый конфликт, заявил российский лидер Владимир Путин в интервью ТАСС.