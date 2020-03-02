Общество
Газета.RuВ Москве 24 человека госпитализированы с подозрением на коронавирус
В Москве было госпитализировано 24 человека после того, как столичные врачи подтвердили первый случай заболевание москвича китайским коронавирусом Covid-2019. В больницы было помещено 6 родственников и 5 знакомых заболевшего, а также 13 пассажиров рейса из Италии, на котором он летел.
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Политика
В Госдуму поступили поправки Путина к Конституции
В комитет Госдумы по госстроительству и законодательству поступили президентские поправки ко второму чтению законопроекта об изменении Конституции, сообщил спикер палаты Вячеслав Володин.
Биатлон
Губерниев: Родченков подделал подписи в делах российских биатлонисток
Бывший глава Московской антидопинговой лаборатории Григорий Родченков подделал подписи на документах по делу российских биатлонисток Ольги Вилухиной, Яны Романовой и Ольги Зайцевой, заявил телеведущий и комментатор Дмитрий Губерниев.
Политика
Эрдоган предупредил Европу о миллионах сирийских беженцев
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган предупредил Евросоюз, что скоро к его границам двинутся миллионы беженцев.
Шоу-бизнес
Боня призналась: Алекс Смерфит стеснялся ходить с ней в кафе
После переезда вместе с Алексом в Монако пара часто выходила в свет. Они посещали не только рестораны, но и небольшие открытые кафе.
Наука
Эксперты выяснили, помогают ли маски защититься от вируса
Ученые решили разобраться в том, действительно ли маски могут защитить от вируса.
Политика
В МИД Украины подтвердили задержание в Греции экс-командира «Айдара»
Бывшего командира националистического батальона «Айдар» Сергея Мельничука задержали в Греции, подтвердил глава департамента консульской службы МИД Украины Сергей Погорельцев.
Общество
Мэр Якутска ответила на критику ее идеи о налоге на домашних животных
Мэр Якутска убеждена, что ответственный владелец домашних животных не откажется заплатить налог или сбор в 200–300 рублей в год.
Политика
Трамп сообщил о возможном введении режима ЧП из-за коронавируса в США
В администрации президента США Дональда Трампа не исключили возможности введения режима ЧП в США в связи с распространением коронавируса COVID-19, говорится в распространённом 2 марта заявлении Белого дома.
Футбол
Мадридский «Реал» обыграл «Барселону» в «Эль-Класико»
Мадридский «Реал» обыграл «Барселону» в матче 26-го тура чемпионата Испании.
Экономика
ЦБ предложил отложить зачисление доходов в бюджет от продажи Сбербанка
Банк России предлагает сдвинуть на полгода срок перечисления в федеральный бюджет доходов от сделки по продаже Сбербанка, сообщила первый зампред ЦБ РФ Ксения Юдаева на заседании комитета Госдумы по бюджету и налогам.
Происшествия
На астраханскую учительницу завели дело о растлении школьника
Дело по статье «Совершение развратных действий без применения насилия лицом, достигшим восемнадцатилетнего возраста, в отношении лица, не достигшего шестнадцатилетнего возраста» возбудили после публикаций в СМИ.
Футбол
Черчесов: Смолов классный гол забил «Реалу», но мы смотрим на качество его игры
Федя классный гол забил «Реалу», но мы смотрим на качество его игры. Мы не знаем, какое он там задание получает в клубе.
Здоровье
В Петербурге госпитализированы 26 человек с подозрением на коронавирус
В понедельник, 2 марта, стало известно, что в Петербурге госпитализированы 26 человек с подозрением на коронавирус.
Политика
В Раде признались в желании «швырнуть» на Москву атомную бомбу
Депутат Верховной рады от президентской партии "Слуга народа" Никита Потураев заявил, что Украина не обладает атомной бомбой, которую бы она могла "швырнуть" на Москву, поэтому Киев будет заниматься "реинтеграцией" Донбасса и Крыма информационными способам - запуском телеканала.
Политика
Путин заявил о нежелании России ни с кем воевать
Россия не собирается ни с кем воевать и создаёт такую ситуацию, чтобы у других не было даже намерения развязать с ней вооружённый конфликт, заявил российский лидер Владимир Путин в интервью ТАСС.
Шоу-бизнес
Меган Маркл снимется в фильме о супергероях
Меган изъявила желание сыграть роль в блокбастере с супергероями по мотивам комиксов Marvel.
Армия и оружие
Турция сообщает о гибели еще одного военного в Идлибе
Турецкий военнослужащий погиб в результате обстрела со стороны сирийской правительственной армии в Идлибе, заявило министерство обороны Турции.
Общество
Сотрудник РФС, у которого нашли коронавирус, выступил с обращением
Сотрудник Российского футбольного союза (РФС) Давид Беров отметил, что до сих пор не получил протокол, подтверждающий положительный результат теста на коронавирус.
Происшествия
Число погибших в бане в Москве увеличилось до трех
Кино
В Сети объяснили возвращение Нео и Тринити в четвёртой «Матрице»
Почитатели «Матрицы» представили несколько теорий, вследствие которых Нео и Тринити, которые погибли в третьей части, оказались живыми в четвертой.
Армия и оружие
Опубликовано видео уничтожения Турцией «Панциря-С1» в Сирии
В Сети появилось видео уничтожения Турцией в северо-западной части Сирии ЗРПК "Панцирь-С1".
Музыка
Россию на Евровидении 2020 представит группа Little Big
Экономика
Новак назвал препятствия для газификации на уровне регионов РФ
Региональные программы газификации, во-первых, не учитываются зачастую при формировании тарифных решений на уровне субъекта РФ.
Происшествия
На Кубани задержали банду полицейских
В Краснодарском крае правоохранители раскрыли и задержали преступное сообщество, полностью состоящее из местных полицейских.
Политика
США сняли санкции с двух российских компаний
Вашингтон исключил из санкционных списков две российские компании, сообщил Минфин США.
Общество
Group-IB заявила об обнаружении фейковых сообщений о коронавирусе
Group-IB обнаружила более 9,5 тыс. фейковых голосовых сообщений о массовом заражении коронавирусом COVID-19 в Москве, заявили в компании.
Кино
В новелизации «Скайуокер. Восход» объяснили возвращение Палпатина
Политика
Партия Нетаньяху лидирует на парламентских выборах в Израиле
Партия действующего премьер-министра Биньямина Нетаньяху "Ликуд" побеждает на выборах в Кнессет (парламент Израиля), сообщает The Jerusalem Post.
Здоровье
Жэньминь жибао (Китай): действительно ли США готовы к борьбе с новым коронавирусом? (Жэньминь жибао)
Отвечая на вопросы республиканца Джона Кеннеди (John Kennedy) о ситуации с распространением нового типа коронавируса, исполняющий обязанности министра внутренней безопасности США Чед Вульф (Chad Wolf) продемонстрировал свою неосведомленность происходящим.