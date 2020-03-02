В Москве было госпитализировано 24 человека после того, как столичные врачи подтвердили первый случай заболевание москвича китайским коронавирусом Covid-2019. В больницы было помещено 6 родственников и 5 знакомых заболевшего, а также 13 пассажиров рейса из Италии, на котором он летел.

В Москве 24 человека госпитализированы с подозрением на коронавирус

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Политика В Госдуму поступили поправки президента к Конституции Президент России Владимир Путин внес в Госдуму поправки ко второму чтению законопроекта о внесении изменений в Конституцию.

Политика Постпред США: Россия не угрожает Прибалтике Россия не угрожает существованию стран Прибалтики, заявил постоянный представитель США при ОБСЕ Джеймс Гилмор в ходе беседы с журналистами.

Происшествия В Киргизии начались столкновения митингующих с милицией Столкновения митингующих сторонников экс-депутата парламента Садыра Жапарова с милицией начались в понедельник в столице Киргизии Бишкеке, передает корреспондент РИА Новости.

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