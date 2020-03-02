В Москве было госпитализировано 24 человека после того, как столичные врачи подтвердили первый случай заболевание москвича китайским коронавирусом Covid-2019. В больницы было помещено 6 родственников и 5 знакомых заболевшего, а также 13 пассажиров рейса из Италии, на котором он летел.

В Москве 24 человека госпитализированы с подозрением на коронавирус

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Биатлон Фуркад прокомментировал недопуск зрителей на Кубок мира по биатлону Французский биатлонист Мартен Фуркад после недопуска болельщиков на этап Кубка мира в Чехии заявил, что непоследовательность в истории с коронавирусом продолжается.

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Экономика ЦБ предложил отложить зачисление доходов в бюджет от продажи Сбербанка Банк России предлагает сдвинуть на полгода срок перечисления в федеральный бюджет доходов от сделки по продаже Сбербанка, сообщила первый зампред ЦБ РФ Ксения Юдаева на заседании комитета Госдумы по бюджету и налогам.

Происшествия Ректор воронежского вуза задержан по подозрению в получении взятки Ректор Воронежского государственного технического университета Сергей Колодяжный задержан по подозрению в получении взятки, сообщил информированный источник в правоохранительных органах региона в понедельник, 2 марта.