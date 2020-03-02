Общество
Газета.RuВ Москве 24 человека госпитализированы с подозрением на коронавирус
В Москве было госпитализировано 24 человека после того, как столичные врачи подтвердили первый случай заболевание москвича китайским коронавирусом Covid-2019. В больницы было помещено 6 родственников и 5 знакомых заболевшего, а также 13 пассажиров рейса из Италии, на котором он летел.
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Политика
Пушков назвал мудрым лишение Украины ядерного оружия
Решение об изъятии у Украины ядерного оружия в начале 90-х годов XX века является очень мудрым, заявил член Совета Федерации РФ Алексей Пушков на своей странице в Twitter.
Биатлон
Фуркад прокомментировал недопуск зрителей на Кубок мира по биатлону
Французский биатлонист Мартен Фуркад после недопуска болельщиков на этап Кубка мира в Чехии заявил, что непоследовательность в истории с коронавирусом продолжается.
Музыка
Россию на Евровидении представит группа Little Big
Общество
Group-IB заявила об обнаружении фейковых сообщений о коронавирусе
Group-IB обнаружила более 9,5 тыс. фейковых голосовых сообщений о массовом заражении коронавирусом COVID-19 в Москве, заявили в компании.
Шоу-бизнес
В НИИ Питания РАН одобрили диету Бабкиной и Гришаевой
Григорьян отметила, что такой режим питания не подходит тем, у кого есть какие-то проблемы со здоровьем, например, сахарный диабет.
Авто
Россияне увеличили число заказов премиального такси на 20% за год
Россияне действительно стали выбирать такси премиального сегмента - количество заказов за прошлый год увеличилось на 20%, подтвердили в Gett.
Общество
TCS Group сообщила о выданном ордере на задержание Тинькова в Лондоне
В Лондоне после начала судебных слушаний со Службой внутренних доходов США (IRS) был выдан ордер на задержание основателя Тинькофф Банка Олега Тинькова.
Шоу-бизнес
Данила Козловский и Ольга Зуева впервые стали родителями
У звездной пары появилась на свет дочь. Ольга Зуева решила больше не скрывать радостное событие.
Игры
Никакой «оптимизации» – вот так выглядит первый Watch Dogs в 4К с модами, улучшающими графику
YouTube-блогер Digital Dreams решил провести эксперимент и улучшить графику в первой части Watch Dogs посредством модификаций.
Биатлон
Губерниев отреагировал на информацию о поддельных подписях Родченкова
Известный комментатор Дмитрий Губерниев высказал своё мнение об информации, согласно которой Международный олимпийский комитет (МОК) в деле российских биатлонисток Ольги Зайцевой, Ольги Вилухиной и Яны Романовой представил документы с поддельными подписями Григория Родченкова.
Происшествия
Во Владимирской области один человек погиб в ДТП с микроавтобусом
Шоу-бизнес
Наталья Рудова в откровенном мини-платье и боа повеселилась на костюмированной вечеринке
Рудова предстала в мини-платье серебристого цвета с глубоким декольте.
Кино
Ким Бодниа сыграет Весемира во втором сезоне «Ведьмака»
Футбол
«Монако» с Головиным сыграл вничью с «Реймсом» в Лиге 1
«Монако» и «Реймс» сыграли вничью в матче 27-го тура французской Лиги 1. Встреча, прошедшая на стадионе «Луи II», завершилась со счётом 1:1.
Политика
В Госдуму поступили поправки Путина к Конституции
В комитет Госдумы по госстроительству и законодательству поступили президентские поправки ко второму чтению законопроекта об изменении Конституции, сообщил спикер палаты Вячеслав Володин.
Политика
Суд отклонил апелляцию «Лаборатории Касперского» по иску к бывшим сотрудникам
Девятый Арбитражный апелляционный суд подтвердил решение отказать «Лаборатории Касперского» в иске к бывшим сотрудникам компании, следует из материалов суда.
Происшествия
На Кубани выявили преступное сообщество из правоохранителей
Преступное сообщество, состоящее из сотрудников правоохранительных органов, выявили на Кубани, сообщает в понедельник, 2 марта, Главное следственное управление Следственного комитета России по Северо-Кавказскому федеральному округу.
Футбол
Матч за Суперкубок УЕФА пройдет в России
Экономика
ЦБ предложил отложить зачисление доходов в бюджет от продажи Сбербанка
Банк России предлагает сдвинуть на полгода срок перечисления в федеральный бюджет доходов от сделки по продаже Сбербанка, сообщила первый зампред ЦБ РФ Ксения Юдаева на заседании комитета Госдумы по бюджету и налогам.
Космос
Телескоп Хаббл сфотографировал «пробку» спиральной галактики NGC 3887
NGC 3887 относится к галактике спирального типа с перемычкой.
Происшествия
Ректор воронежского вуза задержан по подозрению в получении взятки
Ректор Воронежского государственного технического университета Сергей Колодяжный задержан по подозрению в получении взятки, сообщил информированный источник в правоохранительных органах региона в понедельник, 2 марта.
Кино
В Москве объявили номинантов на премию «Ника»
В Москве объявили номинантов национальной кинематографической премии "Ника".
Футбол
Роналду обиделся на свою трансферную стоимость и заблокировал Transfermarkt
Нападающий туринского "Ювентуса" Криштиану Роналду заблокировал в Instagram ресурс Transfermarkt, обидевшись на свою стоимость на сайте.
Здоровье
В Петербурге госпитализированы 26 человек с подозрением на коронавирус
В понедельник, 2 марта, стало известно, что в Петербурге госпитализированы 26 человек с подозрением на коронавирус.
Армия и оружие
В Китае назвали самую смертоносную подлодку России
Большие надежды возлагаются на "Новосибирск". В китайском издании "Чжунго цзюньван" назвали самую смертоносную подлодку России.
Политика
В Кремле прокомментировали оценку эффективности работы сенаторов
Позже в СМИ появилась информация, что за последние пять лет сенатор законопроекты на рассмотрение Госдумы не вносил.
Футбол
РФС разрешил «Сочи» зарегистрировать Имбула вне трансферного окна
«Сочи» сможет зарегистрировать полузащитника Жанелли Имбула вне трансферного окна.