Общество

Газета.RuГазета.RuВ Москве 24 человека госпитализированы с подозрением на коронавирус

В Москве было госпитализировано 24 человека после того, как столичные врачи подтвердили первый случай заболевание москвича китайским коронавирусом Covid-2019. В больницы было помещено 6 родственников и 5 знакомых заболевшего, а также 13 пассажиров рейса из Италии, на котором он летел.
Читать в источнике
Комментировать933

Подробнее о событии

Собянин сообщил о госпитализации в Москве 24 человек из-за коронавируса

РБК12:05

В Москве уточняют диагноз у контактировавших с заболевшим Covid-19

РИА Новости11:58

В Москве госпитализировали 24 человека после контакта с зараженным коронавирусом

ТАСС11:41

Собянин рассказал о заражённом коронавирусом москвиче

RT на русском11:47

В Москве госпитализировали 24 человека, контактировавших с заболевшим Covid‑2019 мужчиной

РИАМО11:54

Собянин объявил о госпитализации 24 человек из-за коронавируса

Lenta.ru11:32

В Москве госпитализировали 24 человека после первого случая коронавируса в столице

Интерфакс11:42
Показать все источники
Автоматически обработаны 7094 источника, обновлено в 15:42, Ашберн
Политика

Пушков назвал мудрым лишение Украины ядерного оружия

Решение об изъятии у Украины ядерного оружия в начале 90-х годов XX века является очень мудрым, заявил член Совета Федерации РФ Алексей Пушков на своей странице в Twitter.
Красная весна 15:16
Биатлон

Фуркад прокомментировал недопуск зрителей на Кубок мира по биатлону

Французский биатлонист Мартен Фуркад после недопуска болельщиков на этап Кубка мира в Чехии заявил, что непоследовательность в истории с коронавирусом продолжается.
РИА Новости 06:28
Музыка

Россию на Евровидении представит группа Little Big

РИА Новости 13:46
Общество

Group-IB заявила об обнаружении фейковых сообщений о коронавирусе

Group-IB обнаружила более 9,5 тыс. фейковых голосовых сообщений о массовом заражении коронавирусом COVID-19 в Москве, заявили в компании.
Коммерсантъ 11:27
Шоу-бизнес

В НИИ Питания РАН одобрили диету Бабкиной и Гришаевой

Григорьян отметила, что такой режим питания не подходит тем, у кого есть какие-то проблемы со здоровьем, например, сахарный диабет.
Говорит Москва вчера в 05:10
Авто

Россияне увеличили число заказов премиального такси на 20% за год

Россияне действительно стали выбирать такси премиального сегмента - количество заказов за прошлый год увеличилось на 20%, подтвердили в Gett.
Газета.Ru 14:31
Происшествия

Суд приговорил к девяти годам убийцу девушки-блогера

РБК 12:55
Общество

TCS Group сообщила о выданном ордере на задержание Тинькова в Лондоне

В Лондоне после начала судебных слушаний со Службой внутренних доходов США (IRS) был выдан ордер на задержание основателя Тинькофф Банка Олега Тинькова.
РБК 05:05
Шоу-бизнес

Данила Козловский и Ольга Зуева впервые стали родителями

У звездной пары появилась на свет дочь. Ольга Зуева решила больше не скрывать радостное событие.
Летидор 09:26
Игры

Никакой «оптимизации» – вот так выглядит первый Watch Dogs в 4К с модами, улучшающими графику

YouTube-блогер Digital Dreams решил провести эксперимент и улучшить графику в первой части Watch Dogs посредством модификаций.
Городской портал Новый Нижний 14:00
Биатлон

Губерниев отреагировал на информацию о поддельных подписях Родченкова

Известный комментатор Дмитрий Губерниев высказал своё мнение об информации, согласно которой Международный олимпийский комитет (МОК) в деле российских биатлонисток Ольги Зайцевой, Ольги Вилухиной и Яны Романовой представил документы с поддельными подписями Григория Родченкова.
RT на русском 06:25
Происшествия

Во Владимирской области один человек погиб в ДТП с микроавтобусом

РИА Новости вчера в 22:17
Шоу-бизнес

Наталья Рудова в откровенном мини-платье и боа повеселилась на костюмированной вечеринке

Рудова предстала в мини-платье серебристого цвета с глубоким декольте.
Телепрограмма 14:52
Кино

Ким Бодниа сыграет Весемира во втором сезоне «Ведьмака»

Cyber.sports.ru 28 февраля в 14:55
Футбол

«Монако» с Головиным сыграл вничью с «Реймсом» в Лиге 1

«Монако» и «Реймс» сыграли вничью в матче 27-го тура французской Лиги 1. Встреча, прошедшая на стадионе «Луи II», завершилась со счётом 1:1.
RT на русском 29 февраля в 16:32
Политика

В Госдуму поступили поправки Путина к Конституции

В комитет Госдумы по госстроительству и законодательству поступили президентские поправки ко второму чтению законопроекта об изменении Конституции, сообщил спикер палаты Вячеслав Володин.
РИА Новости 10:19
Политика

Суд отклонил апелляцию «Лаборатории Касперского» по иску к бывшим сотрудникам

Девятый Арбитражный апелляционный суд подтвердил решение отказать «Лаборатории Касперского» в иске к бывшим сотрудникам компании, следует из материалов суда.
Rambler News Service 11:20
Происшествия

На Кубани выявили преступное сообщество из правоохранителей

Преступное сообщество, состоящее из сотрудников правоохранительных органов, выявили на Кубани, сообщает в понедельник, 2 марта, Главное следственное управление Следственного комитета России по Северо-Кавказскому федеральному округу.
Известия 12:38
Футбол

Матч за Суперкубок УЕФА пройдет в России

Lenta.ru 08:49
Экономика

ЦБ предложил отложить зачисление доходов в бюджет от продажи Сбербанка

Банк России предлагает сдвинуть на полгода срок перечисления в федеральный бюджет доходов от сделки по продаже Сбербанка, сообщила первый зампред ЦБ РФ Ксения Юдаева на заседании комитета Госдумы по бюджету и налогам.
Российская газета 11:24
Космос

Телескоп Хаббл сфотографировал «пробку» спиральной галактики NGC 3887

NGC 3887 относится к галактике спирального типа с перемычкой.
V-kosmose.com 02:16
Происшествия

Несовершеннолетняя модель умерла в Подмосковье

Известия 02:22
Происшествия

Ректор воронежского вуза задержан по подозрению в получении взятки

Ректор Воронежского государственного технического университета Сергей Колодяжный задержан по подозрению в получении взятки, сообщил информированный источник в правоохранительных органах региона в понедельник, 2 марта.
Известия 11:42
Кино

В Москве объявили номинантов на премию «Ника»

В Москве объявили номинантов национальной кинематографической премии "Ника".
Piter.tv 12:53
Хоккей

«Динамо» обыграло «Спартак» в первом матче серии плей-офф КХЛ

Известия 15:10
Футбол

Роналду обиделся на свою трансферную стоимость и заблокировал Transfermarkt

Нападающий туринского "Ювентуса" Криштиану Роналду заблокировал в Instagram ресурс Transfermarkt, обидевшись на свою стоимость на сайте.
Газета.Ru 15:34
Здоровье

В Петербурге госпитализированы 26 человек с подозрением на коронавирус

В понедельник, 2 марта, стало известно, что в Петербурге госпитализированы 26 человек с подозрением на коронавирус.
Piter.tv 07:31
Армия и оружие

В Китае назвали самую смертоносную подлодку России

Большие надежды возлагаются на "Новосибирск". В китайском издании "Чжунго цзюньван" назвали самую смертоносную подлодку России.
Piter.tv 07:20
Политика

В Кремле прокомментировали оценку эффективности работы сенаторов

Позже в СМИ появилась информация, что за последние пять лет сенатор законопроекты на рассмотрение Госдумы не вносил.
РИА Новости 05:01
Футбол

РФС разрешил «Сочи» зарегистрировать Имбула вне трансферного окна

«Сочи» сможет зарегистрировать полузащитника Жанелли Имбула вне трансферного окна.
Бомбардир.ру 13:50
Как работают Яндекс.Новости?
Эпидемия коронавирусаБольше новостей по теме
Главное