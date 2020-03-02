Общество

Газета.RuГазета.RuВ Москве 24 человека госпитализированы с подозрением на коронавирус

В Москве было госпитализировано 24 человека после того, как столичные врачи подтвердили первый случай заболевание москвича китайским коронавирусом Covid-2019. В больницы было помещено 6 родственников и 5 знакомых заболевшего, а также 13 пассажиров рейса из Италии, на котором он летел.
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В Москве 24 человека госпитализированы из-за контакта с россиянином с коронавирусом

RT на русском16:49

В Москве 24 человека госпитализированы с подозрением на коронавирус

Газета.Ru14:21

Собянин объявил о госпитализации 24 человек из-за коронавируса

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В Москве госпитализировали 24 человека после контакта с зараженным коронавирусом

ТАСС11:41

В Москве уточняют диагноз у контактировавших с заболевшим Covid-19

РИА Новости11:58

В Москве госпитализировали 24 человека после первого случая коронавируса в столице

Интерфакс11:42
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Матч за Суперкубок УЕФА-2023 пройдет в Казани

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В Раде заговорили о желании сбросить на Москву атомную бомбу

Депутат отметил, что в случае противодействия можно было бы "швырнуть" на Москву атомную бомбу, поскольку это наиболее эффективный способ решить проблему.
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В Госдуме раскритиковали идею ввести налог на собак

Введение налога на собак приведет к росту числа бездомных животных в России, считает глава комитета Государственной думы по экологии и охране окружающей среды Владимир Бурматов.
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В Бразилии число жертв кораблекрушения выросло до 18 человек

Количество погибших в кораблекрушении на реке Рио-Яри на севере Бразилии выросло до 18 человек, по меньшей мере 22 человека пропали без вести, 46 пассажиров судна Анна Каролина III были спасены, сообщило издание Globo.
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22-летняя Кайли Дженнер не перестает удивлять поклонников. Не так давно подписчики бурно обсуждали день рождения ее дочери Сторми.
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«Порту» обыграл «Санта-Клару» в чемпионате Португалии по футболу

"Порту" обыграл "Санта-Клару" в матче 23-го тура чемпионата Португалии по футболу.
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Мэр Томска наградил жену знаком «меценат города»

Супруга главы города возглавила Томский пивоваренный завод (с 1995 года — ОАО «Томское пиво») после того, как Кляйна избрали мэром.
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Раскрыты системные требования онлайнового шутера Project A. Тайтл с названием Valorant (VALORANT) от компания Riot Games.
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Суд приговорил к девяти годам убийцу девушки-блогера

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Анкалаев высказался о своей скандальной победе в UFC

Российский боец Магомед Анкалаев уверен, что заслужил победу над молдавским бойцом Ионом Куцелабой, которую он одержал на турнире UFC Fight Night 169 в США.
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Бывшего строителя Приморского океанариума осудили на 12 лет

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Студентка из Канады открыла 17 новых экзопланет

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ФСБ хочет внести исключения в закон о невыездных экс-сотрудниках

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Кадыров назвал план Трампа преступлением против мусульманского мира

Глава Чечни Рамзан Кадыров назвал план по урегулированию палестино-израильского конфликта, предложенный президентом США Дональдом Трампом, преступлением против мусульманского мира.
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Де Хеа с начала прошлого сезона АПЛ совершил 7 голевых ошибок

Испанский страж ворот попал в форварда "Эвертона" Доминика Калверт-Льюина, после этого мяч отлетел в ворота.С начала прошлого сезона чемпионата Англии Де Хеа совершил уже седьмую результативную ошибку, приведшую к голу.
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Стало известно, как россиянам получить бесплатные лекарства

В январе 2020 года Минздрав расширил список россиян, которым полагаются бесплатные лекарства.
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Путин: Россия не собирается ни с кем воевать

У России нет намерений ни с кем воевать, заявил президент России Владимир Путин в интервью ТАСС.
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«Ъ»: «Силовые машины» намерены выйти из СП с Siemens

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Число инфицированных коронавирусом в мире превысило 90 тысяч человек

Количество зараженных коронавирусом COVID-19 в мире достигло 90182 по состоянию на вечер, 2 марта информирует издание South China Morning Post, которое ведет электронный подсчет сведений о больных, выздоровевших и умерших.
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Вышел трейлер мультфильма «Тёмная вселенная: Apokolips War»

Опубликован первый трейлер анимационного фильма «Тёмная вселеная: Apokolips War» (Justice League Dark: Apokolips War).
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Турция использовала в Сирии первый «рой дронов»

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Двоих иркутян осудили за мошенничество на 14 миллионов рублей

Суд в Иркутской области на основании собранных следователями МВД России доказательств вынес приговор двоим местным жителям.
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Жителям России могут пересчитать плату за отопление из-за теплой зимы

На перерасчет платы за отопление могут рассчитывать жители некоторых регионов из-за теплой зимы.
Российская газета вчера в 13:45
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