Общество
Газета.RuВ Москве 24 человека госпитализированы с подозрением на коронавирус
В Москве было госпитализировано 24 человека после того, как столичные врачи подтвердили первый случай заболевание москвича китайским коронавирусом Covid-2019. В больницы было помещено 6 родственников и 5 знакомых заболевшего, а также 13 пассажиров рейса из Италии, на котором он летел.
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Политика
В Госдуму поступили поправки президента к Конституции
Президент России Владимир Путин внес в Госдуму поправки ко второму чтению законопроекта о внесении изменений в Конституцию.
Музыка
Россию на Евровидении 2020 представит группа Little Big
Наука
БАДы с омега-3 не заменят рыбы в рационе
Биатлон
Губерниев: Родченков подделал подписи в делах российских биатлонисток
Бывший глава Московской антидопинговой лаборатории Григорий Родченков подделал подписи на документах по делу российских биатлонисток Ольги Вилухиной, Яны Романовой и Ольги Зайцевой, заявил телеведущий и комментатор Дмитрий Губерниев.
Экономика
Экономия бюджета от пенсионной реформы превысила 20 млрд рублей
Пенсионная реформа позволила бюджету сэкономить на выплатах 21,5 млрд рублей за 2019 год, сообщают "Известия" со ссылкой на специальную оценку Национального рейтингового агентства (НРА).
Футбол
Матч за Суперкубок УЕФА-2023 пройдет в Казани
Политика
В США похвалили Россию за сотрудничество по Договору по открытому небу
Россия сняла ряд ограничений для США и других стран в рамках Договору по открытому небу, постпред США при ОБСЕ Джеймс Гилмор счел, что это было "в духе сотрудничества".
Политика
В Раде заговорили о желании сбросить на Москву атомную бомбу
Депутат отметил, что в случае противодействия можно было бы "швырнуть" на Москву атомную бомбу, поскольку это наиболее эффективный способ решить проблему.
Общество
В Госдуме раскритиковали идею ввести налог на собак
Введение налога на собак приведет к росту числа бездомных животных в России, считает глава комитета Государственной думы по экологии и охране окружающей среды Владимир Бурматов.
Происшествия
В Бразилии число жертв кораблекрушения выросло до 18 человек
Количество погибших в кораблекрушении на реке Рио-Яри на севере Бразилии выросло до 18 человек, по меньшей мере 22 человека пропали без вести, 46 пассажиров судна Анна Каролина III были спасены, сообщило издание Globo.
Шоу-бизнес
Кайли Дженнер нарастила двухметровую косу
22-летняя Кайли Дженнер не перестает удивлять поклонников. Не так давно подписчики бурно обсуждали день рождения ее дочери Сторми.
Футбол
«Порту» обыграл «Санта-Клару» в чемпионате Португалии по футболу
"Порту" обыграл "Санта-Клару" в матче 23-го тура чемпионата Португалии по футболу.
Общество
Мэр Томска наградил жену знаком «меценат города»
Супруга главы города возглавила Томский пивоваренный завод (с 1995 года — ОАО «Томское пиво») после того, как Кляйна избрали мэром.
Киберспорт
Опубликованы системные требования шутера Valorant от Riot Games
Раскрыты системные требования онлайнового шутера Project A. Тайтл с названием Valorant (VALORANT) от компания Riot Games.
Единоборства
Анкалаев высказался о своей скандальной победе в UFC
Российский боец Магомед Анкалаев уверен, что заслужил победу над молдавским бойцом Ионом Куцелабой, которую он одержал на турнире UFC Fight Night 169 в США.
Происшествия
Бывшего строителя Приморского океанариума осудили на 12 лет
Экономика
Глава ЕЦБ увидела в коронавирусе угрозу для финансовых рынков
Президент Европейского центрального банка Кристин Лагард прокомментировала распространяющуюся по миру эпидемию коронавируса, указав ее как потенциальную угрозу для финансовых рынков.
Политика
ФСБ хочет внести исключения в закон о невыездных экс-сотрудниках
ФСБ подготовила проект приказа, согласно которому в некоторых случаях экс-сотрудникам спецслужбы будет разрешаться выезжать за рубеж.
Политика
Кадыров назвал план Трампа преступлением против мусульманского мира
Глава Чечни Рамзан Кадыров назвал план по урегулированию палестино-израильского конфликта, предложенный президентом США Дональдом Трампом, преступлением против мусульманского мира.
Футбол
Де Хеа с начала прошлого сезона АПЛ совершил 7 голевых ошибок
Испанский страж ворот попал в форварда "Эвертона" Доминика Калверт-Льюина, после этого мяч отлетел в ворота.С начала прошлого сезона чемпионата Англии Де Хеа совершил уже седьмую результативную ошибку, приведшую к голу.
Здоровье
Стало известно, как россиянам получить бесплатные лекарства
В январе 2020 года Минздрав расширил список россиян, которым полагаются бесплатные лекарства.
Политика
Путин: Россия не собирается ни с кем воевать
У России нет намерений ни с кем воевать, заявил президент России Владимир Путин в интервью ТАСС.
Здоровье
Число инфицированных коронавирусом в мире превысило 90 тысяч человек
Количество зараженных коронавирусом COVID-19 в мире достигло 90182 по состоянию на вечер, 2 марта информирует издание South China Morning Post, которое ведет электронный подсчет сведений о больных, выздоровевших и умерших.
Кино
Вышел трейлер мультфильма «Тёмная вселенная: Apokolips War»
Опубликован первый трейлер анимационного фильма «Тёмная вселеная: Apokolips War» (Justice League Dark: Apokolips War).
Происшествия
Двоих иркутян осудили за мошенничество на 14 миллионов рублей
Суд в Иркутской области на основании собранных следователями МВД России доказательств вынес приговор двоим местным жителям.
Общество
Жителям России могут пересчитать плату за отопление из-за теплой зимы
На перерасчет платы за отопление могут рассчитывать жители некоторых регионов из-за теплой зимы.