В Москве в пятницу, 10 апреля, на продолжительное время покидали дом 3,5 млн, сообщили в Telegram-канале столичного оперштаба по борьбе с коронавирусом.

В Москве 3,5 млн человек надолго выходили из дома в пятницу

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