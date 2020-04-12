Коронавирус

КоммерсантъКоммерсантъВ Москве 3,5 млн человек надолго выходили из дома в пятницу

В Москве в пятницу, 10 апреля, на продолжительное время покидали дом 3,5 млн, сообщили в Telegram-канале столичного оперштаба по борьбе с коронавирусом.
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В Москве 3,5 млн человек надолго выходили из дома в пятницу

Коммерсантъ06:41

Оперштаб назвал число покидавших дом на длительное время москвичей

РБК07:01

Около 3,5 млн москвичей покидали квартиры на продолжительное время 10 апреля – Оперштаб

Москва 2406:41

В Москве 10 апреля 3,5 млн человек выходили из дома днем более чем на шесть часов

ТАСС07:14

Оперштаб назвал число покидавших квартиры на продолжительное время москвичей

Вечерняя Москва06:39

3,5 млн человек покидали свои дома в Москве 10 апреля

РИАМО06:35

Оперштаб Москвы оправдал введение цифровых пропусков большим числом людей, вышедших из дома более чем на 6 часов

Весьма06:18
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Вводятся новые правила карантина на Кубани

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На всех въездах в Москву частично перекрыли движение транспорта.
Lenta.ru 13:23
Общество

В Подмосковье ввели электронные пропуска

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Газета.Ru 10:10
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Власти рассказали, кто чаще всего нарушает режим самоизоляции в Москве

Начальник Главного контрольного управления столицы Евгений Данчиков рассказал, кто чаще всего нарушает режим самоизоляции в Москве.
Газета.Ru 09:13
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RuNews24.ru вчера в 23:27
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Кремль допустил перенос парада Победы на другую дату

Парад в честь 75-летия Победы обязательно состоится, но может быть передвинут на другой срок, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в эфире передачи «Большая игра» на «Первом канале».
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Profinance.ru вчера в 06:10
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Общество

Число жертв коронавируса в Великобритании превысило 10 тысяч человек

Число жертв коронавируса в Великобритании составляет 10 612 человек, таким образом, страна стала пятым государством в мире, в котором число погибших от новой коронавирусной инфекции превысило 10 тысяч человек.
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Возможность запрета ввоза дешевого автомобильного топлива обсуждается с начала падения цен на нефть, из-за которого стоимость бензина на внутреннем рынке России стала выше чем в Северо-Западной Европе.
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В МИД России осудили сообщение Госдепа США о Международном дне полета человека в космос без упоминания Юрия Гагарина.
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Общество

ВОЗ объяснила всплеск заражений в Москве

Представитель Всемирной организации здравоохранения в России Мелита Вуйнович объяснила рост числа заражений коронавирусом в столице "расслабленным поведением" москвичей.
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