Коронавирус

ИзвестияИзвестияВ Москве 55 нарушителей карантина оштрафовали на 220 тыс. рублей

Только за последние три дня в столице зафиксировано 25 нарушений карантина людьми с подтвержденным коронавирусом. Они находились на домашнем лечении, в том числе на территории Троицкого округа. Общая сумма штрафов составила 220 тыс. рублей.
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За нарушение карантина в столице уже оштрафовано 55 человек

Информационный центр Правительства Москвы07:28

В Москве за нарушение самоизоляции оштрафовали 55 человек

Говорит Москва07:43

Пятьдесят пять человек в Москве оштрафовали за нарушение карантина

Вечерняя Москва07:03

В столице оштрафовали 55 нарушителей карантина

Российская газета07:17

В Москве оштрафовали 55 нарушителей карантина на 220 тысяч рублей

РИАМО07:15

Пятнадцать штрафов на 12 тыс. руб. числится за автомобилем экс-депутат Алексея Митрофанова

Агентство Москва08:08

В столице 55 нарушителей карантина привлечены к административной ответственности

Москва 2406:54
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Общество

«Яндекс.Карты» начали показывать размер очереди в супермаркетах

Сервис «Яндекс.Карты» позволит узнать размер очереди в магазине в режиме реального времени.
BFM.ru 07:09
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Космос

Россия намеревается «зарезервировать» участок на Луне в 2025 году

"Роскосмос" разработал проект, по которому планируется запуск посадочной станции "Луна-27" в 2025 году.
Территория новостей 04:15
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Политика

Путин призвал принять экстраординарные меры для борьбы с коронавирусом

Для остановки распространения коронавирусной инфекции COVID-19 должны быть приняты экстраординарные меры, заявил президент России Владимир Путин на встрече членов Высшего Евразийского экономического совета в формате видеоконференции.
RT на русском 05:55
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Технологии

Новые рендеры PlayStation 5 с DualSense и в стиле Xbox Series X

Дизайнер Пол Робинсон (Paul Robinson) пофантазировал на тему того, как в итоге может выглядеть PlayStation 5, взяв за основу дизайн и цвета анонсированного геймпада DualSense.
iXBT.com 12 апреля в 23:48
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Экономика

КПРФ предложила выплатить по 20 тысяч рублей москвичам на самоизоляции

Фракция КПРФ в Мосгордуме отправила письмо мэру Москвы Сергею Собянину, где попросила поддержать москвичей на карантине, в том числе выплатить по 20 тысяч рублей каждому, пишет РИА "Новости".
Газета.Ru 12 апреля в 16:57
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Политика

Путин заявил об ухудшении ситуации с коронавирусом в стране

Президент России Владимир Путин заявил о ежедневно меняющейся ситуации с распространением коронавирусной инфекции в стране в ходе очередного совещания о мерах по борьбе с коронавирусом.
Арбуз вчера в 09:06
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Наука

Пятидневное голодание превратило мальков японской рыбки в самцов

После пяти дней голодовки самки японской медаки (Oryzias latipes) меняют пол.
Территория новостей 02:54
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Здоровье

Депздрав Москвы прогнозирует дефицит коек для больных с коронавирусом

В ближайшие две-три недели в Москве прогнозируется недостаток коек в больницах, перепрофилированных для борьбы с коронавирусом нового типа, сообщается на сайте Департамента здравоохранения столицы.
Газета.Ru 02:14
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Экономика

Россиянам предложили раздать деньги просто так

Группа экономистов, среди которых профессор экономики парижской Школы политических наук Сергей Гуриев и профессор Чикагского университета Константин Сонин, призвала раздавать деньги россиянам просто так и запустить программу количественного смягчения.
Lenta.ru 06:47
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Общество

«МегаФон» подключал платную услугу вместо пропуска

Как сообщают «Ведомости», абоненты «МегаФона» из Московской области, которые отправляли смс на номер 0250 для получения электронного пропуска на передвижение в период действия режима самоизоляции, оказались подписаны на платную информационно-развлекательную услугу.
Популярная механика 04:50
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Происшествия

В Краснодарском крае задержали криминального авторитета

Криминальный авторитет, обвиняющийся в занятии высшего положения в преступной иерархии, задержан и арестован в Краснодарском крае, сообщает СУ СК России по региону.
РИА Новости вчера в 08:25
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Происшествия

Создателем паблика «Омбудсмен полиции» заинтересовалась полиция

Администратор паблика «Омбудсмен полиции» сообщил, что к нему пришли с обыском. «У меня в квартире обыск, ломают дверь»,— написал он.
REGNUM 02:27
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Армия и оружие

Минобороны: эпидемиологическая обстановка в ВС РФ остается стабильной

Эпидемиологическая обстановка в Вооруженных Силах остается стабильной и полностью контролируемой, сообщили в Министерстве обороны РФ.
ТК Звезда 07:57
Политика

Лавров обвинил власти Праги в подрыве российско-чешских отношений

REGNUM 05:47
Общество

В ВОЗ заявили, что пик заражения коронавирусом еще не пройден

Представитель ВОЗ Маргарет Харрис заявила, что пик заражения коронавирусом еще не пройден, поскольку абсолютное большинство случаев заражений приходится на Европу и США.
АБН 07:24
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Политика

Госдума приняла закон об изменении даты окончания Второй мировой войны

Государственная дума приняла закон о корректировке даты воинской славы — Дня окончания Второй мировой войны.
РИА Новости 08:04
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Футбол

Оставшиеся стадии еврокубков могут пройти в одноматчевом формате

Оставшиеся стадии еврокубков могут пройти в одноматчевом формате без зрителей, сообщает Cadena Ser.
Газета.Ru вчера в 15:40
Здоровье

Фельдшер скорой помощи заболел коронавирусом в Новосибирске

RuNews24.ru 12 апреля в 03:26
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Общество

ВОЗ назвала необходимую стратегию борьбы с коронавирусом в России

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) призвала российское правительство не ослаблять меры, направленные на борьбу с коронавирусом в стране, слишком резко.
Lenta.ru 07:29
Происшествия

В Ростовской области выявили еще 20 заболевших коронавирусом за сутки

По данным федерального оперштаба, 14 апреля в Ростовской области зарегистрировано 20 новых больных коронавирусной инфекцией.
Kursk.com 03:50
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Транспорт

Всех водителей на въезде в Москву начнут проверять на наличие пропуска

«В связи с введенными дополнительными мерами, связанными с распространением коронавируса, с 15 апреля на всех въездах в Москву сотрудники ГИБДД будут проверять наличие пропуска у всех водителей автомобилей, въезжающих в город», — сообщили агентству.
РБК 05:03
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Общество

Минздрав объяснил рост числа случаев коронавируса в России

Массовые нарушения самоизоляции гражданами в течение двух недель могли привести к тому, что в России начало расти заражение коронавирусом.
Lenta.ru 08:05
Экономика

Эксперты зафиксировали скачок оптовых цен на гречку в России

Оптовые цены на гречневую крупу и пшено на минувшей неделе резко рванули вверх, следует из мониторинга компании "ПроЗерно".
Интерфакс 04:28
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Общество

Академик РАН дал прогноз относительно пандемии коронавируса в России

Академик РАН, учёный-иммунолог Валерий Черешнев дал прогноз относительно пандемии коронавирусной инфекции в России.
RT на русском 06:43
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Авто

В России массово подорожали автомобили

Снижение спроса из-за коронавируса не стало стоп-фактором для повышения цен на автомобили – все основные производители и импортеры уже обновили прайс-листы к началу апреля, пишет «Коммерсантъ».
Автоновости дня 00:29
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Наука

3D-визуализация обоняния поможет в диагностике болезней

Микроскоп SCAPE невероятно полезен для исследований, где большие участки тканей должны наблюдаться в режиме реального времени.
Популярная механика 07:16
Футбол

Каррагер назвал сборную самых сложных соперников. Там есть Месси, Роналду, Мальдини, Иньеста и Хави

Экс-защитник «Ливерпуля» Джейми Каррагер назвал 11 игроков, против которых ему было труднее всего играть.
Sports.ru 07:43
Армия и оружие

США показали мощь F-35 перед российскими военными в Сирии

Мой Брянск 07:53
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Политика

Путин: коронавирус не должен становиться шоком для системы госуправления

Во вторник, 14 апреля, президент России Владимир Путин в ходе совещания по экономическим вопросам заявил, что ситуация с эпидемией коронавируса не может считаться шоковой для системы госуправления, поскольку она была ожидаемой.
Форпост Северо-Запад 07:20
Финансы

Рубль в ходе торгов укрепляется к доллару и евро

Курс евро снизился почти на 18 копеек и оказался на отметке 80,15 рубля (ранее в ходе сессии опускался ниже 80 рублей), свидетельствуют данные биржи.
Росбалт 03:48
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