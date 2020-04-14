Только за последние три дня в столице зафиксировано 25 нарушений карантина людьми с подтвержденным коронавирусом. Они находились на домашнем лечении, в том числе на территории Троицкого округа. Общая сумма штрафов составила 220 тыс. рублей.

В Москве 55 нарушителей карантина оштрафовали на 220 тыс. рублей

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