Коронавирус
ИзвестияВ Москве 55 нарушителей карантина оштрафовали на 220 тыс. рублей
Только за последние три дня в столице зафиксировано 25 нарушений карантина людьми с подтвержденным коронавирусом. Они находились на домашнем лечении, в том числе на территории Троицкого округа. Общая сумма штрафов составила 220 тыс. рублей.
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За нарушение карантина в столице уже оштрафовано 55 человек
Информационный центр Правительства Москвы07:28
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Lenta.ru 06:47
Общество
«МегаФон» подключал платную услугу вместо пропуска
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РИА Новости вчера в 08:25
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Создателем паблика «Омбудсмен полиции» заинтересовалась полиция
Администратор паблика «Омбудсмен полиции» сообщил, что к нему пришли с обыском. «У меня в квартире обыск, ломают дверь»,— написал он.
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Эпидемиологическая обстановка в Вооруженных Силах остается стабильной и полностью контролируемой, сообщили в Министерстве обороны РФ.
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В ВОЗ заявили, что пик заражения коронавирусом еще не пройден
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АБН 07:24
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Оставшиеся стадии еврокубков могут пройти в одноматчевом формате
Оставшиеся стадии еврокубков могут пройти в одноматчевом формате без зрителей, сообщает Cadena Ser.
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RuNews24.ru 12 апреля в 03:26
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ВОЗ назвала необходимую стратегию борьбы с коронавирусом в России
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) призвала российское правительство не ослаблять меры, направленные на борьбу с коронавирусом в стране, слишком резко.
Lenta.ru 07:29
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По данным федерального оперштаба, 14 апреля в Ростовской области зарегистрировано 20 новых больных коронавирусной инфекцией.
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