Транспорт
Газета.RuВ Москве 5,6 тысячи машин передвигались без пропусков утром 22 апреля
В Москве утром 22 апреля было выявлено 5,6 тыс. машин, передвигавшихся без пропуска. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заммэра Москвы по вопросам транспорта Максима Ликсутова. По его словам, ко всем автомобилистам без цифровых пропусков будут применены меры административного характера.
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