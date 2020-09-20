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Комсомольская правда
Комсомольская правда

В Москве 60 тысяч человек подали заявку на вакцинацию от коронавируса

Более 60 тысяч человек человек подали заявки на участие в испытании вакцины от коронавируса, рассказал мэр Москвы Сергей Собянин.В источнике
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РИА Новости

Названо число записавшихся на испытания вакцины от коронавируса москвичей

РИА Новости03:39
Официальный портал Мэра и Правительства Москвы

Более 700 москвичей приняли участие в исследовании вакцины от COVID-19

Официальный портал Мэра и Правительства Москвы03:24
Москва 24

Более 60 тыс человек записались на испытания вакцины от COVID-19 в Москве – Собянин

Москва 2401:21
Агентство Москва

Собянин: Более 60 тыс. человек записались на добровольную вакцинацию от коронавируса

Агентство Москва01:26
RT на русском

Более 60 тысяч человек записались на испытания вакцины от COVID-19 в Москве

RT на русском01:26
ТАСС

В Москве более 60 тыс. человек записались на испытания вакцины от коронавируса

ТАСС01:33
Известия

Более 60 тыс. человек записались на испытание вакцины от COVID-19 в Москве

Известия01:15

Снят запрет на въезд авиатранспортом в РФ для граждан нескольких стран

Премьер-министр Михаил Мишустин снял запрет на въезд в Россию через воздушные пункты пропуска для граждан Беларуси, Казахстана, Киргизии, Южной Кореи и лицам, имеющим в этих странах вид на жительство.
Российская газета09:34
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Путин отметил заслуги СМИ в сохранении исторической памяти России

Президент России Владимир Путин поприветствовал участников и гостей XXIV форума журналистов "Вся Россия – 2020", отметив, что деятельность СМИ помогает сохранять историческую память РФ, телеграмма опубликована на сайте Кремля.
РИА Новости11:32
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Тихановская ответила на вопрос об отсутствии контактов с Россией

Экс-кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская, которая объявила себя победителем выборов, ответила на вопрос журналистов о том, почему пока у нее не было контактов с представителями руководства России.
Московский Комсомолец07:28
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В Латвии пожаловались на последствия потери грузов из России

Глава латвийской государственной компании "Латвийская железная дорога" (LDz) Марис Клейнбергс заявил о спаде грузоперевозок в стране из-за того, что Россия перенаправила товаропоток в собственные порты, пишет Sputnik Латвия.
РИА Новости21:09
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Герберт Ефремов ответил на заявление Трампа о краже технологий

Инженер-конструктор ракетно-космической техники Герберт Ефремов в интервью «Российской газете» опроверг заявление президента Дональда Трампа о том, что РФ создала гиперзвуковое оружие после того, как получила информацию об этих технологиях у США.
BFM.ru11:50