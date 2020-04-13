В Москве более 6 тыс. человек проходят лечение от коронавирусной инфекции COVID-19 на дому. Об этом информирует Интерфакс со ссылкой на Департамент здравоохранения столицы. «Сейчас лечение на дому проходят более 6 тыс. человек», — заявили в ведомстве.

В Москве 6 тысяч человек лечатся от коронавируса на дому

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