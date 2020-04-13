Коронавирус
RT на русскомВ Москве 6 тысяч человек лечатся от коронавируса на дому
В Москве более 6 тыс. человек проходят лечение от коронавирусной инфекции COVID-19 на дому. Об этом информирует Интерфакс со ссылкой на Департамент здравоохранения столицы. «Сейчас лечение на дому проходят более 6 тыс. человек», — заявили в ведомстве.
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Общество
Число случаев заражения коронавирусом в мире превысило два миллиона
Число случаев заражения коронавирусом в мире превысило 2 миллиона, сообщает американский Университет Джонса Хопкинса, который ведет собственные подсчеты.
РИА Новости 19:36
Политика
Путин констатировал ухудшение ситуации с коронавирусом в стране
В России ситуация с распространением коронавируса меняется ежедневно и "не в лучшую сторону", все больше регистрируют пациентов с тяжелым течением болезни, обратил внимание глава страны Владимир Путин на совещании по эпидемиологической обстановке.
Газета.Ru 12:51
Общество
Росгвардии разрешили составлять протоколы за нарушение режима ЧС
Москва, 13 апреля 2020, 14:54 — REGNUM Представителей Росгвардии наделили правом составлять административные протоколы за нарушение правил поведения при чрезвычайной ситуации.
REGNUM 07:54
Общество
В Москве составили около 5 тысяч протоколов за нарушение самоизоляции
В Москве за прошедшие выходные, 11—12 апреля, составили порядка 5 тыс. протоколов за нарушение режима самоизоляции на фоне ситуации с коронавирусом.
RT на русском 16:33
Общество
Еще 24 московских стационара перепрофилируют для больных коронавирусом
В течение ближайших десяти дней перепрофилируют еще 24 стационара в Москве для лечения пациентов с подозрением на коронавирус нового типа.
Газета.Ru 18:19
Общество
Медик рассказал о парадоксальной ситуации с коронавирусом в Москве
В Москве наблюдается парадоксальная ситуация с изменением индекса самоизоляции и распространением коронавируса, заявил президент Российского медицинского общества, профессор, доктор медицинских наук Евгений Ачкасов.
РИА Новости 17:14
Экономика
Российские банки в марте выдали гражданам рекордный объем кредитов
В марте российские банки выдали кредиты населению на рекордные 920,6 млрд руб. Об этом сообщает принадлежащее Григорию Березкину РБК со ссылкой на предварительные данные мониторинга рынка розничных банковских услуг Frank RG.
Газета.Ru 15:50
Политика
Трамп рассказал об успехе стратегии США по борьбе с коронавирусом
Президент США Дональд Трамп рассказал об успехе стратегии США по борьбе с коронавирусом. Его слова передает РИА Новости.
Lenta.ru 18:46
Здоровье
Попова назвала процент бессимптомных пациентов с коронавирусом
Среди новых пациентов с коронавирусом более чем у 40% заболевание протекает бессимптомно, сообщила 13 апреля глава Роспотребнадзора Анна Попова.
Известия 16:29
Космос
Частная американская компания выбрала время и место посадки на Луну
Область в Океане Бурь рядом с Долиной Шретера выбрана в качестве места посадки автоматической лунной миссии IM-1 частной американской компании Intuitive Machines, 13 апреля сообщается в пресс-релизе компании.
ИА Красная Весна 16:38
Кино
Опубликован первый кадр «Дюны» с Тимоти Шаламе
Культуромания 10:17
Общество
Собянин подписал указ о введении пропусков для поездок по Москве
Мэр Москвы Сергей Собянин подписал указ, согласно которому с 15 апреля для передвижения по городу на всех видах личного и общественного транспорта потребуется специальный цифровой пропуск.
RT на русском 11 апреля в 13:56
Гаджеты
Смартфон Oppo Ace 2 получил поддержку беспроводной зарядки
Система AirVOOC беспроводного заряда обеспечивает передачу 40 Вт энергии, что является одним максимальных значений на рынке, а также модель поддерживает и проводную зарядку на технологии SuperVOOC 2.0, позволяющей передавать до 65 Вт энергии.
Inc-news.ru 13:27
Экономика
Малому и среднему бизнесу дали налоговую отсрочку на год
Ранее компаниям предоставили отсрочку по уплате всех налогов, кроме НДС, а также страховых взносов на полгода.
Новые Известия 03:24
Происшествия
Защита Арашуковых решила добиваться суда присяжных
Впоследствии Совфед лишил Арашукова статуса сенатора.
РИА Новости 09:09
Кино
Вышел трейлер мультфильма Mortal Kombat с Соней Блейд
Inc-news.ru вчера в 15:52
Культура
Онлайн-экскурсию по Третьяковке проведёт Сергей Шнуров
В рамках проекта "Искусство онлайн" в кинотеатре Окко фронтмен группы "Ленинград" Сергей Шнуров проведет онлайн-экскурсию по залам Третьяковской галереи.
Live24 02:38
Гаджеты
Компания Samsung переходит от технологии LCD к QD-OLED
Южнокорейская группа компаний Samsung переходит от технологии жидкокристаллических дисплеев (LCD) к дисплеям на квантовых точках (QD-OLED).
OAnews 12:05
Наука
Пятидневное голодание превратило мальков японской медаки в самцов
У самок-мальков японской медаки (Oryzias latipes) появляются функциональные мужские половые органы, если они пять дней не ели, пишут в Biology Open.
N+1 12:30
Общество
Глава ВОЗ заявил о важности постепенной отмены ограничительных мер
Чтобы сохранить контроль над ситуацией, связанной с распространением коронавируса, необходимо отменять ограничительные меры постепенно, считает гендиректор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус.
Pravda.Ru 13:22
Общество
В Москве умерли еще 13 пациентов с коронавирусом
Еще 13 человек с коронавирусом умерли в Москве, один из этих пациентов проходил лечение в частной клинике.
ТАСС 17:03
Общество
У нескольких сотрудников Большого театра выявили коронавирус
В пресс-службе Большого театра рассказали, что в организации концерта было задействовано несколько сотен человек, все они сдавали тест на коронавирус.
Коммерсантъ 16:09
Общество
Голикова рассказала о выходе России из режима самоизоляции
Вице-премьер Татьяна Голикова рассказала, от чего зависят темпы выхода России из самоизоляции.
МедиаПоток 09:28
Политика
Экс-сотрудница Байдена обвинила его в сексуальных домогательствах
Тара Рид, которая была помощницей Байдена, когда он являлся сенатором, обвинила политика в сексуальных домогательствах, сообщает газета Business Insider, которая ознакомилась с заявлением.
BFM.ru 11 апреля в 14:19
Общество
Подмосковные абоненты «Мегафона» получили платную подписку вместо пропусков
Оформление пропусков для передвижения по Подмосковному региону началось 13 апреля.
Ведомости 14:51
Авто
Официально представлен Toyota Harrier нового поколения
Новый Toyota Harrier сменил поколение и теперь основан на платформе TNGA (GA-K).
За рулем Кубань 05:21
Политика
Путин поручил рассмотреть вопрос о полетах в стратосферу
Президент поручил рассмотреть вопрос о развитии стратонавтики - отечественной теории и практики полетов в стратосферу.
Российская газета 14:38
Общество
В Воронежской области ввели самоизоляцию для приезжих из Москвы
Власти Воронежской области обязали прибывающих в регион из Москвы, Подмосковья и Санкт-Петербурга сообщать о своем приезде и самоизолироваться на две недели.
РИА Новости 15:27
Здоровье
Врач озвучил последние слова пациента, умирающего от коронавируса
Как сообщает ToDay News Ufa, американский врач Деррик Смит оказался в последние минуты с больным, когда он подключал к нему аппарат искусственной вентиляции лёгких.
ToDay News Ufa 04:35
Шоу-бизнес
Степаненко призналась, что хранит замороженные яйцеклетки
ФАН вчера в 09:12