"В Москве на Поклонной горе и Лужнецкой набережной в честь Дня Победы в Великой Отечественной войне военнослужащие отдельного гвардейского салютного дивизиона имени Владимира Михалкина ЗВО произведут уникальный праздничный артиллерийский салют в цветах Государственного флага РФ", — говорится в сообщении.

В Москве 9 мая запустят салют в расцветке флага России

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