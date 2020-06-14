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РИА НовостиРИА НовостиВ Москве Центральный рынок проверят на соблюдение масочного режима

Центральный рынок в Москве проверят после видео в социальных сетях с посетителями, не соблюдающими масочно-перчаточный режим и социальную дистанцию, сообщил РИА Новости глава столичного департамента торговли и услуг Алексей Немерюк.
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с чего всё началось

В Москве оштрафовали 29 предприятий за несоблюдение правил по COVID-19

Почти 30 предприятий торговли в Москве оштрафовали в воскресенье за несоблюдение режима ношения масок и перчаток и социальной дистанции, сообщил РИА Новости глава столичного департамента торговли и услуг Алексей Немерюк.
РИА Новости15:15

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В Москве ежедневно штрафуют до 70 предприятий за несоблюдение правил по коронавирусу

Комсомольская правда15:28

Власти Москвы рассказали о штрафах за несоблюдение правил по коронавирусу

RT на русском15:57

Штрафы за несоблюдение правил по коронавирусу получили почти 30 предприятий в Москве

Газета.Ru15:36

В Москве проверят Центральный рынок из-за видео с людьми без масок

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Мэрия назвала число штрафов за нарушение ограничений предприятиями Москвы

РБК16:36

Центральный рынок в Москве проверят на соблюдение масочного режима

Вечерняя Москва15:40

В Москве Центральный рынок проверят на соблюдение масочного режима

РИА Новости15:33
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Происшествия

Спасавший тонущего ребенка глава ассоциации фермеров Кубани погиб

Газета.Ru 16:46
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Происшествия

Адвокат Ефремова объяснил отказ семьи Захарова от помощи

Адвокат актера Михаила Ефремова Эльман Пашаев в беседе с "Пятым каналом" заявил, что решение семьи погибшего в ДТП Сергея Захарова не идти на контакт и не принимать извинения можно объяснить "чьим-то грязным пиаром".
РИА Новости 18:49
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Общество

Гендиректор музея толерантности назвал провокацией вакансию для славян

Объявление о поиске человека «славянской внешности» на должность бармена в Еврейский музей и центр толерантности было размещено субподрядчиком и является открытой провокацией, сообщил генеральный директор музея, раввин Александр Борода.
РБК 11:15
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Здоровье

Владимир Путин рассчитывает на чужие деньги

Некоторые российские родители точно знают, сколько стоит жизнь их детей. Потому что их дети тяжело больны и нуждаются в постоянном лечении.
Ведомости 16:59
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Авто

Российских водителей с 1 июля ждёт ряд нововведений

С 1 июля вступят в силу ряд поправок в законодательство РФ.
SpeedMe 12 июня в 06:33
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Политика

Путин ответил на критику поправок к Конституции

Президент России Владимир Путин в интервью телеканалу «Россия 1» ответил на слова критиков о том, что поправки к Конституции страны приведут к правлению олигархов, а также к диктатуре.
RT на русском 09:24
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Ядерные державы продолжают модернизацию своих арсеналов

Ядерные державы, несмотря на общее сокращение количества боеголовок, в 2019 году продолжали модернизацию своих арсеналов.
ТАСС 18:05
Общество

Собянин рассказал об июльском этапе снятия ограничений

Мэр Москвы подчеркнул, что в случае ухудшения эпидемиологической ситуации сроки снятия ограничений будут отодвигаться, пишет «Газета.ру».
Известия 04:13
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Происшествия

На Камчатке пропали пассажиры попавшего в шторм катера

Коммерсантъ вчера в 23:46
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Интернет

Эксперт рассказал, опасно ли подключаться к WI-FI в общественных местах

Любой WI-FI, за исключением корпоративных сетей, к которому подключается человек, может представлять опасность.
ПРАЙМ 19:05
Шоу-бизнес

Ширвиндт рассказал о пьяных выходках отца Ефремова

В книге «Опережая некролог» Ширвиндт рассказал о пьяных выходках Олега Ефремова.
LentaChel.ru 10:07
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Теннис

Джокович проиграл Краиновичу на выставочном турнире в Белграде

В своем втором матче на групповой стадии выставочного турнира Adria Tour в Белграде первая ракетка мира Новак Джокович проиграл своему сербскому соотечественнику Филипу Краиновичу.
Советский спорт 05:29
Общество

Представитель Киркорова ответила на возмущения экс-командующего ВДВ

Газета.Ru 06:09
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Общество

Воробьев рассказал о финансовых потерях Подмосковья из-за коронавируса

Бюджет Московской области может недополучить порядка 133 миллиардов рублей из-за пандемии COVID-19 в нынешнем году, сообщил губернатор региона Андрей Воробьев.
РИА Новости 16:49
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Политика

Песков: Путин написал статью о Второй мировой войне

Газета.Ru 14:18
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Политика

Болтон готовит бомбу для Трампа

Вести.Ru вчера в 15:11
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Армия и оружие

Военные Турции начали операцию против курдов в Ираке

Газета.Ru 18:59
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«Манчестер Юнайтед» интересуется хавбеком «Ростова» Норманном

В шорт-листе английского клуба находится и полузащитник «Ростова» Матиас Норманн.
Bookmaker-ratings.ru вчера в 13:25
Наука

Найдена еще одна угроза коронавируса для организма

Группа ученых из Мельбурнского университета, Лондонского королевского колледжа и нескольких других исследовательских учреждений провела новое исследование о коронавирусе и выяснила, что инфекция повышает риск развития диабета у пациентов.
Lenta.ru 12:10
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Пугачева показала «счастливую» прогулку с шестилетней дочерью

Российская певица Алла Пугачева поделилась кадрами семейной прогулки со своей шестилетней дочерью Лизой Галкиной.
Народные новости 12:24
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Происшествия

В Одесской области пять человек пострадали при взрыве гранаты

РИА Новости 13:59
Политика

Польша объяснила вторжение своих военных в Чехию «недоразумением»

Известия вчера в 15:17
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Армия и оружие

Описаны будущие средства против гиперзвукового оружия

Lenta.ru 15:34
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Общество

Спецназовцы «Альфы» рассказали о штурме больницы в Буденновске

Захват больницы в Буденновске Шамилем Басаевым произошел 25 лет назад, 14 июня 1995 года, и стал одним из самых крупных терактов в стране: более 1 000 заложников и 160 вооруженных боевиков.
iReactor 03:26
Политика

В Белоруссии задержали топ-менеджеров «дочки» Газпромбанка

В рамках дела задержаны 15 человек — топ-менеджеры, в том числе заместители руководителя Белгазпромбанка, руководители разного уровня, «а также представители коммерческих структур (в основном бывшие сотрудники банка)», рассказал председатель КГК.
РБК 12 июня в 13:44
Общество

Жители Венеции протестуют против вернувшихся в город туристов

Отмечается, что жителей Венеции возмущает, что туристы «будут пачкать» воду в каналах.
News.ru 08:03
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Общество

СМИ рассказали о доходах Михаила Ефремова

Газета.Ru 13:45
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Общество

Главный пульмонолог Минздрава прокомментировал снятие мер самоизоляции

Главный пульмонолог Минздрава России Сергей Авдеев заявил, что «снятие мер самоизоляции многими понимается не совсем правильно».
RT на русском 08:57
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Футбол

Сауль: «Мы играем каждые три дня и нет времени думать — нужно биться»

Полузащитник "Атлетико" Сауль Ньигес поделился мнением о возобновлении сезона в Ла Лиге после паузы из-за пандемии коронавируса.
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Роберто Мартинес: «Мертенс считается почти богом в „Наполи“»

Главный тренер сборной Бельгии Роберто Мартинес поделился мнением об игре форварда «Наполи» Дрисе Мертенсе.
Спорт-Экспресс 16:35
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