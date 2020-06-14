Почти 30 предприятий торговли в Москве оштрафовали в воскресенье за несоблюдение режима ношения масок и перчаток и социальной дистанции, сообщил РИА Новости глава столичного департамента торговли и услуг Алексей Немерюк.

с чего всё началось

Центральный рынок в Москве проверят после видео в социальных сетях с посетителями, не соблюдающими масочно-перчаточный режим и социальную дистанцию, сообщил РИА Новости глава столичного департамента торговли и услуг Алексей Немерюк.

В Москве Центральный рынок проверят на соблюдение масочного режима

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