Коронавирус
РИА НовостиВ Москве Центральный рынок проверят на соблюдение масочного режима
Центральный рынок в Москве проверят после видео в социальных сетях с посетителями, не соблюдающими масочно-перчаточный режим и социальную дистанцию, сообщил РИА Новости глава столичного департамента торговли и услуг Алексей Немерюк.
Читать в источнике
Оценить30
с чего всё началось
Почти 30 предприятий торговли в Москве оштрафовали в воскресенье за несоблюдение режима ношения масок и перчаток и социальной дистанции, сообщил РИА Новости глава столичного департамента торговли и услуг Алексей Немерюк.РИА Новости15:15
Подробнее о событии
Показать все источники
В Москве ежедневно штрафуют до 70 предприятий за несоблюдение правил по коронавирусу
Комсомольская правда15:28
Автоматически обработано 7228 источников, обновлено в 19:58, Ашберн
Происшествия
Адвокат Ефремова объяснил отказ семьи Захарова от помощи
Адвокат актера Михаила Ефремова Эльман Пашаев в беседе с "Пятым каналом" заявил, что решение семьи погибшего в ДТП Сергея Захарова не идти на контакт и не принимать извинения можно объяснить "чьим-то грязным пиаром".
РИА Новости 18:49
Общество
Гендиректор музея толерантности назвал провокацией вакансию для славян
Объявление о поиске человека «славянской внешности» на должность бармена в Еврейский музей и центр толерантности было размещено субподрядчиком и является открытой провокацией, сообщил генеральный директор музея, раввин Александр Борода.
РБК 11:15
Здоровье
Владимир Путин рассчитывает на чужие деньги
Некоторые российские родители точно знают, сколько стоит жизнь их детей. Потому что их дети тяжело больны и нуждаются в постоянном лечении.
Ведомости 16:59
Авто
Российских водителей с 1 июля ждёт ряд нововведений
С 1 июля вступят в силу ряд поправок в законодательство РФ.
SpeedMe 12 июня в 06:33
Политика
Путин ответил на критику поправок к Конституции
Президент России Владимир Путин в интервью телеканалу «Россия 1» ответил на слова критиков о том, что поправки к Конституции страны приведут к правлению олигархов, а также к диктатуре.
RT на русском 09:24
Армия и оружие
Ядерные державы продолжают модернизацию своих арсеналов
Ядерные державы, несмотря на общее сокращение количества боеголовок, в 2019 году продолжали модернизацию своих арсеналов.
ТАСС 18:05
Общество
Собянин рассказал об июльском этапе снятия ограничений
Мэр Москвы подчеркнул, что в случае ухудшения эпидемиологической ситуации сроки снятия ограничений будут отодвигаться, пишет «Газета.ру».
Известия 04:13
Происшествия
На Камчатке пропали пассажиры попавшего в шторм катера
Коммерсантъ вчера в 23:46
Интернет
Эксперт рассказал, опасно ли подключаться к WI-FI в общественных местах
Любой WI-FI, за исключением корпоративных сетей, к которому подключается человек, может представлять опасность.
ПРАЙМ 19:05
Шоу-бизнес
Ширвиндт рассказал о пьяных выходках отца Ефремова
В книге «Опережая некролог» Ширвиндт рассказал о пьяных выходках Олега Ефремова.
LentaChel.ru 10:07
Теннис
Джокович проиграл Краиновичу на выставочном турнире в Белграде
В своем втором матче на групповой стадии выставочного турнира Adria Tour в Белграде первая ракетка мира Новак Джокович проиграл своему сербскому соотечественнику Филипу Краиновичу.
Советский спорт 05:29
Общество
Воробьев рассказал о финансовых потерях Подмосковья из-за коронавируса
Бюджет Московской области может недополучить порядка 133 миллиардов рублей из-за пандемии COVID-19 в нынешнем году, сообщил губернатор региона Андрей Воробьев.
РИА Новости 16:49
Политика
Песков: Путин написал статью о Второй мировой войне
Газета.Ru 14:18
Политика
Болтон готовит бомбу для Трампа
Вести.Ru вчера в 15:11
Футбол
«Манчестер Юнайтед» интересуется хавбеком «Ростова» Норманном
В шорт-листе английского клуба находится и полузащитник «Ростова» Матиас Норманн.
Bookmaker-ratings.ru вчера в 13:25
Наука
Найдена еще одна угроза коронавируса для организма
Группа ученых из Мельбурнского университета, Лондонского королевского колледжа и нескольких других исследовательских учреждений провела новое исследование о коронавирусе и выяснила, что инфекция повышает риск развития диабета у пациентов.
Lenta.ru 12:10
Шоу-бизнес
Пугачева показала «счастливую» прогулку с шестилетней дочерью
Российская певица Алла Пугачева поделилась кадрами семейной прогулки со своей шестилетней дочерью Лизой Галкиной.
Народные новости 12:24
Политика
Польша объяснила вторжение своих военных в Чехию «недоразумением»
Известия вчера в 15:17
Общество
Спецназовцы «Альфы» рассказали о штурме больницы в Буденновске
Захват больницы в Буденновске Шамилем Басаевым произошел 25 лет назад, 14 июня 1995 года, и стал одним из самых крупных терактов в стране: более 1 000 заложников и 160 вооруженных боевиков.
iReactor 03:26
Политика
В Белоруссии задержали топ-менеджеров «дочки» Газпромбанка
В рамках дела задержаны 15 человек — топ-менеджеры, в том числе заместители руководителя Белгазпромбанка, руководители разного уровня, «а также представители коммерческих структур (в основном бывшие сотрудники банка)», рассказал председатель КГК.
РБК 12 июня в 13:44
Общество
Жители Венеции протестуют против вернувшихся в город туристов
Отмечается, что жителей Венеции возмущает, что туристы «будут пачкать» воду в каналах.
News.ru 08:03
Общество
СМИ рассказали о доходах Михаила Ефремова
Газета.Ru 13:45
Общество
Главный пульмонолог Минздрава прокомментировал снятие мер самоизоляции
Главный пульмонолог Минздрава России Сергей Авдеев заявил, что «снятие мер самоизоляции многими понимается не совсем правильно».
RT на русском 08:57
Футбол
Сауль: «Мы играем каждые три дня и нет времени думать — нужно биться»
Полузащитник "Атлетико" Сауль Ньигес поделился мнением о возобновлении сезона в Ла Лиге после паузы из-за пандемии коронавируса.
Soccer.ru 19:48
Футбол
Роберто Мартинес: «Мертенс считается почти богом в „Наполи“»
Главный тренер сборной Бельгии Роберто Мартинес поделился мнением об игре форварда «Наполи» Дрисе Мертенсе.
Спорт-Экспресс 16:35