Здоровье
Газета.RuВ Москве Росгвардия приехала в больницу, где отказались уволиться 100 медиков
В своей публикации Васильева пишет, что он принуждает врачей к увольнению под предлогом капитального ремонта и закрытия учреждения. По ее словам, она ознакомилась с аудиозаписью, на которой слышно, как одному из докторов якобы предлагают 2 миллиона за увольнение по собственному желанию.
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Экономика
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