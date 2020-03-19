Происшествия

РИА НовостиРИА НовостиВ Москве аферистка обманула банк на миллиард рублей

Полицейские задержали жительницу Подмосковья, которой инкриминируется мошенничество более чем на 1 миллиард рублей при получении кредита в московском банке, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
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В Москве женщина обманула банк на миллиард рублей, притворившись успешным продавцом золота

Фонтанка.Ру01:41

В Москве пресекли аферу на миллиард рублей

Взгляд.ру01:20

В Москве правоохранители пресекли мошенничество при получении крупного кредита

МВД медиа00:00

Полиция в Москве пресекла мошенничество при получении крупного кредита

Вечерняя Москва01:17

Аферу на миллиард провернула жительница Подмосковья

Вести.Ru00:57

Полиция пресекла попытку мошенничества при получении крупного кредита

РЕН ТВ00:49

В Москве аферистка обманула банк на миллиард рублей

РИА Новости01:17
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Происшествия

Жительница Приамурья предстанет перед судом за фейки о коронавирусе

Сотрудники полиции Амурской области выявили факт распространения недостоверной информации о коронавирусе в регионе и направляют в суд дело в отношении жительницы города Свободного, сообщается в четверг на сайте УМВД по региону.
ТАСС вчера в 20:16
Происшествия

Генерал СК Дрыманов получил 12 лет колонии за взятку

Мосгорсуд приговорил экс-начальника столичного главка СК генерала Александра Дрыманова к 12 годам колонии строгого режима по уголовному делу о двух взятках.
Газета.Ru вчера в 08:03
Политика

Евросоюз обвинил Россию в распространении фейков о коронавирусе

Страны ЕС обвинили Россию в распространении дезинформации о коронавирусе в соцсетях.
Газета.Ru вчера в 09:32
Энергетика

ФАС заявила об отсутствии предпосылок к росту цен на бензин

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России заявила об отсутствии предпосылок к росту цен на бензин и дизельное топливо в настоящий момент.
Газета.Ru вчера в 16:05
Экономика

Рубль занял второе место по волатильности мировых валют

Российский рубль стал второй по волатильности валютой мира на фоне выхода России из сделки ОПЕК+ и пандемии коронавируса, свидетельствуют данные Bloomberg.
Газета.Ru вчера в 19:07
Политика

Путин объяснил отказ Лукашенко признать Крым российским

Президент Белоруссии Александр Лукашенко официально не признает Крым российским, поскольку хочет выстраивать добрососедские отношения с Украиной, считает президент России Владимир Путин.
Lenta.ru вчера в 12:40
Энергетика

Цена на нефть Brent выросла на 6%

Цена нефти марки Brent выросла чуть более чем на 6%, до $26,42 за баррель. Нефть WTI торговалась на уровне $23,4 (+12,3%).
Коммерсантъ вчера в 20:20
Здоровье

Роспотребнадзор призвал россиян старше 60 лет изолироваться

Роспотребнадзор обнародовал на своем сайте рекомендации для людей старше 60 лет, порекомендовав гражданам этой категории изолироваться в связи с распространением коронавируса.
Sibnet Новости вчера в 07:48
Общество

Российские суды ограничат рассмотрение дел из-за коронавируса

Российские суды будут рассматривать ограниченный круг дел и перестанут допускать к процессам тех, кто не является их участниками, из-за распространения коронавирусной инфекции.
Газета.Ru вчера в 14:26
Общество

«Коммерсантъ» узнал о возможных проблемах с импортом алкоголя

Крупные импортеры алкоголя начали предупреждать своих контрагентов в России о возможных проблемах с поставками спиртного из-за рубежа, сообщает газета «Коммерсантъ».
РБК 01:47
Здоровье

Экспресс-тест показал наличие коронавируса у жителя Ивановской области

Экспресс-тест дал положительный результат на коронавирус у жителя Ивановской области, для уточнения диагноза анализы отправлены в Новосибирск, сообщил РИА Новости представитель департамента здравоохранения региона.
РИА Новости вчера в 05:52
Происшествия

Два человека погибли в ДТП на трассе в Саратовском районе

Вчера, 18 марта, около 22.00 в ДТП на трассе Сызрань-Саратов-Волгоград погибли два человека.
FreeNews-Volga 00:35
Музыка

Little Big прокомментировали отмену «Евровидения-2020»

REGNUM вчера в 13:12
Общество

Хуснуллин: продукцию для торговых сетей завозят круглосуточно

Премьер поручил с 17 марта на месяц запустить на таможне "зеленый коридор" для товаров первой необходимости, а также устранить в городах ограничения для транспорта торговых сетей.
РИА Новости вчера в 20:07
Общество

Число жертв коронавируса в Италии за сутки возросло на 475

По словам главы Департамента гражданской защиты Италии Анджело Боррелли, за последние сутки в Италии от COVID-19 скончалось рекордное число человек – 475.
RuNews24.ru вчера в 18:02
Здоровье

В ВОЗ оценили готовность России к росту заразившихся коронавирусом

Во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) оценили готовность России к возможному росту числа заразившихся коронавирусом.
Lenta.ru вчера в 15:58
Общество

В России могут усилить ограничительные меры из-за коронавируса

Власти не исключают усиление ограничительных мер из-за коронавируса.
Российская газета вчера в 21:27
Общество

Меркель сравнила пандемию коронавируса со Второй мировой войной

Канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что ничто не требовало от немцев такой солидарности со времен Второй мировой войны, как пандемия коронавируса, передает ТАСС.
Газета.Ru вчера в 15:01
Здоровье

Назвали три первых признака заболевания коронавирусом

Признаки коронавируса COVID-19 проявляются у человека не сразу, а только спустя несколько дней после заболевания.
SMINEWS в Подольске 17 марта в 12:22
Гаджеты

В России появились смартфоны Huawei P40 Lite

Компания Huawei привезла на российский рынок первые смартфоны серии Huawei P40. Об этом сообщается на сайте производителя.
МонаВиста 17 марта в 15:30
Происшествия

В суде Первоуральска муж убил обвинившую его в побоях жену

В суде Первоуральска (город-спутник Екатеринбурга) фигурант смертельно ранил свою жену, которая проходила потерпевшей по его делу, и напал на пристава.
Российская газета вчера в 04:00
Энергетика

США просят Саудовскую Аравию отказаться от наращивания нефти

Группа из 13 американских сенаторов обратилась к наследному принцу Саудовской Аравии Мухаммеду бин Салману с просьбой отказаться от резкого увеличения добычи нефти.
УтроNews вчера в 09:34
Экономика

Хазин: кризис — это результат противодействия либералов из правительства и ЦБ поправкам Путина о семье

Экономист Михаил Хазин высказал мнение, что за финансовый кризис должно понести ответственность либеральное правительство, деятельность которого не принесла успехов.
Радио Комсомольская правда вчера в 09:57
Общество

Путин подписал закон о возрасте выхода на негосударственную пенсию

Президент России Владимир Путин подписал закон, согласно которому право получения негосударственной пенсии в рамках добровольного пенсионного страхования появляется у женщин с 55 лет, а у мужчин с 60 лет.
Известия вчера в 11:23
Финансы

Биржевой курс доллара превысил 80 рублей

Курс доллара на торгах на Московской бирже превысил 80 руб. впервые с февраля 2016 г. По данным на 19.15 мск, доллар стоит 80,87 руб.
Ведомости вчера в 11:35
Происшествия

Во Владимирской области грузовик обрушил надземный переход

Во Владимирской области произошло обрушение надземного перехода на участке трассы М7 «Волга» в результате столкновения с сооружением грузового автомобиля «КамАЗ».
Известия вчера в 19:28
Происшествия

В Новосибирске установили всех пассажиров рейса, где нашли COVID-19

Все пассажиры, прибывшие рейсом из Москвы в Новосибирск с заболевшей коронавирусом женщиной, установлены, медики работают над сбором анализов и установлением карантина, сообщил министр здравоохранения Новосибирской области Константин Хальзов.
РИА Новости 00:30
Транспорт

В Лондоне закроют 40 станций метро из-за коронавируса

Десятки станций метро закроют и автобусные маршруты сократят в четверг в столице Великобритании из-за пандемии коронавируса, сообщил поздно вечером в среду оператор лондонского транспорта Transport for London (TfL).
РИА Новости вчера в 20:56
Общество

Аршавин подал в суд на Барановскую

VSE42.RU вчера в 05:24
Шоу-бизнес

Оксана Самойлова назвала последний месяц худшим в ее жизни

Самойлова призналась, что последний месяц ее жизни стал для нее самым тяжелым из-за проблем с мужем.
iReactor вчера в 14:13
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