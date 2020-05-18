Общество
RT на русскомВ Москве инвалиду аннулировали штраф за нарушение самоизоляции
Штраф за нарушение режима самоизоляции, который был оформлен в Москве инвалиду I группы Ирине Карабулатовой, аннулировали. Об этом сообщил начальник Главного контрольного управления Москвы Евгений Данчиков.
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Штраф, который был выписан инвалиду первой группы Ирине Карабулатовой за нарушение режима самоизоляции, аннулирован. Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщил начальник Главного контрольного управления Москвы, министр правительства столицы Евгений Данчиков.Агентство Москва13:49
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