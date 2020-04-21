Общество
RT на русскомВ Москве аннулируют цифровые пропуска, не прошедшие проверки
Цифровые пропуска для передвижения по Москве, которые не прошли проверку, аннулируются. Об этом говорится в сообщении оперативного штаба столицы по коронавирусу в Telegram-канале.
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Кино
Умер заразившийся коронавирусом режиссер Иван Щеголев
Продюсер и коллега скончавшегося кинематографиста Ефим Любинский рассказал, что Щеголев умер из-за коронавируса, пишут "Известия".
Инфорос 16:10
Хоккей
Хоккеист из команды Лукашенко заразился коронавирусом
Pravda.Ru 10:27
Политика
СМИ сообщили о намерении Трампа приостановить выдачи грин-карт
Президент Дональд Трамп объявит в скором времени о приостановке выдачи грин-карт — постоянных видов на жительство в США, сообщила газета New York Times со ссылкой на источники.
РИА Новости 16:24
Гаджеты
AMD представила чипы Ryzen 3 3100 и Ryzen 3 3300X
Что касается стоимости, то Ryzen 3 3100 на рынке будет предлагаться по рекомендованной розничной цене $99, а Ryzen 3 3300X оценивается в $120.
Astera 14:21
Авто
Появились «живые» фото нового Haval H5
Китайский автогигант Great Wall готовит к дебюту новое поколение рамного внедорожника Haval H5.
Новые автомобили вчера в 04:30
Энергетика
Фантастическое падение цен на нефть обойдет стороной Россию
Отрицательная цена сложилась на поставочный фьючерс на нефть сорта WTI с датой закрытия сегодня и с поставкой на май.
Взгляд.ру 14:40
Гаджеты
Apple может представить бюджетные iPad и iMac во второй половине года
Авторитетный ресурс Mac Otakara поделился информацией о том, что компания Apple планирует представить новый бюджетный iPad с диагональю дисплея 11 дюймов и 23-дюймовый моноблок iMac во второй половине 2020 года.
3DNews 12:38
Общество
Москвичам объяснили, как работают пропуска в случае поездки на дачу
Щитов напомнил, что данные пропуска можно получить лишь дважды в неделю, причем если поездка запланирована «одним днем», для этого хватить одного пропуска, поскольку он работает сутки.
Московский Комсомолец 10:27
Футбол
Карпин может возглавить «Локомотив»
По информации Tutto Mercato Web, «железнодорожники» решили доверить команду наставнику «Ростова» Валерию Карпину, и якобы переговоры, которые длятся несколько недель, близки к успешному завершению.
Евро-футбол.ру вчера в 13:15
Шоу-бизнес
Кристина Асмус огорчила пользователей шуткой о беременности
Российская актриса театра и кино Кристина Асмус опубликовала в инстаграме пост, в котором шутит о своей беременности.
РИА Новости 13:24
Общество
Верховный суд разъяснил судам, как работать в условиях коронавируса
Ответил Верховный суд и на вопросы о применении новых составов преступлений и административных правонарушений, таких как уголовная ответственность за распространение фальшивых новостей об эпидемии и штрафов за нарушение режима самоизоляции.
Ведомости 12:57
Общество
Астролог Василиса Володина предсказала россиянам более тяжелые времена
Известный отечественный астролог Василиса Володина в недавнем интервью ведущей Арине Шараповой рассказала о том, какие по сложности временные периоды предстоит пережить россиянам в текущем году.
OAnews 11:37
Авто
ГАЗ выпустит новый среднетоннажный грузовик
«Группа ГАЗ» работает над новым бескапотным грузовиком.
Автоновости дня 04:40
Общество
Россияне вышли на стихийный митинг против самоизоляции
9111.ru вчера в 09:53
Общество
Собянин ввел новые ограничения из-за коронавируса
Новые ограничения ввел мэр Москвы Сергей Собянин. В указе говорится, что граждан с ОРВИ будут также отслеживать по геолокации.
Lenta.ru 07:24
Политика
Лавров прокомментировал ситуацию вокруг Нагорного Карабаха
Подписание документа, принятого в 2019 году, является важнейшим шагом в урегулировании Карабахского конфликта, заявил 21 апреля глава МИД России Сергей Лавров, выступая на заседании круглого стола с участниками Фонда поддержки публичной дипломатии им. А. М. Горчакова.
ИА Красная Весна 07:26
Наука
Вирусологи назвали самый вероятный путь заражения коронавирусом
Немецкие вирусологи выяснили, как чаще всего заражаются коронавирусом.
Российский Вестник 06:27
Политика
Песков назвал акцию протеста во Владикавказе незаконной
РИА Новости 05:41
Общество
РБК узнал о планах продлить режим самоизоляции на майские праздники
Власти могут продлить режим самоизоляции на майские праздники, рабочие дни между праздниками объявят нерабочими, пишет РБК со ссылкой на источники, знакомые с ходом обсуждения вопроса.
Ведомости вчера в 12:43
Технологии
Компания Microsoft выпустила большое обновление Windows 10
Компания Microsoft выпустила финальную версию большого обновления операционной системы Windows 10 под названием Windows 10 May 2020 Update.
UfacityNews.ru 19 апреля в 16:39
Политика
Путин предупредил о пике коронавируса
На разработчиках лежит колоссальная ответственность за ее создание: важно знать, когда вакцина будет готова, чтобы запустить производство, отметил глава государства.
BFM.ru вчера в 07:22
Экономика
Индекс Dow Jones упал на почти 3% на фоне ситуации на рынке нефти
Крупнейшие американские фондовые индексы опустились на 3% на закрытии торгов на фоне ситуации на нефтяном рынке.
Газета.Ru 16:42
Политика
Общественники потребовали дать Милашиной госзащиту после слов Кадырова
Группа активистов, деятелей культуры, правозащитников и политиков подписала письмо в Следственный комитет, в котором потребовала обеспечить госзащиту специальному корреспонденту «Новой газеты» Елене Милашиной, пишет издание.
РБК вчера в 17:19
Общество
Особое мнение: Антон Красовский
Еще остается несколько секунд, чтобы сказать, что следующее наше "Особое мнение" сегодня в 19 часов с Андреем Кураевым.
Эхо Москвы 13:41
Общество
АСИ предложило приравнять мигрантов к гражданам РФ
Гендиректор Агентства стратегических инициатив Светлана Чупшева направила письмо главе кабмина России России Михаилу Мишустину с предложенным комплексом мер поддержки в условиях пандемии коронавируса в сфере рынка труда и занятости.
Накануне.Ru 19 апреля в 23:09