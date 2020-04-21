Общество

RT на русскомRT на русскомВ Москве аннулируют цифровые пропуска, не прошедшие проверки

Цифровые пропуска для передвижения по Москве, которые не прошли проверку, аннулируются. Об этом говорится в сообщении оперативного штаба столицы по коронавирусу в Telegram-канале.
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«Группа ГАЗ» работает над новым бескапотным грузовиком.
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Компания Microsoft выпустила большое обновление Windows 10

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