Цифровые пропуска для передвижения по Москве, которые не прошли проверку, аннулируются. Об этом говорится в сообщении оперативного штаба столицы по коронавирусу в Telegram-канале.

В Москве аннулируют цифровые пропуска, не прошедшие проверки

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