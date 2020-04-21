Общество
РИА НовостиВ Москве аннулируют не прошедшие проверки пропуска
Цифровые пропуска в Москве, не прошедшие проверку, аннулируются, для повторного получения нужно оформить новый, внимательно указав данные, сообщил Telegram-канал оперативного штаба Москвы по ситуации с коронавирусом.
Читать в источнике
Оценить159
Подробнее о событии
Показать все источники
Как получить цифровой пропуск: ответы на главные вопросы
Официальный портал Мэра и Правительства Москвы08:43
Автоматически обработано 7158 источников, обновлено в 15:49, Ашберн
Космос
В ЦПК провели эксперимент по высадке на другую планету
Отмечается, что во время эксперимента Скрипочка выполнил операции, связанные с выходом на поверхность другой планеты: открытие выходного люка, перемещение, передвижение по лестнице (подъём и спуск), работу с инструментом.
RT на русском 15:41
Общество
В Италии число излечившихся от коронавируса за сутки побило рекорд
Выздоровевшими от коронавируса за сутки объявлены 2723 жителя Италии, это рекордный показатель с начала эпидемии, следует из сводки службы гражданской обороны Италии.
РИА Новости 12:21
Экономика
Bloomberg сообщил о росте спроса на наличные в России с начала марта
Российские банкоматы и банковские отделения с начала марта выдали наличные общим объемом примерно в 1 трлн руб ($13,6 млрд), сообщает Bloomberg со ссылкой на данные Центробанка.
РБК 19 апреля в 12:13
Общество
Британия приступает к испытанию вакцины против коронавируса на людях
С 23 апреля в Великобритании начнутся клинические испытания на людях вакцины против COVID-19.
Вести.Ru 15:43
Футбол
Озвучен рейтинг самых техничных футболистов за всю историю
Inc-news.ru 07:02
Общество
Принц Уильям и Кейт Миддлтон поздравили Елизавету II с днем рождения
21 апреля Елизавета II, королева Великобритании, отмечает свой день рождения. Кейт Миддлтон и принц Уильям поздравили ее раньше всех.
Телеканал 360° 08:16
Авто
Cadillac обнародовал цены на новый Escalade
Фото: Cadillac Представители автомобильного производителя сообщили, сколько будут стоить новые машины Escalade.
Daily-Motor.Ru вчера в 09:23
Гаджеты
AMD представила чипы Ryzen 3 3100 и Ryzen 3 3300X
Что касается стоимости, то Ryzen 3 3100 на рынке будет предлагаться по рекомендованной розничной цене $99, а Ryzen 3 3300X оценивается в $120.
Astera 14:21
Общество
Верховный суд призвал к более низким штрафам за нарушение самоизоляции
Люди, которые нарушили «общегражданский» режим самоизоляции, введенный в большинстве субъектов России, а также юрлица или ИП, продолжившие работу после ввода ограничений, должны быть привлечены к ответственности по другой норме КоАП — ч. 1 ст. 20.6.1 (невыполнение правил поведения при чрезвычайной ситуации или угрозе ее возникновения), указал ВС.
РБК 07:50
Политика
Лукашенко заявил, что Россия отказывается поставлять гречку Белоруссии
Президент Белоруссии Александр Лукашенко поручил чиновникам производить "достойное" количество гречки для внутреннего рынка, поскольку, по его словам, РФ якобы отказалась продавать эту крупу республике.
РИА Новости 04:19
Религия
Патриарх попросил правительство отсрочить оплату ЖКХ для церквей
Патриарх Кирилл направил премьер-министру России Михаилу Мишустину письмо с просьбой отсрочить коммунальные платежи для церквей.
Газета.Ru 09:34
Кино
В Сети опубликовали первый трейлер мини-сериала «Голливуд»
На YouTube опубликовали первый трейлер нового драматического мини-сериала от Netflix "Голливуд".
РИА Новости 14:53
Здоровье
Уровень смертности от коронавируса в России назвали «удивительным»
«От коронавируса нового типа наблюдается удивительно низкий уровень смертности в России» – сообщила директор Института экономики здравоохранения Высшей школы экономики (ВШЭ) Лариса Попович.
ToDay News Ufa 14:36
Общество
В Минпросвещения рассказали, как выпускники будут сдавать ЕГЭ
В текущем году из-за ситуации с коронавирусом ЕГЭ начнется 8 июня, проект расписания экзаменов опубликован для общественного обсуждения.
Газета.Ru 06:42
Экономика
Греф спрогнозировал затяжной кризис из-за коронавируса
Кризис в мировой экономике может продлиться год-два при отсутствии вакцины от коронавируса, заявил президент–председатель правления Сбербанка Герман Греф.
Компания 07:40
Экономика
Правительство готовит дополнительные меры поддержки экономики
Правительство представит третий и четвертый пакеты мер, направленные на поддержку экономики в условиях пандемии, пишет ТАСС со ссылкой на министра экономического развития Максима Решетникова.
Газета.Ru 13:36
Политика
В США признали, что вывод о «вмешательстве» RT сделан по старым данным
Выводы разведки США о роли российских СМИ RT и Sputnik во "вмешательстве" РФ в президентские выборы в 2016 году были основаны на старых данных, считают американские сенаторы.
РИА Новости 14:02
Общество
ВОЗ объяснила низкий уровень смертности от коронавируса в России
В России сохраняется один из самых низких уровней смертности от коронавируса в мире.
Lenta.ru 14:22
Общество
В Петербурге госпитализирован председатель комитета по здравоохранению
В Петербурге с симптомами ОРВИ в больницу №40 госпитализирован председатель комитета по здравоохранению города Дмитрий Лисовец.
Российская газета 11:59
Общество
Жительница Краснодара нашла презерватив в пасхальном куличе
Фотографию разрезанного кулича с использованным презервативом внутри женщина продемонстрировала подписчикам популярного городского паблика «Типичный Краснодар».
Инфо24 09:14
Политика
США изучают разведданные об ухудшении состояния здоровья лидера КНДР
Вести.Ru вчера в 23:55
Шоу-бизнес
Ксения Бородина подготовила тост на свадьбу Бузовой и Манукяна
Ольга Бузова предложила своей коллеге по ТНТ рассекретить тост, который она заготовила на будущую свадьбу Ольги с возлюбленным Давидом Манукяном.
Bimru.ru 11:06
Общество
Трубоукладчик «Академик Черский» двинулся дальше
В начале февраля судно отбыло из Находки, потом держало курс на Сингапур и много раз меняло пункт назначения.
Вести.Ru 19 апреля в 13:45
Экономика
Банки оценили падение оборотов малого бизнеса за три нерабочие недели
У клиентов Альфа-банка среди малого и среднего бизнеса наиболее сильно обороты упали в первую нерабочую неделю — на 25–30% по сравнению со средним уровнем за февраль—март, сообщили РБК в пресс-службе банка.
РБК вчера в 21:59
Футбол
«Спартак» пытался подписать контракт с Фернандесом из ЦСКА
Летом 2007 года московский «Спартак» делал шаги навстречу подписанию контракта с крайним защитником ЦСКА Марио Фернандесом.
Евро-футбол.ру 14:15
Экономика
АСИ предлагает поднять пенсии и зарплаты бюджетникам
В АСИ считают, что как минимум около 10% студентов старших курсов - четвертого курса бакалавриата и магистратуры - могут быть трудоустроены в вузе, в котором обучаются.
ТАСС 19 апреля в 18:52