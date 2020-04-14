Общество
Газета.RuВ Москве аннулируют почти миллион цифровых пропусков
Если гражданин предоставит ложные сведения, то его пропуск будет аннулирован, а он сам привлечен к административной ответственности. Ранее стало известно, что за минувшие сутки в Москве оформили 3,2 млн цифровых пропусков для передвижения по городу.
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Транспорт
Всех водителей на въезде в Москву начнут проверять на наличие пропуска
«В связи с введенными дополнительными мерами, связанными с распространением коронавируса, с 15 апреля на всех въездах в Москву сотрудники ГИБДД будут проверять наличие пропуска у всех водителей автомобилей, въезжающих в город», — сообщили агентству.
РБК 05:03
Здоровье
Минздрав Башкирии предлагает врачам РКБ работать вахтами
Как сообщает ToDay News Ufa, в ходе ежедневного брифинга в Минздраве Башкирии замминистра здравоохранения Башкирии Ирина Кононова рассказала об оформлении трудовых отношений с медработниками РКБ.
ToDay News Ufa 06:37
Политика
Путин призвал принять экстраординарные меры для борьбы с коронавирусом
Для остановки распространения коронавирусной инфекции COVID-19 должны быть приняты экстраординарные меры, заявил президент России Владимир Путин на встрече членов Высшего Евразийского экономического совета в формате видеоконференции.
RT на русском 05:55
Экономика
Россиянам предложили раздать деньги просто так
Группа экономистов, среди которых профессор экономики парижской Школы политических наук Сергей Гуриев и профессор Чикагского университета Константин Сонин, призвала раздавать деньги россиянам просто так и запустить программу количественного смягчения.
Lenta.ru 06:47
Здоровье
В Свердловской области подтвердили еще восемь случаев коронавируса
В Свердловской области за сутки подтвердилось еще восемь положительных результатов теста на коронавирус.
Политсовет 03:38
Общество
В АТОР не ждут волны банкротств туроператоров
Ситуацию с коронавирусом и масштабными ограничениями переживут не все участники туристической индустрии, однако «волны скандальных банкротств» туроператоров не будет.
Национальная служба новостей 07:05
Музыка
Составлен рейтинг самых популярных песен десятилетия
Второе место в топ-10 самых популярных треков десятилетия досталось песне Rolling In The Deep певицы Адель.
Известия 05:44
Общество
Открылась вакансия на должность председателя Мосгорсуда
Высшая квалификационная коллегия судей РФ открыла вакансию на должность председателя Мосгорсуда.
BFM.ru 07:01
Политика
Госдума приняла закон об изменении даты окончания Второй мировой войны
Государственная дума приняла закон о корректировке даты воинской славы — Дня окончания Второй мировой войны.
РИА Новости 08:04
Политика
Украинского генерала задержали по подозрению в сотрудничестве с ФСБ
Служба безопасности Украины (СБУ) задержала своего генерал-майора Валерия Шайтанова по подозрению в госизмене, заключающейся в сотрудничестве с российскими спецслужбами, сообщила во вторник пресс-служба СБ.
РИА Новости 07:54
Футбол
«Россия против Украины — был бы матч века! Надо заканчивать войну». Алиев — о коронавирусе, Крыме, Семине и Путине
Фейковый коронавирус, пугающие людей СМИ, свой канал на ютубе — В Москве из-за коронавируса вводят электронные пропуска.
Sport24.ru 06:30
Происшествия
Под Красноярском вандалы разрушили буддийскую ступу
Городские новости. Красноярск вчера в 01:02
Здоровье
Коронавирус в Ивановской области вышел из-под контроля
Больше 5 тысяч человек – точнее, 5023 – в Ивановской области находились под наблюдением врачей в связи с коронавирусом с 29 января.
Кстати.News 11 апреля в 10:50
Общество
В Краснодаре открылись пять ярмарок и один рынок
Торговать непродовольственными товарами пока запрещено. Также к открытию готовятся еще несколько ярмарок.
Кубань 24 06:10
Шоу-бизнес
Звезда «Игры престолов», сыгравший Тормунда, вылечился от коронавируса
Московский Комсомолец 06:31
Энергетика
Сделку по нефти сочли провалом России
По словам топ-менеджера, без сделки к лету мировые хранилища оказались бы переполнены, и России все равно пришлось бы остановить скважины и продавать нефть за 15-20 долларов за баррель.
Lenta.ru вчера в 07:18
Наука
Ученые нашли «слабое место» коронавируса COVID-19
Российская газета 00:50
Общество
Инфекционист Никифоров назвал жесткий карантин опасным
Жесткие карантинные меры во время пандемии коронавируса не всегда могут пойти во благо.
Вечерний курьер 02:29
Общество
На Кубани проверят судью из скандального ролика на Youtube
В описании к видео сообщается, что в кадре – мировая судья из Новокубанского района Краснодарского края.
РИА Новости 06:51
Шоу-бизнес
42-летняя Екатерина Климова предстала в образе школьницы
Не обошлось и без критиков, которые отметили, что актрисе в её 42 года строить из себя школьницу просто смешно и нелепо.
Discover24 03:28
Общество
Умер член совета директоров En+ Игорь Ложевский
Инвестиционный банкир, член совета директоров компании En+ Игорь Ложевский умер 12 апреля от непродолжительной болезни, сообщила компания.
Интерфакс 03:00
Общество
«МегаФон» подключал платную услугу вместо пропуска
Как сообщают «Ведомости», абоненты «МегаФона» из Московской области, которые отправляли смс на номер 0250 для получения электронного пропуска на передвижение в период действия режима самоизоляции, оказались подписаны на платную информационно-развлекательную услугу.
Популярная механика 04:50
Общество
В ВОЗ рассказали об опасности неправильного ношения медицинских масок
В некоторых случаях медицинские маски могут представлять серьезную угрозу для здоровья человека.
Пятый канал вчера в 03:52
Экономика
Мишустин выделил ведомствам 3,1 млрд рублей на борьбу с коронавирусом
Председатель правительства России Михаил Мишустин выделил из резервного фонда Министерству обороны, Росгвардии, ФМБА, ФСБ, ФСИН и Управделами президента 3,1 млрд рублей на борьбу с распространением коронавирусной инфекции в стране.
Известия 07:01
Транспорт
В столичном метро временно закрыли вестибюли 20 станций
С сегодняшнего дня московская подземка временно закрыла на вход и выход вестибюли 20 станций.
Российская газета 02:35
Общество
В Москве забетонировали работавшее во время карантина кафе
Власти Москвы забетонировали кафе «Самса халяль» на Таганке, которое отказывалось соблюдать карантин.
Мослента 05:40
Политика
Почти 40% россиян уверены в отстаивании Путиным интересов олигархов
Президент Владимир Путин выражает интересы олигархов, банкиров и крупных предпринимателей, считают 38% россиян.
Ведомости вчера в 17:04