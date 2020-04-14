Если гражданин предоставит ложные сведения, то его пропуск будет аннулирован, а он сам привлечен к административной ответственности. Ранее стало известно, что за минувшие сутки в Москве оформили 3,2 млн цифровых пропусков для передвижения по городу.

В Москве аннулируют почти миллион цифровых пропусков

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