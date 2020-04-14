Пропуска начнут проверять с 15 апреля. Получить цифровой документ можно на сайте nedoma.mos.ru, позвонить по телефону +7(495) 777-77-77 или через СМС на номер 7377. За минувшие сутки в Москве оформили 3,2 миллиона пропусков.

В Москве аннулируют почти миллион цифровых пропусков

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Общество «МегаФон» подключал платную услугу вместо пропуска Как сообщают «Ведомости», абоненты «МегаФона» из Московской области, которые отправляли смс на номер 0250 для получения электронного пропуска на передвижение в период действия режима самоизоляции, оказались подписаны на платную информационно-развлекательную услугу. 48

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