Коронавирус

Вести ПодмосковьяВести ПодмосковьяВ Москве антитела к коронавирусу найдены у 21,7% жителей

После очередного этапа тестирования на антитела к коронавирусу в столице, прошедшему с 19 июня по 2 июля, выяснилось, что они обнаружены у 21,7% москвичей. У них формируется иммунитет к заболеванию. За 2 недели участие в тестировании приняли 98 тысяч человек.
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У 21,7% москвичей формируется иммунитет к COVID-19

Заместитель мэра Москвы в Правительстве Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова сообщила, что более чем у 21 процента жителей сформирован иммунитет к коронавирусной инфекции. Такие данные специалисты получили во время проведения очередного этапа исследования.
Москва.Центр09:42

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У 21,7 процента москвичей обнаружены антитела к COVID-19

Официальный портал Мэра и Правительства Москвы11:35

Ракова: У 21,7% москвичей формируется иммунитет к COVID-19

Агентство Москва09:01

Иммунитет к коронавирусу формируется у 21,7% москвичей

Москва 2409:16

В Москве рассказали об итогах тестирования на антитела к коронавирусу

RT на русском09:11

Ракова: Число москвичей с иммунитетом к COVID-19 увеличилось до 21,7%

РЕН ТВ09:03

Власти нашли антитела к COVID-19 у каждого пятого жителя Москвы

РБК09:24

Иммунитет к коронавирусу сформировался у 21,7% прошедших тестирование москвичей

ТАСС08:56
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