Заместитель мэра Москвы в Правительстве Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова сообщила, что более чем у 21 процента жителей сформирован иммунитет к коронавирусной инфекции. Такие данные специалисты получили во время проведения очередного этапа исследования.

с чего всё началось

После очередного этапа тестирования на антитела к коронавирусу в столице, прошедшему с 19 июня по 2 июля, выяснилось, что они обнаружены у 21,7% москвичей. У них формируется иммунитет к заболеванию. За 2 недели участие в тестировании приняли 98 тысяч человек.

В Москве антитела к коронавирусу найдены у 21,7% жителей

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