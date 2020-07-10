Коронавирус
Вести ПодмосковьяВ Москве антитела к коронавирусу найдены у 21,7% жителей
После очередного этапа тестирования на антитела к коронавирусу в столице, прошедшему с 19 июня по 2 июля, выяснилось, что они обнаружены у 21,7% москвичей. У них формируется иммунитет к заболеванию. За 2 недели участие в тестировании приняли 98 тысяч человек.
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с чего всё началось
Заместитель мэра Москвы в Правительстве Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова сообщила, что более чем у 21 процента жителей сформирован иммунитет к коронавирусной инфекции. Такие данные специалисты получили во время проведения очередного этапа исследования.Москва.Центр09:42
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У 21,7 процента москвичей обнаружены антитела к COVID-19
Официальный портал Мэра и Правительства Москвы11:35
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