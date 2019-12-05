Суд не уточнил, когда были задержаны подозреваемые, а также состоят ли они в какой-либо террористической организации. Источник ТАСС сообщил, что арестованные — выходцы из стран СНГ и состоят в «Хизб ут-Тахрир» (запрещена в России).

В Москве арестовали девятерых подозреваемых в терроризме

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