Происшествия

РБКРБКСК сообщил о задержании подозреваемого в убийстве авторитета Япончика

Следователи при содействии Московского уголовного розыска в рамках расследования уголовного дела об убийстве Вячеслава Иванькова, более известного как Япончик, задержали Муртаза Шаданию. Об этом сообщает пресс-служба Следственного комитета России.
Читать в источнике
Комментировать80
Светлана Петренко
Обвиняемый действовал согласно распределению ролей, в частности, Шадания вел скрытое наблюдение за Иваньковым для установления его образа жизни и выбора места убийства. Кроме того, именно он обеспечил транспортировку оружия в Москву, из которого в последующем киллер стрелял в жертву.
— Светлана ПетренкоРоссийская газета 06:16

Подробнее о событии

Убийству Япончика нашли обвиняемого

Коммерсантъ14:42

Криминального авторитета отправили в СИЗО по делу об убийстве Япончика

Lenta.ru09:30

В суде рассказали о связях фигуранта по делу об убийстве Япончика

РИА Новости08:40

Суд арестовал подозреваемого в убийстве авторитета Япончика

РБК08:35

Суд в Москве арестовал обвиняемого в соучастии в убийстве Япончика

ТАСС07:51

Суд арестовал подозреваемого в убийстве вора в законе Япончика

RT на русском09:10

Суд арестовал фигуранта дела об убийстве Япончика

Интерфакс08:08
Показать все источники
Автоматически обработано 7057 источников, обновлено в 15:01, Ашберн
Спорт

Гимнастка Солдатова опровергла сообщения о попытке покончить с собой

РИА Новости 10:03
Энергетика

Россия отказалась сокращать добычу нефти из-за коронавируса

Россия не смогла договориться с партнерами по ОПЕК+ на уровне технического комитета о том, нужно ли дополнительно сокращать добычу нефти из-за коронавируса, следует из сообщений «Интерфакса», ТАСС и Bloomberg.
РБК 13:13
Шоу-бизнес

Татьяна Тарасова обратилась к Петру Чернышеву со словами поддержки

Татьяна Тарасова обратилась к Петру Чернышеву со словами поддержки Татьяна Тарасова поздравила Петра Чернышева с днем рождения.
Экспресс газета 07:03
Хоккей

Россия проиграла Финляндии на шведском этапе Еврохоккейтура

Сборная России по хоккею проиграла команде Финляндии в матче шведского этапа Евротура.
Коммерсантъ 14:03
Футбол

Марадишвили: не осмелился бы перейти из ЦСКА в «Спартак»

Игнатов перешёл из ЦСКА в «Спартак», но в детском футболе такие вещи спокойнее воспринимаются.
Чемпионат 12:30
Политика

Путин снял с должностей четырех генералов МВД и МЧС

Владимир Путин освободил от занимаемых должностей четырех генералов МВД и МЧС, а также одного полковника юстиции.
РИА Новости 09:34
Политика

В Конституцию предложено добавить территории прямого подчинения

В Конституцию предложено добавить территории прямого подчинения Сопредседатель рабочей группы по подготовке поправок к Конституции, глава комитета Совета федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас поддержал идею предусмотреть в Основном законе создание в РФ территорий прямого федерального подчинения.
Коммерсантъ 13:20
Общество

В Boeing 737 MAX обнаружена еще одна неполадка

Коммерсантъ 13:23
Происшествия

Умер врач из Уханя, которому запрещали говорить про коронавирус

Врач из Уханя Ли Вэньлян, который одним из первых пытался предупредить людей о вспышке коронавируса, умер от этого заболевания.
Вести.Ru 10:40
Фигурное катание

Короткую программу на первенстве России выиграли юниорки Тутберидзе

Короткая программа 1. Камила Валиева — 78,50 2. Дарья Усачева — 73,77 3. Софья Акатьева — 69,22 4. Софья Самоделкина — 68,38 5. Аделия Петросян — 68,20 6. Майя Хромых — 67,68 В Саранске зрительская посещаемость переживает невиданные колебания.
Спорт-Экспресс 13:35
Гаджеты

Россияне могут заказать утралегкий и мощный ноутбук

В продажу на российском рынке новые ультралегкие ноутбуки серии HUAWEI MateBook D 14 и D 15 с диагоналями экранов 14 и 15,6 дюйма поступят 14 февраля.
ЦДИ ПО 10:35
Энергетика

Турция в 2019 году сократила закупки газа у «Газпрома» на 40%

Турция в 2019 г. сократила импорт газа на 10%, при этом поставки газа от "Газпрома" в эту страну сократились на 40% на фоне роста поставок из Азербайджана и закупок Турцией газа в сжиженном виде.
Вести.Ru вчера в 04:31
Общество

Рогозин ответил на шутку Урганта о космонавтах

Глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин ответил на шутку Ивана Урганта о космонавтах.
РИА Новости вчера в 01:11
Политика

Лукашенко собрал совещание по преодолению негатива в экономике

Президент Белоруссии Александр Лукашенко собрал совещание по обеспечению эффективной работы топливно-энергетического комплекса страны, на котором будет обсуждаться преодоление негативных тенденций в экономике, связанных с отношениями с Россией.
RT на русском 04:11
Культура

Актер Кирк Дуглас умер в возрасте 103 лет

В США в возрасте 103 лет умер актер Кирк Дуглас. Он считался последним представителем "золотой эры" Голливуда.
РЕН ТВ вчера в 18:49
Шоу-бизнес

Петросян раскрыл размер своей пенсии

Юморист Евгений Петросян заявил, что у него обыкновенная пенсия. По его словам, этих выплат хватает на все расходы.
URA.Ru вчера в 10:01
Политика

Британия решила снять с России часть санкций

Правительство Великобритании решило снять с России часть санкций по завершении переходного периода после Brexit.
Lenta.ru 14:08
Политика

«МиГ» и «Сухой» объединят для производства всей боевой авиации РФ

Интерфакс 09:25
Политика

В Чувашии создали новое министерство

Вновь созданному министерству переданы функции в сфере промышленности и электроэнергетики, которые исполняло министерство экономического развития, промышленности и торговли.
REGNUM 04:55
Гаджеты

IOS 13.4 сможет превращать iPhone и Apple Watch в ключи от автомобиля

Стало известно о том, что в первой бета-версии программной платформы iOS 13.4, которая была выпущена вчера, имеется API CarKey, благодаря которому пользователи смогут использовать смартфоны iPhone и смарт-часы Apple Watch в качестве ключей для транспортных средств с поддержкой технологии NFC.
3DNews 08:38
Единоборства

Боксер Кушиташвили намерен выучить английский с помощью сокамерников

Чемпион России по боксу Георгий Кушиташвили намерен выучить английский язык с помощью сокамерников, сообщает RT.
Газета.Ru 12:40
Футбол

Месси надеется на уход Бартомеу из «Барселоны»

LiveSport.ru 09:56
Футбол

«Тамбов» подписал контракт с украинцем и пригласил защитника московского «Динамо»

Спорт-Экспресс 13:12
Шоу-бизнес

Дочь Успенской тайно покинула Россию

Московский Комсомолец 14:25
Политика

Путин призвал ликвидировать «вузы-пустышки»

Президент РФ Владимир Путин поставил задачу продолжить ликвидировать «вузы-пустышки» — частные учебные заведения без лицензии Минобразования и с похожими названиями.
BFM.ru 09:03
Здоровье

Минздрав готовится к возможной эпидемии коронавируса в РФ

Замглавы Минздрава Сергей Краевой пояснил, что прогнозировать развитие инфекции в РФ в ведомстве пока не могут из-за отсутствия точных коэффициентов.
Бел.Ру 04 февраля в 03:59
Армия и оружие

Минобороны показало видео первого полета ракетоносца Ту-160М

Министерство обороны опубликовало на своем канале в YouTube видео первого полета модернизированного Ту-160М.
РИА Новости 06:52
Происшествия

Адвокат обвиняемого в госизмене россиянина сообщил о его деятельности

Ранее 5 февраля Лефортовский суд Москвы арестовал Королева по обвинению в совершении государственной измены.
РБК 14:01
Политика

Дмитрий Махонин стал врио губернатора Пермского края

Владимир Путин назначил Дмитрия Махонина временно исполняющим обязанности губернатора Пермского края, текст указа опубликовали на официальном сайте Кремля.
РИА Новости 11:15
Здоровье

Врач определил идеальное для здоровья количество секса

Врач-сексолог Евгений Кульгавчук в интервью радио Sputnik назвал оптимальное для человека количество секса.
Газета.Ru 06:41
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Вячеслав Кириллович Иваньков
Криминальный авторитет и вор в законе, лидер организованной преступной группировки Москвы.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное