Происшествия
Вести.RuВ Москве арестовали начальника отдела пенсионного обеспечения МВД
Начальник отдела пенсионного обеспечения Министерства внутренних дел, полковник внутренней службы Светлана Алешина арестована на два месяца. Соответствующее решение вынес Пресненский суд Москвы. Алешину обвиняют в получении взятки в особо крупном размере.
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с чего всё началось
Пресненский суд Москвы арестовал на два месяца начальника отдела пенсионного обеспечения МВД полковника внутренней службы Светлану Алешину по подозрению во взяточничестве в особо крупном размере. Об этом ТАСС сообщили в суде в пятницу.ТАССвчера в 16:48
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Суд в Москве арестовал начальницу отдела пенсионного обеспечения МВД Алешину
Коммерсантъвчера в 17:13
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