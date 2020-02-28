Пресненский суд Москвы арестовал на два месяца начальника отдела пенсионного обеспечения МВД полковника внутренней службы Светлану Алешину по подозрению во взяточничестве в особо крупном размере. Об этом ТАСС сообщили в суде в пятницу.

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Начальник отдела пенсионного обеспечения Министерства внутренних дел, полковник внутренней службы Светлана Алешина арестована на два месяца. Соответствующее решение вынес Пресненский суд Москвы. Алешину обвиняют в получении взятки в особо крупном размере.

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