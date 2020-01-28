Происшествия

КоммерсантъКоммерсантъВ Москве арестовали отвечавшего за закупки для МИДа чиновника

Суд в Москве арестовал по подозрению в получении взяток начальника отдела организации госзакупок ФГБУ "Управление по эксплуатации зданий МИД РФ" Алексея Добровольского, выяснил "Ъ".
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с чего всё началось

В конкурсах МИДа ищут откаты

Хамовнический райсуд Москвы по ходатайству управления Следственного комитета России (СКР) по Центральному округу Москвы арестовал на два месяца Алексея Добровольского — начальника отдела организации госзакупок федерального государственного бюджетного учреждения «Управление по эксплуатации зданий МИД РФ».
Коммерсантъвчера в 18:03

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В Москве арестовали курирующего госзакупки чиновника МИД за откаты

Lenta.ru01:55

В Москве арестовали отвечавшего за закупки для МИДа чиновника

Коммерсантъ02:46

Чиновника МИДа заподозрили в получении взяток при госзакупках

РБКвчера в 22:35

Чиновника из МИДа подозревают в получении взяток при госзакупках

Газета.Ruвчера в 22:52

Хамовнический суд Москвы арестовал начальника отдела организации госзакупок управления по эксплуатации зданий МИДа

Эхо Москвы01:30

Чиновник МИДа арестован по подозрению в получении взяток

News.ruвчера в 21:42

Чиновника МИД заподозрили в откатах при госзакупках

URA.Ruвчера в 19:54
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Автоматически обработан 7061 источник, обновлено в 05:29, Ашберн
Политика

Клишас оценил влияние поправок в Конституцию на благосостояние граждан

После принятия поправок в Конституцию благосостояние россиян повысится, заявил сопредседатель профильной рабочей группы, сенатор Андрей Клишас, передает «РИА Новости».
РБК 05:11
Происшествия

В Томске женщина оставила девушку с ДЦП в отделении полиции

В Томске неизвестная женщина оставила в отделении полиции девушку с детским церебральным параличом (ДЦП) и исчезла.
Газета.Ru 03:41
Авто

В России обновленный внедорожник Lada 4x4 «Нива» поступил в продажу

Актуальные цены внедорожник начинаются от 553 900 рублей за трехдверную версию.
Автоновости дня вчера в 03:17
Гаджеты

Microsoft анонсировала обновление для Windows 7

Американская компания Microsoft выпустит обновление для своей операционной системы Windows 7, чтобы исправить ошибку с рабочим столом, которая возникла после последнего апдейта, выпущенного 14 января.
iReactor вчера в 21:51
Происшествия

В Иркутской области сошли с рельсов 30 вагонов с углем

Тридцать вагонов с углем, по уточненным данным, сошли с рельсов на станции Мегет Иркутской области, сообщили в пресс-службе регионального главка МЧС.
ТАСС 03:21
Авто

Стали известны сроки начала продаж Skoda Karoq в РФ

Новый кроссовер Skoda Karoq, чье производство на мощностях «Группы ГАЗ» в Нижнем Новгороде уже началось, поступит в продажу 14 февраля 2020 года.
Автоновости дня 02:30
Шоу-бизнес

Кристина Орбакайте сломала ногу и отменила концерты

Артистка сломала лодыжку в ходе подготовки к новым постановкам к концертам.
Вести ПК в Воронеже 05:07
Происшествия

В Москве слесарь изнасиловал и убил пенсионерку

По подозрению в совершении преступления в аэропорту Домодедово был задержан 28-летний слесарь.
РИА Новости 00:42
Общество

Нарышкин назвал имена семерых разведчиков-нелегалов

Глава Службы внешней разведки Сергей Нарышкин во время пресс-конференции в МИА «Россия сегодня» впервые назвал имена семерых разведчиков, действовавших на территориях других стран.
РБК 05:00
Общество

Появились фото места крушения вертолёта, в котором погиб Коби Брайант

В Сети появились фотографии места крушения вертолёта, в котором находился легенда НБА Коби Брайант. Фото были опубликованы TMZ в «твиттере».
Чемпионат 26 января в 15:12
Происшествия

Бросивший детей в Шереметьево мужчина сдался следователям

Мужчина, который оставил в аэропорту Шереметьево двоих детей и скрылся, самостоятельно явился в одно из подразделений Следственного комитета, сообщается на сайте СК.
РБК 03:47
Общество

Ургант извинился перед православными за шутку о Христе

Lenta.ru 02:04
Политика

В ПАСЕ оспорили полномочия российской делегации

При обсуждении порядка работы на зимнюю сессию Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) полномочия российской делегации были оспорены.
Интерфакс вчера в 06:28
Политика

Зеленский назвал Советский Союз виновником Второй мировой войны

Президент Украины Владимир Зеленский во время своего визита в Польшу назвал Советский Союз одним из виновников Второй мировой войны.
РИА Новости вчера в 18:25
Футбол

Василий Уткин назвал зарплату Кокорина в «Зените»

Нападающий Александр Кокорин зарабатывает в "Зените" 20 тыс. руб. Об этом в эфире радиостанции "Эхо Москвы" сообщил телекомментатор Василий Уткин.
РБК вчера в 23:57
Авто

Фотошпионы раскрыли интерьер нового Kia Sorento

Экстерьер и интерьер кроссовера Kia Sorento четвёртого поколения рассекретили за три недели до официальной премьеры.
Motor 26 января в 11:59
Политика

Чайка вступил в должность полпреда президента в СКФО

Бывший генеральный прокурор России Юрий Чайка прибыл в Пятигорск, где был представлен в должности полпреда президента России в Северо-Кавказском федеральном округе.
РБК вчера в 09:37
Общество

Власти Москвы открыли штаб по коронавирусу

В Москве создан оперативный штаб для координации работы всех служб, задействованных в профилактике заражения новым коронавирусом.
Российская газета 04:31
Культура

Макаревич объяснил отмену съемок фильма о группе «Машина времени»

Планировалось, что фильм будет состоять из отдельных новелл на основе песен "Машины времени", и их снимут разные режиссеры.
РИА Новости 04:59
Энергетика

Казахстан сообщил о нефтяных переговорах с Белоруссией

Белоруссия самостоятельно обсудит с российской стороной вопрос возможных поставок нефти из Казахстана через территорию РФ.
Вести.Ru 26 января в 07:51
Футбол

«Зенит» готовит переход футболиста сборной Ирака

Pravda.Ru 03:59
Шоу-бизнес

Нашлась пропавшая актриса Наталья Андрейченко

Актриса Наталья Андрейченко вышла на связь после сообщений о своем исчезновении.
Вести Подмосковья 03:06
Происшествия

Пожар в офисном здании на юго-востоке Москвы ликвидирован

Пожарные потушили пожар в пятиэтажном офисном здании на юго-востоке Москвы.
ТАСС 04:54
Политика

В «Единой России» рекомендовали исключить из партии главу Чувашии

Комиссия "Единой России" по этике в понедельник единогласно рекомендовала президиуму Генсовета исключить главу Чувашии Михаила Игнатьева из партии.
Российская газета вчера в 07:40
Общество

Какие 7 продуктов помогут быстро сжечь жир и нарастить мышцы

Волгоградская правда 26 января в 01:47
Общество

«Проект» нашел недвижимость Кириенко на Рублевке за 1 млрд рублей

Агентство Телеграф 03:13
Экономика

Счетная палата заявила о рисках финансовой системы России

«Показатели российской банковской системы в проверяемый период свидетельствуют о проблемах в развитии этого крупнейшего сектора финансового рынка, о низком уровне кредитования российской экономики и о наличии в нем значительных резервов для решения задач ускорения экономического роста»,— считают в Счетной палате.
Коммерсантъ 01:47
Общество

«Победа» пригрозила отказаться от полетов в Ростов-на-Дону и Самару

Лоукостер "Победа" в апреле прекратит рейсы из Ростова-на-Дону и Самары из-за резкого роста аэропортовых тарифов, сообщил "Интерфаксу" источник в группе "Аэрофлот".
Интерфакс 04:14
Происшествия

В Подмосковье 14-летняя девочка умерла по дороге в школу

Правоохранительные органы Московской области организовали проверку в связи со смертью школьницы в городском округе Домодедово.
Вести.Ru вчера в 11:25
Общество

Немецкие СМИ признали невероятный подъем сельского хозяйства России

В последние годы в российском сельском хозяйстве произошел невероятный подъем, пишет немецкое издание Der Tagesspiegel.
Российская газета 01:15
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