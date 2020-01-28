Происшествия
КоммерсантъВ Москве арестовали отвечавшего за закупки для МИДа чиновника
Суд в Москве арестовал по подозрению в получении взяток начальника отдела организации госзакупок ФГБУ "Управление по эксплуатации зданий МИД РФ" Алексея Добровольского, выяснил "Ъ".
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с чего всё началось
Хамовнический райсуд Москвы по ходатайству управления Следственного комитета России (СКР) по Центральному округу Москвы арестовал на два месяца Алексея Добровольского — начальника отдела организации госзакупок федерального государственного бюджетного учреждения «Управление по эксплуатации зданий МИД РФ».Коммерсантъвчера в 18:03
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Чайка вступил в должность полпреда президента в СКФО
Бывший генеральный прокурор России Юрий Чайка прибыл в Пятигорск, где был представлен в должности полпреда президента России в Северо-Кавказском федеральном округе.
Общество
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Макаревич объяснил отмену съемок фильма о группе «Машина времени»
Планировалось, что фильм будет состоять из отдельных новелл на основе песен "Машины времени", и их снимут разные режиссеры.
Энергетика
Казахстан сообщил о нефтяных переговорах с Белоруссией
Белоруссия самостоятельно обсудит с российской стороной вопрос возможных поставок нефти из Казахстана через территорию РФ.
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Нашлась пропавшая актриса Наталья Андрейченко
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Пожар в офисном здании на юго-востоке Москвы ликвидирован
Пожарные потушили пожар в пятиэтажном офисном здании на юго-востоке Москвы.
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Счетная палата заявила о рисках финансовой системы России
«Показатели российской банковской системы в проверяемый период свидетельствуют о проблемах в развитии этого крупнейшего сектора финансового рынка, о низком уровне кредитования российской экономики и о наличии в нем значительных резервов для решения задач ускорения экономического роста»,— считают в Счетной палате.
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«Победа» пригрозила отказаться от полетов в Ростов-на-Дону и Самару
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Происшествия
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Правоохранительные органы Московской области организовали проверку в связи со смертью школьницы в городском округе Домодедово.
Общество
Немецкие СМИ признали невероятный подъем сельского хозяйства России
В последние годы в российском сельском хозяйстве произошел невероятный подъем, пишет немецкое издание Der Tagesspiegel.