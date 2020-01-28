Хамовнический райсуд Москвы по ходатайству управления Следственного комитета России (СКР) по Центральному округу Москвы арестовал на два месяца Алексея Добровольского — начальника отдела организации госзакупок федерального государственного бюджетного учреждения «Управление по эксплуатации зданий МИД РФ».

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Суд в Москве арестовал по подозрению в получении взяток начальника отдела организации госзакупок ФГБУ "Управление по эксплуатации зданий МИД РФ" Алексея Добровольского, выяснил "Ъ".

В Москве арестовали отвечавшего за закупки для МИДа чиновника

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