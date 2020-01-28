Происшествия

КоммерсантъКоммерсантъВ Москве арестовали отвечавшего за закупки для МИДа чиновника

Суд в Москве арестовал по подозрению в получении взяток начальника отдела организации госзакупок ФГБУ "Управление по эксплуатации зданий МИД РФ" Алексея Добровольского, выяснил "Ъ".
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с чего всё началось

В конкурсах МИДа ищут откаты

Хамовнический райсуд Москвы по ходатайству управления Следственного комитета России (СКР) по Центральному округу Москвы арестовал на два месяца Алексея Добровольского — начальника отдела организации госзакупок федерального государственного бюджетного учреждения «Управление по эксплуатации зданий МИД РФ».
Коммерсантъвчера в 18:03

Подробнее о событии

В Москве арестовали курирующего госзакупки чиновника МИД за откаты

Lenta.ru01:55

В Москве арестовали отвечавшего за закупки для МИДа чиновника

Коммерсантъ02:46

Чиновник МИДа арестован по подозрению в получении взяток

News.ruвчера в 21:42

Чиновника из МИДа подозревают в получении взяток при госзакупках

Газета.Ruвчера в 22:52

Чиновника МИДа заподозрили в получении взяток при госзакупках

РБКвчера в 22:35

Хамовнический суд Москвы арестовал начальника отдела организации госзакупок управления по эксплуатации зданий МИДа

Эхо Москвы01:30

Чиновника МИД заподозрили в откатах при госзакупках

URA.Ruвчера в 19:54
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Автоматически обработан 7061 источник, обновлено в 03:57, Ашберн
Кино

Александр Петров и фильм «Текст» получили премию «Золотой орел»

Lisa.ru 25 января в 03:45
Общество

Украинский завод заказал в России алюминий для американских ракет

В описании прошлогоднего договора говорилось, что украинскому предприятию требуется металл для изготовления основной конструкции первой ступени американской ракеты-носителя Antares: она используется для запусков на низкую опорную орбиту и оснащается российскими жидкостными двигателями РД-181.
РИА Новости 01:31
Общество

Украинку высадили из автобуса за критику сериала на русском языке

Украинскую волонтерку Ярину Черноуз высадили из автобуса после ее возмущений относительно того, почему в салоне показывают сериал на русском языке.
Газета.Ru 00:30
Политика

Der Spiegel приписал освобождение Аушвица армии США

Немецкий журнал Der Spiegel опубликовал на своей странице в Twitter сообщение о том, что концлагерь «Аушвиц-Биркенау» (Освенцим) якобы был освобожден армией США, сообщает RT.
Известия вчера в 20:58
Политика

Путин назначил Виктора Стригунова первым замглавы Росгвардии

Президент России Владимир Путин назначил первым заместителем главы Росгвардии Виктора Стригунова.
ТАСС вчера в 09:40
Общество

Российские туроператоры приостановили прием групп из Китая

Туроператоры временно прекратили прием прием туристических групп из Китая, сообщил вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Юрий Барзыкин.
РИА Новости 02:24
Хоккей

Никита Гусев принес «Дэвилз» победу над «Оттавой»

"Дьяволы" на выезде взяли верх над хозяевами льда по буллитам со счетом 4:3. Победный бросок оказался в активе Никиты Гусева.
Вести.Ru вчера в 22:51
Шоу-бизнес

Актриса Наталья Андрейченко пропала в Мексике

Актриса Наталья Андрейченко пропала на отдыхе в Мексике.
АБН вчера в 04:07
Политика

Пресс-служба главы Чувашии не знает о его возможной отставке

Пресс-служба главы Чувашии заявила, что не знает о возможной отставке Михаила Игнатьева с должности руководителя региона.
Коммерсантъ 02:34
Шоу-бизнес

Климова порадовала подписчиков снимками в стильном купальнике

Актриса поблагодарила публику за поздравления и теплые слова Этой зимой Екатерина Климова поехала отдыхать на Бали, с собой она взяла четырех детей.
WomanHit.ru 02:38
Происшествия

Пожар в ангаре в Тольятти ликвидирован

Сообщение о пожаре поступило в 06:32 мск, его площадь составляла 450 кв. м, позже увеличилась до 1050 кв. м. По данным МЧС, в ангаре хранились резинотехнические изделия.
ТАСС 02:11
Общество

Губернатор Подмосковья подписал рекомендацию помиловать Нааму Иссахар

Губернатор Московской области Андрей Воробьев подписал заключение региональной комиссии по помилованию, которая рекомендовала помиловать гражданку Израиля Нааму Иссахар, осужденную по обвинению в контрабанде и незаконном хранении гашиша.
Интерфакс 02:02
Происшествия

Отец, бросивший детей в «Шереметьево», сдался следователям

Мужчина, бросивший двоих детей в московском аэропорту «Шереметьево», пришёл к следователям. Об этом 28 января сообщает Telegram-канал Mash.
REGNUM 03:11
Теннис

Федерер обыграл семь матчболов и победил Сандгрена на Australian Open

REGNUM 03:02
Футбол

«Зенит» в ближайшее время может подписать полузащитника сборной Ирака

Опорный полузащитник сборной Ирака Сафа Хади может продолжить карьеру в петербургском «Зените».
Нева Спорт 01:50
Происшествия

Горевшее в Охотском море судно «Энигма Астралис» затонуло

Рыболовецкое судно «Энигма Астралис», горевшее в Охотском море, затонуло.
Известия 03:49
Экономика

Росстат зафиксировал снижение доли малого бизнеса в экономике

Доля малого и среднего бизнеса в российской экономике сокращается, хотя по планам правительства должна неуклонно расти, следует из новых данных Росстата.
РБК 01:00
Происшествия

Глава района Нижнего Новгорода подозревается в получении взятки

«По версии следствия, Михаил Шаров и Эдуард Цветков подозреваются в получении взятки в размере 150 тыс. рублей за незаконные бездействия в пользу жителя г. Н. Новгорода», — следует из пресс-релиза.
RT на русском вчера в 16:57
Кино

В США и Канаде ввели дополнительные сеансы «Холопа»

Картина вызвала такой интерес, что были введены дополнительные сеансы. До 2 февраля кино будет показано в Канаде и США.
ToDay News Ufa вчера в 13:47
Происшествия

В Москве слесарь изнасиловал и убил пенсионерку

Московские полицейские задержали мужчину, который подозревается в грабеже, изнасиловании и убийстве пожилой женщины, сообщает пресс-служба столичного главка МВД.
РИА Новости 00:42
Политика

Зеленский назвал Советский Союз виновником Второй мировой войны

Президент Украины Владимир Зеленский во время своего визита в Польшу назвал Советский Союз одним из виновников Второй мировой войны.
РИА Новости вчера в 18:25
Культура

Выставка Сальвадора Дали открылась в «Манеже»

Организаторами выставки при поддержке правительства Москвы выступили фонд «Связь времен» и Музей Фаберже.
Вечерняя Москва вчера в 14:35
Происшествия

В Иркутской области сошли с рельсов 30 вагонов с углем

Тридцать вагонов с углем, по уточненным данным, сошли с рельсов на станции Мегет Иркутской области, сообщили в пресс-службе регионального главка МЧС.
ТАСС 03:21
Политика

Чайка вступил в должность полпреда президента в СКФО

Бывший генеральный прокурор России Юрий Чайка прибыл в Пятигорск, где был представлен в должности полпреда президента России в Северо-Кавказском федеральном округе.
РБК вчера в 09:37
Общество

Ургант извинился перед православными за шутку о Христе

Ведущий Первого канала Иван Ургант в эфире передачи «Вечерний Ургант» извинился перед православными активистами за шутку о Христе.
Lenta.ru 02:04
Общество

Глава СВР рассекретил имена семерых разведчиков-нелегалов

В декабре Нарышкин сообщил, что СВР в преддверии своего столетнего юбилея в 2020 году приняла решение официально раскрыть имена семи "сотрудников особого резерва".
РИА Новости 03:05
Общество

В России появились новые камеры фиксации нарушений ПДД

Motor вчера в 05:32
Авто

Toyota и Lexus отзывают более 82 тысяч автомобилей по всей России

iReactor 25 января в 16:28
Шоу-бизнес

Алла Пугачева напомнила, что ее следует опасаться

Многие сравнили Аллу Пугачеву с дочерью Кристиной Орбакайте. Якобы на новых фотографиях 70-летняя певица все чаще напоминает наследницу.
Актуальные Новости вчера в 05:43
Экономика

В России спрогнозировали подорожание молока и мяса на 12%

Помимо мяса и молока в России на 5-7% могут подорожать продукты, содержащие пальмовое масло из-за повышения на него спроса в энергетической и автомобильной промышленности, а также из-за увеличения с 1 октября 2019 года НДС на данный товар.
Газета.Ru вчера в 17:46
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